В Орле проверили готовность экстренных служб к пожарам в школах

Действия отработаны на базе лицея №40 Фото: Сергей Силаев

Уже на следующей неделе ученики, студенты орловских школ, техникумов и вузов сядут за парты. К началу нового учебного года должны быть готовы все: обучающиеся, учителя, родители, и, конечно, пожарные. Безопасность школ требует повышенного внимания, поэтому в лицее №40 города Орла прошло показное пожарно-тактическое учение.

НИ СЕКУНДЫ ПРОМЕДЛЕНИЯ

В этот раз ситуация была вымышленная, но пожарные действовали как на настоящем вызове. По замыслу, в актовом зале на третьем этаже школы проводилось занятие, где находилось два десятка учеников. В результате дым охватил коридоры на третьем и четвертом этажах.

. Фото: Сергей Силаев

– Согласно тактическому замыслу учения в актовом зале, расположенном на третьем этаже лицея в результате короткого замыкания произошло возгорание сценических декораций. Создалась угроза жизни и здоровью ученикам и преподавателям, - сообщил заместитель начальника Управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Орловской области Руслан Андреев.

Преподаватель, зная о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, четко и быстро скоординировал учеников и вывел их на улицу через эвакуационные выходы. Система автоматического оповещения о пожаре и сигнализация сработало безотказно. Так же, как и вахтер – его задачей было подтвердить информацию о пожаре и наличии учеников в стенах школы спасателям, а затем директору. Он, в свою очередь, сообщил о случившемся по номеру «112». Пожарная охрана, полиция, скорая помощь получили сигнал и направились на место происшествия.

. Фото: Сергей Силаев

Пока находившиеся внутри выбирались из задымленного здания, к лицею №40 подъехала первая пожарно-спасательная часть. Пожарные параллельно с развертыванием необходимого, узнали у выходящих о том, что внутри могут оставаться другие люди, у которых не получилось выбраться вместе со всеми. Один из них сумел выбраться на кровлю лицея и подал сигнал о помощи. Пневматическое прыжковое устройство позволило максимально быстро добраться до крыши и спустить пострадавшего. Он благополучное приземлился.

. Фото: Сергей Силаев

Еще два человека смогли выбраться на крышу с другой стороны здания. Здесь спасатели развернули специальную лестницу с пожарного автомобиля. Тем временем, спасатели дошли до очага возгорания – сцены актового зала, на выходе из которого два человека были дезориентированы и потеряли сознания от дыма. Их вывели на свежий воздух и передали сотрудникам прибывшей скорой помощи.

. Фото: Сергей Силаев

ОЦЕНКА "ХОРОШО"

Пожарные обследовали все задымленные помещения и на третьем этаже обнаружили еще двух человек: с переломом конечностей и без сознания. Для переноски нетранспортабельного пострадавшего в безопасное место пришлось использовать специальные носилки, а для потерявшего сознание были готовы «мягкие» носилки.

Интенсивное тушение возгорания началось после того, как в здании не осталось никого, кто мог бы пострадать. Бригада скорой оперативно оказывала первую помощь. Те, кто вдохнул много ядовитых паров, получили кислородную маску, а самые тяжелые пациенты непременно направились в ближайшую больницу.

. Фото: Сергей Силаев

Иногда ни различные виды носилок, ни пожарные лестницы, высотой с дом, не могут помочь при спасении человека. Тогда в ход идет альпинистское снаряжение. Последним, кому помогли спасатели, был молодой человек, у которого по замыслу сломалась нога. Его благополучно доставили на землю.

Условный пожар был успешно и оперативно потушен. Поставленные задачи были выполнены. Учителя также присутствовали на учениях, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации сработать максимально быстро и слаженно.

. Фото: Сергей Силаев

– В ходе учений были отработаны совместные действия по эвакуации пострадавших обслуживающим персоналом на первоначальном этапе, а также действия дежурного персонала –сообщение в пожарную охрану по телефону. Проверена работоспособность пожарной сигнализации. В ходе учений работники объекта показали слаженные действия. Все ученики были эвакуированы в установленном порядке. Действия сил и средств, обслуживающего персонала в ходе учений оценивается на «хорошо». Цели были достигнуты, - подытожил Руслан Андреев.