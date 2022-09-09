Из-за неправильно поставленного диагноза многодетная семья едва не потеряла ребенка Фото: Архив "КП"

В Орловской области двухлетний малыш едва не умер из-за неправильно поставленного диагноза. Больше недели врачи не могли определить, что же происходит с мальчиком, который чахнет на глазах, постоянно рвется, ничего не ест и жалуется на боли в животе. В двух больницах ребенку ставили ротавирус, хотя ситуация была куда серьезнее и не обернулась летальным исходом только чудом.

Долгие месяцы многодетная семья из Верховского района пыталась добиться справедливости, обивая пороги судов, после того, как маленький Ваня едва не ушел из жизни (имя ребенка изменено - прим. ред.).В распоряжении редакции "КП-Орел" оказались материалы судебного процесса.

МАМА, У МЕНЯ ЖИВОТИК БОЛИТ

Страшная для многодетной семьи Ерошиных ситуация произошла полтора года назад, в декабре 2020. В тот вечер Ольга пришла с работы и заметила, что что-то не так с ее маленьким сыном. Мальчик был вялый, жаловался маме на боль в животике. Позже у малыша открылась рвота, а когда мать измерила ребенку температуру, ахнула: градусник показывал 39,4. Ольга с мужем вызвали скорую.

- Скорая помощь приехала, врачи осмотрели ребенка, сделали обезболивающий укол, сбили температуру, пощупали животик, сказали, что аппендицита нет и уехали с рекомендацией обратиться в поликлинику к педиатру. Всю ночь Ваня плакал, рвался, у него все болело, - вспоминает Ольга Ерошина, мама мальчика.

Наутро родители были в Верховской ЦРБ к ее открытию. Врач осмотрела ребенка, взяла на анализы кровь, прощупала живот и пришла к выводу, что аппендицита у мальчика нет. Вердиктом стал диагноз ротовирусная инфекция. Направления ни к хирургу, ни на УЗИ семье не дали.

Прошло два дня, назначенное лечение не помогало. Ване было плохо, живот болел, мальчик ничего не ел и все время плакал. На повторном приеме врач скорректировала схему лечения и посоветовала все-таки обратиться к хирургу. Однако на следующий день хирургических патологий медик районной больницы не обнаружила.

- Врач сделала ребенку укол от рвоты и сказала купить ампулы для уколов от рвоты и диареи, мы удивились, ведь у сына не было диареи, он не пил и не ел, и вообще не ходил в туалет. Мы шокированные ушли домой, к тому моменту Ваня не мог уже вставать, - рассказывает Ольга.

Родители собрали вещи и повезли сына в НКМЦ им. Круглой: надежды на врачей из районной больницы уже не было, оставалось верить, что бедному Ване помогут в областном центре.

СРОЧНО НА ОПЕРАЦИЮ

На деле же, скитания уже отчаявшейся семьи по больницам продолжились. Ваню удалось показать хирургам НКМЦ им. Круглой, но, опять же, никакой патологии выявить здесь не смогли: мол, езжайте в инфекционку. Несчастного мальчика привезли уже в третью по счету больницу. На приеме врач сам позвонил в НКМЦ и попросил все-таки назначить ребенку УЗИ, ведь не исключена хирургическая патология.

И снова больничные коридоры, страх за жизнь малыша, обследование. Результат которого был шокирующим: ребенку нужна срочная операция, ведь у него подозрение на острый аппендицит и тонко-толстокишечную инвагинацию, в народе - заворот кишок. В ту ночь Ваню прооперировали. Только через неделю после того, как у мальчика впервые заболел живот.

Позже выяснилось, что болезнь у мальчика протекала атипично, если бы не этот факт, неделю с таким серьезным диагнозом Ваня вряд ли бы протянул... К счастью, операция прошла успешно. Но малыш до сих пор боится врачей и больниц. А у семьи на полтора года затянулась новая эпопея: суды с больницами. Родители потребовали компенсировать ущерб.

ДЕФЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Во время судебного разбирательства выяснилось, что медики допустили немало ошибок, которые едва не стоили ребенку жизни. Экспертиза показала, что при описании болезни врачи не обратили внимания на некоторые важные симптомы, не по стандарту применяли лекарства и не назначили банальное УЗИ, а рекомендации их были не конкретными. Родители по сей день недоумевают: почему их сына сразу не положили в больницу?

- Ребенка до 3-х лет с признаками интоксикации и болями в животе необходимо незамедлительно направлять на госпитализацию. В данном случае ребенок с интоксикацией, болевым абдоминальным синдромом не был направлен в дежурный стационар для уточнения диагноза и консультаций смежных специалистов своевременно, - прокомментировал кандидат медицинских наук, детский хирург Владислав Христенко.

Помимо многочисленных вопросов к Верховской районной больнице, возникли у родителей вопросы и к детской областной. Ведь в НКМЦ тоже не предложили госпитализировать тяжело больного малыша, да даже не отвезли на машине скорой помощи в инфекционную больницу под присмотром медика.

Интересно, что добиться сносной компенсации морального вреда семье Ерошиных удалось только в кассационном суде. В регионе Фемида не прониклась болью родителей, едва не потерявших своего малыша. С Верховской ЦРБ взыскана была сумма в 40 тысяч рублей в пользу ребенка, а страдания родителей оценили в 20 тысяч рублей. В требованиях к НКМЦ областной суд и вовсе отказал. Первый Кассационный суд Саратова с таким решением не согласился, вернул дело на новое рассмотрение в Орловский областной суд с указанием на необоснованно заниженную сумму морального вреда. В результате, размер компенсации морального ущерба в пользу ребенка и каждого родителя былиувеличены в 5 раз. У родителей ушло полтора года на то, чтобы добиться хоть какой-то справедливости.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Для Орловской области, к сожалению, подобный случаи не редкость, похожих обращений приходит немало. Ребенок остался жив, это самое главное, но местные суды взыскивают в пользу натерпевшихся родителей маленькие суммы потому, что нет прямой связи между действиями врачей и наступившими последствиями.

Прямая причинно-следственная связь с медицинской точки зрения устанавливается только между дефектами оказания медицинской помощи из категории действия и наступлением последствий (в том числе смерти) для пациента только в том случае, если действия врачей причинили пациенту какие-либо повреждения, например, при повреждении органа в связи с нарушением техники операциии так далее.

Дефекты оказания медицинской помощи из категории бездействия врачей с медицинской точки зрения являются не причиной, а условием неблагоприятного или благоприятного исхода. Хотя в данном случае правильное оказание медицинской помощи могло бы прервать прямую причинно-следственную связь между заболеванием и наступлением последствий. Поскольку выявленные дефекты оказания медицинской помощи в Верховской ЦРБ способствовали развитию неблагоприятного исхода, но не являлись его единственной причиной, между ними усматривается причинно-следственная связь, но она непрямая, а косвенная, - прокомментировала ситуацию "Комсомолке" юрист Марина Цуркова.