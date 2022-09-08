Проверка качества по высшему разряду: орловский Россельхозцентр на страже урожая

К новым условиям приходится приспосабливаться в режиме реального времени. Оказать помощь аграриям готов «Россельхозцентр» по Орловской области. Об импортозамещении, выполнении государственного задания, будущем урожае и работе в условиях санкций рассказал руководитель филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Орловской области Владимир Дежин.

ЧТО ПОСЕЕШЬ,ТО И ПОЖНЕШЬ…

В аккредитованной лаборатории орловского Россельхозцентра определяют посевные и сортовые качества семян.

…гласит народная мудрость. И смысл ее буквален: урожаи напрямую зависят от качества семенного материала. Немалая часть используемых в нашей стране семян - это импорт: сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, озимый и яровой рапс. Сейчас вопрос импортозамещения семенного материала стоит на повестке дня в Министерстве сельского хозяйства. Российские наработки есть, но сам процесс замещения непростой, длительный.

Владимир Дежин: «Выращивание сельскохозяйственных культур - это серьезная комплексная работа».

Конечно, сельхозпроизводителям сейчас сложно. Нелегко было и нам, особенно весной, когда произошел резкий скачок цен. Но, несмотря на все трудности, Россельхозцентр работает в штатном режиме. Мы выполняем госзадание, проводя фитосанитарный мониторинг, а также в прежнем ритме предоставляем услуги аграриям. Защита растений, мониторинг посевов и составление индивидуальных рекомендаций, определение посевных и сортовых качеств семян по всем стандартам и потребительских свойств уже собранного урожая тех или иных культур, - рассказал Владимир Дежин.

Объемы проведенных Орловским филиалом «Россельхозцентр» работ говорят сами за себя. Фитосанитарный мониторинг на 2592,76 тысячи гектаров, проведение фитоэкспертизы на 25,06 тысячи тонн семян, апробация и регистрация сортовых посевов на площади 350 тыс. га, определение посевных качеств семян в количестве180 тыс. тонн, клубневой анализ, обеззараживание складских помещений, борьба с борщевиком Сосновского и другие виды работ проведены специалистами за прошедшие месяцы этого непростого года. Причем есть и новшества.

- С 2022 года по заданию Минсельхоза мы ведем цифровой учет семенных посевов. Вначале мониторили только посевы высоких репродукций, а позже приняли решение контролировать все семенные посевы. Такой электронный способ - задел на будущее, он позволяет понять, какое количество семян имеется и какая есть в них потребность для сельхозтоваропроизводителей. Урожаи в регионе с каждым годом все лучше, и в этом немалая заслуга именно качественного семенного материала, - отметил Владимир Федорович.

Именно для того, чтобы понять, чего ожидать от семенного материала, какими он обладает свойствами и будет ли богатой жатва, материал подлежит лабораторному исследованию. В 2022 году испытательная лаборатория качества семян Орловского филиала «Россельхозцентр» прошла аккредитацию.

ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ

Согласно федеральному законодательству, проводить испытания семенного материала может только лаборатория, аккредитованная в национальной системе аккредитации. Процесс исследования позволяет выявить степень пригодности семян для посева. Критериев качества существует несколько. Специалисты проверят образцы по всем параметрам, и аграрии не получат кота в мешке.

- В лаборатории семенной материал исследуют на посевные качества. С помощью специального оборудования наши специалисты определяют всхожесть, влажность, чистоту, зараженность болезнями, вредителями и другие свойства. По результатам исследования выдается протокол, - рассказывает о лаборатории глава регионального Россельхозцентра.

Аккредитация, которую лаборатория прошла в 2022 году, подтвердила: лаборатория Орловского филиала «Россельхозцентр» соответствует необходимым критериям. Кстати, специалисты работают здесь с оборудованием и реактивами отечественного производства, так что санкции и приостановки поставок филиалу не страшны.

Также вне области аккредитации доступны услуги технолого-аналитической лаборатории, где ведется определение потребительских свойств зерна и качества протравливания семенного материала для сельхозпредприятий и крестьянских фермерских хозяйств.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Задача агрономов - провести полный анализ всех условий для выращивания культуры, применить упреждающие действия. Например, удобрить недостаточно богатую необходимыми микроэлементами землю или вовремя обнаружить болезнь. Но зачастую приходится принимать радикальные меры. Так, в этом аграрном сезоне на поля Орловщины занесло ветрами особо опасного вредителя.

- В этом году в Орловской и соседних областях произошла вспышка лугового мотылька, который попал к нам из сопредельных регионов в начале июля. Была яйцекладка, отродились гусеницы, вредителя удалось выявить в результате мониторинга. Луговой мотылек - опасное для посевов создание, гусеницы которого грубо объедают листья растения, оставляя только крупные жилки, является многоядным. От гусениц второй генерации обработано 67,66 тысячи гектаров земель. Сейчас похолодало, так что надеемся, что погодные условия (холодно, дождливо) скажутся неблагоприятно на плодовитости бабочек второй генерации, - рассказал Владимир Федорович.

Если бы не мониторинг и принятые вовремя меры, кто знает, какой урон успел бы нанести опасный вредитель.

Ведут специалисты Россельхозцентра борьбу с еще одним опасным вредителем, уже из мира растений, - с борщевиком Сосновского. В Орловской области поросли борщевика распространились по оврагам, невозделываемым землям, обочинам дорог, долинам рек. Он вытесняет другие растения и является опасным для человека, так как его сок при взаимодействии с солнечным светом провоцирует серьезные ожоги, также растение является серьезным аллергеном, который может спровоцировать отек дыхательных путей.

- Ориентировочно площадь земель Орловской области, засоренных борщевиком Сосновского, составляет 2% от всех обследованных территорий. Ежегодно на договорной основе с администрацией Орловского района силами специалистов филиала проводится борьба с борщевиком химическим методом, 2022 год не стал исключением, - отметил собеседник.

Словом, отдыхать некогда. Следом за уборкой начинается подготовка к новому сезону. Так что Россельхозцентр готовится к активной работе и в зимний период: оценивают семенной материал и выявляют свойства зерновых и масличных в лабораториях круглый год.

- Выращивание сельскохозяйственных культур - это серьезная комплексная работа. Результат зависит от большого числа параметров: начиная от качества семенного материала и хорошего агрофона, заканчивая погодными условиями и комплексной защитой растений от вредителей, болезней и сорняков. Специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области готовы оказать помощь производителям на всех этапах борьбы за достойные урожаи, - подытожил Владимир Дежин.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области расположен по адресу:

302005, г. Орел, ул. Андреева, д. 28.Тел./факс 8 (4862) 72-04-57, e-mail: rsc57@mail.ru

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