В Орле состоялась премьера спектакля «Деревья умирают стоя»

Фото: Дарья Симонова

Долгожданное для всех любителей культурной жизни событие состоялось в Орле. 16 сентября открыл новый, 46-й сезон, театр для детей и молодежи «Свободное пространство». В пятничный вечер здесь дали премьеру: зрители увидели спектакль «Деревья умирают стоя», поставленный по пьесе испанского драматурга Алехандро Касона.

Режиссером выступил художественный руководитель театра Сергей Пузырев. Перед премьерой он поприветствовал зрителя, поблагодарил за внимание к жизни театра и пожелал всем отличного сезона.

Испанская пьеса, увидевшая свет в 1949 году, обрела на орловской сцене новое прочтение. Действие ее происходит в небольшом испанском городке, хотя случиться подобная история могла бы где угодно, да например в Орле. Поразительно разными как по визуальной составляющей, так и по своему настроению оказываются два действия произведения.

Фото: Дарья Симонова

В основе сюжета вопросы вечные: имеет ли место быть ложь во благо? Спасательный ли это круг или разрушающая сила? И всегда ли есть место прощению? Ответы на эти и другие вопросы зрителю предстоит в течение нескольких часов, пока на сцене разворачивется действие. В какие-то моменты легкое, веселое и наполненное искрометным юмором, в другие – заставляющее затаить дыхание и сопереживать героям.

Фото: Дарья Симонова

- «Деревья умирают стоя» — не только пьеса драматурга Алехандро Касона, но и популярная испанская пословица, которая иносказательно говорит о силе человеческого духа, о необходимости скрывать слезы, даже, когда отнята надежда, о достоинстве и чести перед низостью и ложью, - так описывают пьесу в «Свободном пространстве»

Фото: Дарья Симонова

Зритель пройдет вместе с героями постановки путь от фантастической, даже в некотором роде нереальной завязки, до вполне реалистичного финала, где главным героем станет правда. Пусть и горькая.

КОГДА? ГДЕ?

6 октября, 27 октября, 18.00

пл. Карла Маркса, 2

(16+)