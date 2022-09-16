Выходные в Орле: куда сходить и что посмотреть 17- 18 сентября

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В грядущие выходные в областном центре жителей и гостей региона ждут выставки, спектакли и другие мероприятия. Развлечение найдется на любой вкус. Как обычно в конце рабочей недели «Комсомолка» собрала все события в афише. Расскажем, что посмотреть и куда сходить в Орле на выходных, 17 и 18 сентября.

НЕБО ЦВЕТА ДОЖДЯ

Тех, кто хочет поделиться своим творчеством, приглашают на выходных в Пушкинку. Там пройдет квартирник «Небо цвета дождя». На мероприятии можно почитать стихи и прозу, как собственного сочинения, так и известных авторов, спеть или сыграть на любимом инструменте, представить зрителям своих художественные работы, фотографии или поделки, а также выступить с театральным номером. Темы произведений не ограничены. Кроме того, в рамках творческой встречи можно поучаствовать в конкурсе на лучший осенний образ. Победителя выберут участники путем голосования.

Также организаторы отметили, что в библиотеке гостей квартирника будут угощать чаем и пирогами.

КОГДА? ГДЕ?

17 сентября, 17.00

ул. Комсомольская, 65

(16+)

ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА

В Орловском краеведческом музее работает выставка «Удивительный мир глиняной игрушки». На ней красуются экспонаты из частной коллекции Галины Серпуниной. Экспозиция демонстрирует традиционные глиняные игрушки из разных регионов России, а также авторские работы современных мастеров гончарного дела. Там есть плешковская, чернышинская, дымковская, тульская, мглинская игрушка и множество других глиняных фигурок.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 19 сентября.

ул. Гостиная, 2

(0+)

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

В субботу, 17 сентября, в Орловском театре кукол состоится премьера мюзикла «Красавица и Чудовище». Известная история о силе настоящей любви придется по душе как юным зрителям, так и взрослым. На сцене появятся любимые герои: Бель, заколдованный принц и его подданные. Они перенесут зрителя в волшебный сказочный мир и расскажут, как разглядеть настоящую красоту души.

КОГДА? ГДЕ?

17 сентября, 11.00

ул. Советская, 29

(6+)

БЕЗМОЛВИЕ РУССКОГО СЕВЕРА

Выставка работ заслуженного художника России Виктора Брагинского развернулась в Орловском музее изобразительных искусств. Произведения художника находятся в собраниях разных музеев по всей стране. На выставке «Безмолвие русского севера» представлено более тридцати авторских работ в технике пастели, которые были созданы с 2017 по 2022 год.

- Виктор Эмильевич Брагинский использует разные графические техники, но более всего любит весьма непростую, требующую кропотливой работы и большого трудолюбия, хрупкую и прекрасную пастель. Он один из лучших современных российских художников-пастелистов, - рассказали о творчестве художника в музее изобразительных искусств.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 9 октября.

ул. Октябрьская, 29

(0+)

ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ

Трагикомедия по пьесе драматурга Алехандро Касона развернется на сцене театра «Свободное пространство» в субботу вечером. В центре сюжета пьесы - «ложь во спасение».

- Существует некое «тайное общество», которое, чтобы облегчить жизнь людей, погрязших в жестокости и рутине реальности, создает иллюзии, осуществления их сокровенной мечты, - рассказали о спектакле в «Свободном пространстве».

И как бы хороша не была выстроенная иллюзия, с реальностью героям все же придется столкнуться. Перед ними встанет труднейший выбор: спасать многолетнюю ложь или жизнь.

КОГДА? ГДЕ?

17 сентября, 18.00

пл. Карла Маркса, 2

(12+)

ИГРУШЕЧНЫЕ СОЛДАТИКИ

Посмотреть авторские фигурки из личной коллекции реконструктора Валерия Панова можно в Военно-историческом музее Орла. На стеллажах разместили 300 игрушечных солдатиков из разных исторических эпох. В экспозицию «Солдатики моего детства» вошли такие наборы как «Ледовое побоище», «Куликовская битва», «Воины средневековья», «Воины Советской армии», «Первая конная» и другие. Эти солдатики выпускались еще в 1970-х и 1990-х годах Московским заводом, а копии некоторых наборов выпускаются до сих пор. Выставка заинтересует взрослых и юных любителей истории.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до конца сентября.

ул. Нормандия-Неман, 1

(6+)

ОТКУДА ПОШЛА ЗЕМЛЯ РУССКАЯ

Еще одна выставка ждет посетителей в зале периодики Бунинки. Посвящена она 1160-летию с момента зарождения российской государственности.

- Выставка освещает события, ставшие ключевыми в истории развития нашего государства: раннюю историю Руси; преодоление Смутного времени 1612 года; победу в Отечественной войне 1812 года; битву под Москвой, - отметили в библиотеке имени Бунина.

Также в экспозицию вошел раздел, посвященный основным направлениям становления и развития сегодняшней России как правового государства. Гостям представят монографии ученых, историков, политологов, экономистов и юристов на страницах периодических изданий.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 30 сентября.

ул. Максима Горького, 43

(12+)