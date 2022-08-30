Как будут ходить маршрутки в Зареченском микрорайоне Орла с 6 сентября

Маршрутки изменят схему движения по Зареченскому микрорайону Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителей молодого и крупного микрорайона Орла, Зареченского, с будущей недели ждут изменения. С начала осени, а именно с 6 сентября 2022, общественный транспорт пойдет по-новому. Рассказываем, как будут ходить маршрутки на Алроса и соседних улицах.

Об изменениях рассказал Алексей Шалиманов, замначальника управления ЖКХ и транспорта при городской администрации. Коснулись они автобусов, которые везут пассажиров по маршрутам № 4, 8, 9, 20 и 59. Теперь маршрутки будут захватывать улицы Емлютина и Зеленина. Ранее за это ратовали сами местные жители.

Итак, автобус под №8 с 6 сентября поедет так: улица Мостовая - улица Алроса - улица Зеленина - бульвар Молодежи - улица Генерала Ковалева - улица Мостовая.

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Остальные автобусы, это № 4, №9, №20 и №59 поедут по такой схеме: Мостовая улица – улица Генерала Ковалева – бульвар Молодежи – улица Зеленина – улица Емлютина.

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По информации мэрии, на всех маршрутах будет курсировать 60 машин. Схема начнет действовать не с понедельника а со вторника намеренно, чтобы в первый рабочий день не вышло недоразумений и коллапса.

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Также к 6 сентября на остановках общественного транспорта установят павильоны.

Схему движения ранее выбрали местные жители из предложенных им вариантов.