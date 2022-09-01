Куда сходить и чем заняться на выходных в Орле: афиша на 3-4 сентября

Что посмотреть и чем заняться на выходных в Орле? Фото: Ольга СУПОНЕВА

Приближаются первые выходные осени. Мы собрали для вас афишу событий: рассказываем, куда сходить и чем заняться на выходных 3-4 сентября в Орле.

ФЕСТИВАЛЬ «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»

По традиции, первая суббота сентября в музее-заповеднике Тургенева «Спасское-Лутовиново» снова будет посвящена любимому увлечению писателя — охоте.

В театрализованном представлении гости встретятся с Тургеневым и его товарищами – писателями Фетом, Некрасовым и Толстым. Они предстанут перед зрителями под весьма неожиданным углом зрения.

С 11 часов на фестивальной поляне Спасского-Лутовинова будет организована работа множества площадок: реконструкция дворянской охоты с борзыми, выставка охотничьих собак, выставка охотничьих трофеев и снаряжения, демонстрация работы подсадных уток, соколиная охота, стрелковый тир, семейное охотничье многоборье и литературный квест по «Запискам охотника». Будут работать сувенирные, ремесленные и гастрономические ряды, организована работа охотничьей кухни. Желающие смогут посетить Аптекарский огород и, конечно, побывать на экскурсиях по Дому-музею И.С. Тургенева, «Флигелю изгнанника» и усадебному парку.

КОГДА? ГДЕ?

Мценский р-н., .с Спасское-Лутовино, ул. Музейная, 3а

3 сентября с 11.00

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СКУЛЬПТУРА И ГРАФИКА

В Орловском музее изобразительных искусств последнюю неделю работает выставка «АЛЕКСАНДР БУРГАНОВ. СКУЛЬПТУРА И ГРАФИКА» Московского Государственного музея «Дом Бурганова».

Александр Бурганов – выдающийся российский скульптор, мастер с мировым именем, действительный член Российской Академии художеств. Он принадлежит к плеяде художников, проявляющих себя в самых разных областях искусства: автор скульптурных, архитектурных, графических, живописных произведений и театра, в котором статуи-актеры и люди-актеры соединены в едином действе. В его творчестве неразделимо, взаимно дополняя друг друга, существуют два больших и равноправных мира – скульптура и графика.

Графические листы мастера являют собой мир поэтических метафор: в них те же, что и в его скульптуре, философские диалоги добра и зла, жизни и смерти, любви и страдания.

КОГДА? ГДЕ?

Ул. Октябрьская, 29

Выставка работает до 11 сентября (0+)

СПОРТ В ЗНАЧКАХ

А в Орловском краеведческом музее открылась новая выставка, которая перенесет в советское прошлое. В экспозиции представлены значки из коллекции Вячеслава Гришина.

Вячеслав Гришин (1937 – 2010) - преподаватель физического воспитания Орловского колледжа, Ветеран спорта, Ветеран труда, Отличник физической культуры.

Спорт был неотъемлемой частью его жизни, поэтому и тема его хобби — коллекционирование значков «Спорт в значках», является уместной и обоснованной. Всего в коллекции около 2000 значков, которые начали собираться с начала 70-х годов. По их содержанию можно проследить практически всю победоносную спортивную жизнь нашей родины.

Если соберетесь на выставку, осмотрите и основную экспозицию музея, окунитесь в историю родного края.

КОГДА? ГДЕ?

Ул. Гостиная, 2

Выставка работает до 12 сентября

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НА СЧАСТЬЕ ИЛИ НА БЕДУ

Театр «Свободное пространство» продолжает свой летний проект - зрители и артисты собираются прямо во дворе. И начинается действие.

Спектакль «На счастье или на беду» покажет простые сюжеты судьбы

Все мы родом из детства... каждый однажды понимает, что в основании его личности навсегда запечатлелись те, на кого, будучи ребенком, он смотрел снизу вверх, а вся его «жизненная философия» растет из тех сюжетов, которые разыгрывались взрослыми на его глазах.

Иногда, в стремительно меняющимся мире мы чувствуем, что теряем себя... но, может быть, просто из нашей жизни начинают исчезать с детства знакомые люди и вещи... и нас настигает тоска. Тоска по невинности, тоска по колыбели, которой для многих из нас был тихий уютный дворик нашего детства... Ах, если бы можно было повернуть время вспять!.. может быть в том дворе, мы стали бы лучше понимать себя, может быть, вновь обрели бы вдохновение к жизни... ведь, если твой путь привел тебя в тупик, стоит вернуться в начало.

КОГДА? ГДЕ?

Пл. Карла Маркса, 2

4 сентября, 18.00

(12+)

В ТЕАТР - С ДЕТЬМИ

А Орловский театр кукол приглашает в грядущие выходные посмотреть спектакль по известной сказке в стихах Корнея Чуковского.

Маленьких зрителей точно захватит сюжет. Муха-цокотуха шла по полю и нашла денежку. На нее она купила самовар и пригласила разных насекомых, потому что это был день ее именин. В это время появился Паук и похитил Муху-цокотуху. Все насекомые разбежались, но вдруг прилетел Комар и убил паука. Он стал женихом Мухи-цокотухи, и насекомые отпраздновали свадьбу.

Сказка, как считалочка, запоминается сразу и на всю жизнь. Яркая, красочная, динамичная, музыкальная феерия. Знакомый текст на сцене приобрел новое звучание. А весь спектакль превратился в театрализованный концерт!

КОГДА? ГДЕ?

Ул. Советская, 29

3 сентября, 11.00

(0+)

КОНЦЕРТ «НАМ НУЖЕН МИР!»

В Орловской государственной филармонии в выходные споет Наталья Куприянова. Концерт состоится в честь дня солидарности в борьбе с терроризмом, он получил говорящее название «Нам нужен мир!».

Солистка филармонии представит гостям литературно-музыкальную композицию. Вход для гостей бесплатный!

КОГДА? ГДЕ?

Ул. Ленина, 23

3 сентября, 17.00

(12+)

ЦИРК НА ВОДЕ

Последние дни с необычным шоу гастролирует в Орле цирк на воде.

Этот мир наполнен мифическими существами, то летающими в воздухе, то плавающими и ныряющими в воде, то прыгающими по островкам в фонтанах огня и воды. Здесь даже трудно осознать, где живые существа, а где – образы, созданные артистами. Водное пространство наполняют причудливые пауки, медузы, кораллы – это мастера спорта международного класса по синхронному плаванию исполняют свои хореографические и акробатические композиции. Только взрывы аплодисментов и смеха публики над забавными шутками клоунов нарушают эту романтическую атмосферу.

Специально придуманы и включены в спектакль оригинальные номера с голубями и собачками, впечатляет номер дрессуры в воде с морским львом. Все шоу - это красивый спектакль, но без сюжетной линии.

КОГДА? ГДЕ?

Карачевское ш-се, 94

3 сентября 18.00; 4 сентября 13.00

(0+)

СПЕКТАКЛЬ В ДЕТСКОМ ПАРКЕ

Еще один вариант времяпрепровождения с детьми – отправиться в детский парк на спектакль. Орловский театр кукол расскажет маленьким зрителям сказку про Бяшку-барашка.

В спектакле маленькие зрители узнают историю упрямого барашка по имени Бяшка, который никак не мог найти друзей. Яркое, интерактивное представление познакомит ребят от года до 3,5 лет с понятиями дружбы, взаимопомощи и доброты. Гусь, утка с утенком, курица с цыпленком — герои сказки. В ходе спектакля ребята узнают про повадки этих животных и помогут главному герою — Бяшке — справиться с трудностями и обрести настоящих друзей. Во время спектакля между зрителями и артистами происходит речевое взаимодействие.

КОГДА? ГДЕ?

Детский парк (напротив фудкорта)

3 сентября, 16.00

(0+)