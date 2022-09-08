Куда сходить и чем заняться в Орле на выходных Фото: Ольга СУПОНЕВА

В грядущие выходные орловцев ждет большой военно-патриотический фестиваль с реконструкциями, выступление группы "Голубые береты", спектакли, выставки и другие события. Рассказываем, куда сходить и чем заняться на выходных в Орле: афиша событий на 9-11 сентября.

САБУРОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

Впервые в Орловской области пройдет военно-патриотический фестиваль "Сабуровская крепость". Первый Всероссийский фестиваль состоится в в селе Сабурово.

С 10 утра откроются площадки с историческими реконструкциями 13-20 веков: княжеский стан, Судбищенская битва, Русское царство 17 века, Эпоха Петра Великого. Также гости фестиваля посмотрят на реконструкцию войн: Русско-турецкой 1877-1878, Первой Мировой, Великой Отечественной и в Афганистане. А в 17.00 гости увидят реконструкцию боя Великой Отечественной войны.

В 18.30 выступит ансамбль ВДВ «Голубые Береты» и певец Александр Ягья – Экс-солист группы «Белый Орел». С начала фестиваля и до закрытия будет работать ярмарка народных художественных промыслов.

Желающие посетить мероприятие смогут воспользоваться бесплатным автобусом. Он будет курсировать каждые 20 минут от ТМК «ГРИНН» с 8.00 до 20.00.

КОГДА? ГДЕ?

10 сентября, с 10.00

с. Сабурово

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ДЫХАНИЕ ОСЕНИ

В мемориальной мастерской Курнакова откроется выставка "Дыхание осени". Гости познакомятся с графическими работами из фондов Орловского музея изобразительных искусств.

Основная часть работ расположиться в зале «Мир искусства». Будет представлено 24 работы 17 авторов, а том числе наших земляков - Былинко, Галактионов, Чистов, Алексеев. Основу экспозиции составят пейзажи, выполненные в технике литографика, литогравюра, акварель и написанные в 60-х годов прошлого столетия.

КОГДА? ГДЕ?

с 9 сентября

ул. Салтыкова-Щедрина, 3а

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СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК НА МАЛОЙ СЦЕНЕ

До долгожданных премьер и официального открытия театрального сезона остаются считанные дни. Пока что зрители могут посмотреть полюбившиеся спектакли на малой сцене. В театре "Свободное пространство" в эти выходные можно окунуться в мир Серебряного века, посмотрев постановку "Мой лунный серебряный мир".

Серебряный век — эпоха всего в несколько десятилетий. Десятилетий, которые отразили в себе мучительный поиск будущего, попытку увидеть себя в обманчивом зеркале времени, войти в призрачный, зыбкий лабиринт своих тайных и явных желаний и отыскать «серебряный» источник любви и смерти. Ахматова, Цветаева, Гиппиус — тонкие, ранимые женские души... Блок, Пастернак, Гумилев — сильные, страстные и загубленные мужские судьбы....Они родились, опередив эпоху, оставив нам ключ к тайнику наших душ.

Режиссер и художник-постановщин Татьяна Сагайдачная.

КОГДА? ГДЕ?

11 сентября, 18.00

пл. К. Маркса,2

(12+)

ВЕЧЕР ШАНСОНА

Любителей шансона ждет целый вечер, посвященный этому музыкальному направлению. В субботу состоится концерт, на котором для зрителей споют Сергей Кондратов, Дмитрий Гревцев и Вячеслав Сидоренко. Артисты исполнят лучшие хиты и новые композиции.

КОГДА? ГДЕ?

10 сентября, 19.00

Кромское ш-се, 4

(16+)

БЭБИ ТЕАТР ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

В Орловском театре кукол знаю как порадовать самых крошечных зрителей. Бэби театр приглашает малышей с мамами и папами на спектакль "Лиса, заяц и петух".

Главной особенностью «Бэби-театра» можно назвать камерную, домашнюю обстановку, которая способствует быстрой адаптации зрителя младшего возраста в новых условиях. Дети взаимодействуют с куклами в процессе показа спектакля, играют и общаются с артистами.

КОГДА? ГДЕ?

10 сентября, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

В театре "Русский стиль" в этот уикенд покажут спектакль "Мысль". Это психологический детектив по пьесе нашего земляка Леонида Андреева.

Основными темами спектакля-детектива становятся любовь, одиночество и игра. Профессор медицины доктор Керженцев совершает убийство своего старого друга, писателя. Что подтолкнуло его на этот шаг: любовь, ненависть, жажда мести или стремление совершить жуткий эксперимент? Сможет ли герой уйти от ответственности за свое преступление? И самое главное, что тревожит и его самого: сумасшедший ли он?

КОГДА? ГДЕ?

9 сентября, 18.00

ул. Тургенева, 18

(16+)

ЛИРИЧНЫЕ ПЕЙЗАЖИ ИВАНА КОСТОМАРОВА

На этой неделе открылась юбилейная выставка картин орловского художника Ивана Костомарова. Экспозиция «Россия, Русь! Храни, себя, храни!» включает в себя работы автора, выполненные в традициях отечественной классической живописи.

Лиричные и тонкие пейзажи притягивают, заставляют остановиться, вглядеться, вызывают ощущение, будто ты сам находишься, например, на берегу реки или озера, в лесу или известных заповедных уголках.

КОГДА? ГДЕ?

до 30 сентября

ул. Гостиная, 2

(6+)