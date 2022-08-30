В Орле прошел большой праздник для школьников

Отдохнувшие ребята готовы сесть за школьную парту.

Приближается День знаний. В минувшую субботу, 27 августа, несколько десятков вчерашних детсадовцев и юных школьников побывали на празднике, приуроченном к началу нового учебного года. Его организовало Орловско-Курское региональное обособленное подразделение «Дорпрофжел» на Московской железной дороге. Мероприятие прошло на открытом воздухе. Оно началось рано утром, поэтому первым делом с ребятами провели зарядку: они тянулись, бегали, прыгали, били в ладоши, приседали и, конечно, танцевали со знакомыми персонажами из мультфильмов.

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- Дорогие первоклассники! Уже через несколько дней вы сядете за парты и для вас начнется большой жизненный этап длиной в 11 лет. Проведите его интересно, учитесь только на отлично, не останавливайтесь перед трудностями и найдите настоящих друзей! Тем, кто уже пошел в школу, пожелаю и дальше подниматься по лестнице успеха. Пусть школьные годы будут самыми счастливыми и запоминающимися. С наступающим Днем знаний! - поздравил ребят руководитель Орловско-Курского регионального обособленного подразделения «Дорпрофжел» Василий Бородин.

После утренней разминки, интересных игр и других активностей юных участников праздника ждал сюрприз. Подарки получили те дети, которые особенно отличились в конкурсе рисунков «День железнодорожника глазами ребенка», который Орловско-Курское РОП провело ранее. Приз за бронзу получил представитель Курского региона, а остальные места на почетном пьедестале разделили орловцы. Второе у Щекотихина Вадима, а первое - у Бабенкова Михаила. Ребята получили почетные грамоты и сладкие вкусности.

САМОЕ НУЖНОЕ К ШКОЛЕ

Собрать сегодня ребенка в школу - задачка не из легких. И физикам, и лирикам нужны ручки, тетради, линейки, карандаши и многое другое. Все участники праздника, для которых школы впервые откроют двери, получили «Набор первоклассника», состоящий из 36 школьных предметов. В нем есть все - от пластилина, фломастеров и линеек до ножниц, клея и красок. Теперь ребята точно готовы к школе.

После подведения итогов конкурса и вручения подарков праздник продолжился. Прощаться с летними каникулами так прощаться? Проголодавшиеся ребята отведали сладкую вату, напитки, а особый восторг вызвало мороженое, которое получил каждый. В перерыве между конкурсами желающие активно разрисовывали асфальт разноцветными мелками.

Эмоции выражали не только дети, но и взрослые. Мария Борискина, начальник железнодорожной станции Кромская и мама двоих участников праздника, поделилась своими впечатлениями:

- Я на таких праздниках не в первый раз, потому что железнодорожник. Они проводятся каждый год. Очень здорово перед работой и целым учебным годом детям повеселиться и расслабиться, а взрослым - встретиться с коллективом и приняться за работу с новыми силами после лета.

Действительно, развлечения на любой вкус: сладости и танцы, мыльные пузыри и аквагрим, вкусные угощения, которые так любят дети.

- Сын пошел во второй класс, поэтому получил свой набор в прошлом году, а малышка придет за своим в следующем, потому что пойдет в школу в 2023 году, - рассказала Мария.

Орловско-Курское региональное обособленное подразделение Дорпрофжел на Московской железной дороге не в первый раз организует подобные праздники и проводит мероприятия как для детей, так и для взрослых в любое время года. Это спортивные турниры, творческие конкурсы, туристические слеты, общественная работа и многое другое.