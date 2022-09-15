Черноморское побережье, переполненная «Елочка» и работа персонала до полуночи: как отдыхали орловцы в летних лагерях

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С начала июня и по конец августа 2022 года больше 80 тысяч школьников из Орловской области отдохнули в детских лагерях. Как прошла летняя оздоровительная кампания и с какими пришлось столкнуться проблемами обсуждали накануне на профильном комитете в облсовете.

Юные орловцы летние каникулы коротали как в родном регионе, так и за его пределами. Для детей и подростков работали лагеря при школах, загородные оздоровительные центры и другие места отдыха.

– В 2022 году 273 организации включились в отдых, 265 на базе образовательных и спортивных организаций. Так, ушедшим летом 82 700 человек из Орловской области смогли пополнить силы в лагерях. В том числе на территории региона отдохнуло 23 211 ребят, за городом – 6 810 человек, в лагерях с дневным пребыванием – 16 401, - рассказала заместитель руководителя департамента образования региона Татьяна Патова.

Побывали орловцы и на Черноморском побережье – таких счастливчиков в регионе 80 человек. В малозатратных формах досуга приняли досуга участие 59 409 детей. Это туристические походы, слеты, экологические отряды, трудовые объединения школьников. Те 28 тысяч ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, тоже смогли отдохнуть. Это дети-сироты, инвалиды, оставшиеся без попечения родителей и с ограниченными возможностями здоровья.

Всего на эти цели в 2022 году в Орловской области потратили 201 миллион рублей. Подавляющая часть расходов ушла на оплату путевок – 185 миллионов, еще 10,4 на малозатратный досуг и 4,7 миллиона рублей на инфраструктуру и организацию безопасного отдыха. Педагогический и медицинский коллектив был полностью укомплектован, персонал тестировали на COVID-19. Также представитель департамента сообщила, что по программе детского кешбэка родители купили 3 023 путевки. Им вернули более 15 миллионов рублей. Работали в теплое время года и профильные смены: нравственно-патриотической направленности, посвященные столетию пионерской организации и другие. Всего открыли 72 подобные смены, параллельно с традиционными.

Специальные смены организовали для детей-инвалидов. Они проходили в Орловской общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в также в школе №11 города Ливны. Могли отдохнуть ребята и за городом. Так, функционировал центр «Космос» для слабослышащих, в «Дружбе» работали смены для детей-сирот, ребята с ограниченными возможностями здоровья отдыхали в Нарышкинской и Некрасовской школах-интернат.

В 2022 году не было пищевых отравлений, массовых инфекционных заболеваний, либо каких-то других чрезвычайных ситуаций. Отметим, по мнению депутатов отдых был организован качественно, но из общего режима отдыха три лагеря выпали. Так, заместитель председателя комитета образованию, культуре и спорту Ирина Гоцакова сообщила, что руководителям «Елочки» пришлось экстренно принимать меры для прибытия отдыхающих, не предусмотренных планом и поинтересовалась, какие изменения планируются в следующем году в связи с возникшей проблемой.

– Нынешний год был очень сложным для всех оздоровительных центров. Из общего режима летнего отдыха выпали «Юбилейный», «Ветерок» и «Орловчанка», но все равно пользовался большой популярностью. При плановой наполняемости «Елочки» в 200 человек, на отдых прибыли 320. Экстренно введены в эксплуатацию дополнительные корпуса, принятые органами контроля для того, чтобы можно было заселить ребят, - рассказала Ирина Гоцакова.

Также заместитель председателя комитета поделилась, что обслуживающему персоналу приходилось оставаться чуть ли не до полуночи, а обратно возвращаться в 04.00, чтобы выполнить свою работу, но в целом депутат высоко оценила уровень отдыха детей.

– Мы учтем ошибки, чтобы на следующий год не пришлось решать вопросы по увеличению наполняемости лагерей, которые у нас есть. Чтобы не повторилась та ситуация, которая возникла в этом году, на следующий год уже по максимуму использовать лагеря, - ответила Татьяна Патова.