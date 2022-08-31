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Происшествия31 августа 2022 14:25

Три человека погибли в автокатастрофе на трассе М-2 под Орлом

Смертельную аварию спровоцировала вылетевшая на встречку "Тойота"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В трагическом ДТП погибли три человека. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В трагическом ДТП погибли три человека. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В автокатастрофе под Орлом погибли три человека. Страшное ДТП случилось 31 августа на трассе М-2 «Крым» в Кромском районе.

Пока что на месте ДТП, на 405 километре, продолжают работу специальные службы, но некоторые обстоятельства аварии уже известны. По предварительным данным Спровоцировал смертельное происшествие автомобиль "Тойота". Водитель вел японскую иномарку со стороны Москвы в направлении Курска, в какой-то момент он выехал на встречную полосу, где двигался большегруз "МАН". Легковушка и фура столкнулись, а затем "Тойоту" отбросило в автомобиль "Лада Калина".

На месте ДТП продолжает работу полиция

На месте ДТП продолжает работу полиция

Удары были такой силы, что и водитель, сидевший за рулем иномарки, а также водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте происшествия.

- В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники УГИБДД регионального УМВД, ОМВД России по Кромскому району. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейским предстоит также установить личности погибших.

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