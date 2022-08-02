В Орле рецидивист напал с ножом на администратора гостиницы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Действие в духе боевиков разыгралось в одной из мини-гостиниц Орла. Неизвестный мужчина напал с ножом на администратора якобы из-за долга, задержать грабителя удалось постояльцам вместе с сотрудниками ДПС.

Все произошло в Заводском районе города. Вечером на ресепшн дежурила сотрудница гостиницы. В какой-то момент в здание зашел незнакомый мужчина. Он, не церемонясь, стал требовать с женщины деньги, которые гостиница якобы задолжала одной из постоялиц. Не стесняясь в выражениях, буйный гость требовал вернуть средства за ранний выезд его знакомой. Хостес испугалась и отдала 4100 рублей, однако грабителя это не устроило. Он схватился за нож и нанес работнице гостиницы несколько ранений. Забрал купюры и был таков.

Шум услышали двое мужчин-постояльцев, приехавших в Орел из Белгорода. Они вышли в холл и увидели окровавленную женщину и незнакомца, тот заметил свидетелей и бросился бежать. Белгородцы пустились в преследование, через какое-то время они заметили патрульную машину ДПС, жестами позвали полицейских, рассказали, что произошло. Гаишникам удалось задержать грабителя, неподалеку они нашли окровавленный нож.

Сотрудников ДПС наградят, как и неравнодушных белгородцев

- Полицейские передали злоумышленника коллегам из следственно-оперативной группы, в отделе полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель Орловского муниципального округа 45 лет. Возбуждено уголовное дело, - сообщила "Комсомолке" Олеся Лихобабина, и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Раненой женщине медики оказали помощь, а редицивист будет дожидаться суда в СИЗО. В УМВД "КП" также рассказали, что неравнодушных белгородцев и сотрудников ДПС наградят.