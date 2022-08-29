В Кромах прошел историко-гастрономический фестиваль «Слива-Град»

Орловскому губернатору достался торт "Кромы-875" Фото: Сергей Силаев

В центре Кромского района 28 августа состоялся первый историко-гастрономический фестиваль «Слива-Град». Местные жители говорят, что Кромы – ровесник Москвы. В 2022 году нынешний райцентр отмечает 875 лет со дня первого упоминания поселка в летописи во времена Древнерусского государства.

. Фото: Сергей Силаев

875!

Фестиваль стартовал в 12.00 сразу на двух площадках: центральном стадионе и рядом с местным фонтаном, однако гости начали подходить заранее. Поздравить кромчан с праздником приехал губернатор региона Андрей Клычков.

– Со сцены виден масштаб праздника. Я очень рад, что большое количество как кромских жителей, так и гостей со всей области сегодня собрались на этом замечательном празднике. Сегодня в Кромском районе открывается хорошая традиция, - сказал губернатор.

. Фото: Сергей Силаев

Глава региона выразил уверенность в том, что фестиваль станет ежегодным подарком для кромчан и всех жителей Орловщины. Название выбрали неслучайно. Кромчане знают, что на гербе района изображены пять слив на золотом поле, символизирующие изобилие урожая и плодородные земли.

– Дорогие друзья, примите самые искренние поздравления. Разрешите поздравить вас с нашим первым историко-гастрономическим фестивалем «Слива-Град». Я уверен, что это первая ласточка в большом будущем новой эпохи нашего замечательного района и поселка, - поздравил кромчан глава района Андрей Усиков.

. Фото: Сергей Силаев

Развлечения для всех

Гостям праздника нужно было постараться, чтобы успеть на все развлечения. Неподалеку от сцены развернулась ярмарка мастеров, многочисленные подворья не только из Кромского района представили свои угощения для всех желающих. В это время играла живая музыка, а у «живых статуй» не было времени на то, чтобы отвлечься от фотографий с желающими. На стадионе «Олимп» Елецкий конно-спортивный клуб выступил с исторической реконструкцией, умельцы демонстрировали владение саблей, а специально к празднику повара приготовили торт «Кромы-875» и вручили его Андрею Клычкову. Также губернатор получил большую колбасу.

. Фото: Сергей Силаев

Для самых маленьких организовали пенную вечеринку, шоколадные фонтаны, шоу мыльных пузырей. На сцене выступали творческие коллективы со всей Орловщины, а ближе к вечеру байкеры прокатились по поселку. Отдельным достижением стало возведение фрагмента крепости 16 века к фестивалю. За короткий период времени в поселке появился исторический арт-объект.

. Фото: Сергей Силаев

Праздник удался

Между концертными выступлениями выдающихся жителям района вручили грамоты. Так, кромчанина Виктора Кособокова наградили за стихотворение «Кромской Земле», которое он сочинил специально к фестивалю. В беседе местный житель поделился, что узнал о предстоящем конкурсе еще в мае и ему порекомендовали поучаствовать в литературном направлении.

– Вообще, у меня было два стихотворения, но можно было представить только одно, поэтому пришлось выбирать. То, которое я выбрал для конкурса, писалось достаточно долго, я его раза три переписывал, исправлял, - признался местный житель.

. Фото: Сергей Силаев

Еще одна гостья фестиваля рассказала, что ей удалось попробовать кушанья из подворья Малоархангельска и блинчик со сливовым джемом оказался очень вкусным. Ее приятно удивила насыщенность развлекательной программы.

– Фестиваль «Слива-Град» - это что-то новое для нашего поселка. Однозначно, праздник понравился! Очень ярко, вкусно, динамично. Порадовало присутствие большого количества артистов из других городов, такое в Кромах бывает не часто. Сделать фестиваль традицией – отличная идея. Однозначно, хотела бы, чтобы «Слива-Град» стал ежегодным, - поделилась мнением Полина Ноздрина.

. Фото: Сергей Силаев

Праздник завершился поздно вечером красочным салютом и дискотекой. «Слива-Град» обещал вернуться в следующем году, к 876-й годовщине поселка городского типа Кромы.