Причинами появления «зловонного озера» в Орле чиновники назвали человеческий фактор, засор и грунтовые воды

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле на «Выгонке» ручей превратился в сточное озеро. Об этом высказывались и региональные средства массовой информации, и местные жители в комментариях социальных сетей.

В причинах разбирались чиновники. На пересечении улицы Центральной Орловского района и Самарского переулка Орла собрались главы Северного и Железнодорожного района, а также представители Роспотребнадзора и Орловского района. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Начальник управления ЖКК Орловского района Марина Окопян рассказала, что во время ремонта на улице Центральной возникла проблема в виде повреждения горловины колодцев. По этой причине щебень засорил систему, а канализационные стоки поднялись к жилым домам.

Сейчас узел насосной станции находится в нескольких метрах от «зловонного озера», а ее мощность увеличена. Проблема частично решена, однако для того, чтобы полностью прочистить канализацию потребуется время. Длина колодцев – порядка 6 метров.

В администрации назвали три причины: засор строительным мусором, грунтовые воды, залегающие не очень глубоко и человеческий фактор.

– Жители домов, расположенных по Самарскому переулку, регулярно сливают канализацию на обочину дороги, - говорится в сообщении. Сейчас за такое правонарушение штраф может выписать только Эконадзор.

Глава Железнодорожного района города Орла рассказал, что болото может образовываться весной и после дождей из-за наличия выгребных ям. Не все местные жители понимают, откуда берется запах. Некоторые считают, что ассенизаторские машины могут сливать нечистоты в темное время суток, кто-то думает, что запах приходит от расположенных неподалеку частных домов. В комментариях социальных сетей орловцы резко высказываются о проблеме. Те, кто был рядом с местом, в один голос утверждают об ужасном запахе.

Фото: пресс-служба городской администрации

– Писал обращения на сайт Администрации, но похоже им безразличен тот вопрос! Яма с канализацией довольно глубокая и резкая, находится среди деревьев. Если раньше эта канализация годами текла ручьем, то после того, как ее запрудили, там еще можно утонуть, - отметил под постом один из местных жителей.

Один из орловцев сообщил, что обращался с проблемой «озера»в администрацию города. Еще один местный житель предположил, что ручеек – это приток Журавинки.

– Все эти зловонные нечистоты потом попадает в ГСК Лада в речку "Пересыханка", а затем в Оку, - делятся жители Выгонки.

По итогам встречи в управление экологического надзора Орловской области направят обращение с просьбой о проверке. Проверять будут жителей Самарского переулка, которые могут вредить сами себе.

– К сожалению, вариант того, что жители вредят сами себе, исключать нельзя. Вероятно, это ключевой, основополагающий фактор, - отметил глава Северного района Сергей Мерзликин.