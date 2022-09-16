В Орле свыше 200 нетрезвых водителей привлекли к ответственности с начала года

О ситуации на дорогах глава городского ГИБДД Юрий Капустин рассказал на пресс-конференции Фото: Сергей Силаев

О том, какая ситуация сложилась на дорогах города Орла за первые восемь месяцев 2022, а также о планах по ремонту, установке новых знаков и светофоров рассказал начальник УГИБДД по городу Орлу Юрий Капустин на пресс-конференции с журналистами.

Аварий больше, пострадавших меньше

Дорожно-транспортных происшествий в областной столице по сравнению с прошлым годом стало больше, однако в них пострадало меньшее количество человек.

– На территории города Орла за текущие 8 месяцев зарегистрированы 158 дорожно-транспортных происшествий, что на 2,5% выше прошлогоднего периода. В данных ДТП пострадали 192 человека. Снижение составило 3,5%, - рассказал Юрий Капустин.

Из десяти смертельных случаев, в шести автомобили наезжали на пешеходов. Из них четыре раза люди переходили дорогу в неустановленном месте. Еще трижды сталкивались автомобили, а в двух случаях погибли обладатели мотоциклов. Один случай сотрудники ГИБДД зарегистрировали как иное ДТП.

Где стало опасно в Орле?

К сожалению, в Орле появились новые аварийно-опасные участки. Это такие места на дорогах, где произошло три и более ДТП одного вида или пять разного, где пострадали люди.

Первый участок находится неподалеку от гипермаркета «Лента», на Московской, 56. Здесь многие водители маневрировали не пропускали машины, движущиеся в другом направлении. В 2022 году на месте появилась 10-секундная задержка для безопасного заезда в магазин.

Второй – на улице Розы Люксембург, 52-54. Въезд на мост Дружбы испытывает на себе обильный автомобильный поток из-за закрытия Красного моста. В связи с этим инспекторы обратились в мэрию с предложение об ограничении скорости движения до 50 км/ч.

Третий участок располагается на въезде а прилегающей территории Юного рынка на улице Комсомольской, 269. Когда водители поворачивают в сторону Кромского шоссе налево, то не рассчитывают траекторию движения и сигнал светофора. Теперь поворот налево запрещен, разрешен маневр только направо, а знаки уже установлены.

Новые светофоры

До конца года для орловских пешеходов и водителей появится несколько новых светофоров, а старые «трехцветные» обновят. Так, пешеходный светофор с кнопкой вызова появится на улице Металлургов, 1, где в настоящее время находится нерегулируемый пешеходный переход, а транспортный светофор установят на пересечении улиц Нормандия-Неман и Маяковского. Это предложение вносили сами орловцы в Госавтоинспекцию. Реконструируют и несколько установленных: первый светофор города, рядом с ТЦ «Рио» не Московском шоссе, 175 и рядом с «Чайкой» на пересечении Комсомольской и Нормандия-Неман.

Изменения в Зареченском районе

Жителей Зареченского микрорайона ждут долгожданные изменения. По словам руководителя, еще в прошлом году проект был утвержден. На улицах Емлютина, Зеленина и Генерала Ковалева появится дополнительное освещение, дорожные карманы, искусственные неровности, и, конечно, дорожные знаки по большому периметру.

– Зареченский – современный микрорайон, на котором в улично-дорожной сети технические средства дорожного движения практически не размешены, - поделился начальник городского ГИБДД.

Детский травматизм и водители "под градусом"

Особое внимание уделяется детскому травматизму в ДТП. Так, за 8 месяцев 2022 года на территории города случилось 20 происшествий с участием детей, в которых 22 ребенка получили ранения.

– В аналогичном периоде прошлого года было 27 случаев. Показатель снизился на 25%. В 2021 году ранения получили 29 детей, этот показатель также снизился на 29%, - рассказал Юрий Капустин.

Проводится серьезная работа с водителями, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Свыше 200 человек сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности с начала года. Юрий Капустин призвал орловцев соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратными как пешеходов, так и водителей.