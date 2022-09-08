Подарил бизнес: откуда у орловского правительства люксовая иномарка "Genezis"

Фото: Черникова Татьяна Фото: Архив "КП"

На днях в сети чуть ли не темой номер один для обсуждения стал люксовый автомобиль, стоимость которого начинается от 10 миллионов рублей, а 2022 года выпуска и вовсе от 20 миллионов рублей, который оказался в гараже автохозяйства орловского правительства. Откуда у чиновников машина за баснословную стоимость объяснил губернатор Андрей Клычков.

Об иномарке, поставленной на баланс автохозяйства облправительства, ранее рассказал депутат региоального заксобрания Владислав Числов. Оказалось, что "Genesis G90" числится за региональным правительством с апреля 2022 года. Орловцы стали гадать: откуда взялась такая дорогая машина? Оказалось - это подарок. Вот что рассказал сам губернатор.

- Здесь никаких секретов нет. Орловский бизнес, который, кстати, никак с бюджетом не связан, передал в областную администрацию машину. И мы ее, это не бюджетные деньги, то есть никто ее не покупал за бюджетные деньги, мы ее поставили в областную администрацию. Знаете, прочитал мониторинг, и думаю, а кто за последнее время вот хоть что-то дополнительное в областную администрацию на учет поставил? Земельные участки, что-то еще. Мы делаем все в последнее время для того, чтобы сохранить наши государственные совхозы, для того, чтобы имущество дополнительное поставить. Эту машину, не покупая ничего за бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков, для представительских расходов в нашу область зарегистрировали, - пояснил в прямом эфире Вконтакте Андрей Клычков.

Губернатор отметил, что его удивляет такая реакция. И что машина не его личная, а за самим главы области закреплено две машины, одной 12 лет, другой 8.

- Порой страшно ехать в командировку, но это, как бы, мелочи жизни. Мы в этом году даже запланировали покупку, но началась спецоперация, я считаю, что это неправильно покупать за бюджетные деньги транспортные средства, - отметил Клычков.