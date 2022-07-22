В Орле пожарные спасли из горящей квартиры кота

Бедолагу откачивали спасатели и медики Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле спасатели откачали кота, пострадавшего при пожаре в многоэтажке. ЧП случилось 21 июля в доме на Полесской улице, эвакуировать из задымленного здания пришлось не только людей.

Жильцы девятиэтажки около 11 утра позвонили в пожарную службу: горим! На место происшествия приехали три бригады спасателей, к тому моменту подъезд уже сильно задымило, черный дым валил из окон квартиры на седьмом этаже. Газодымозащитники пошли на разведку, чтобы найти в клубах дыма людей: жильцы не могли самостоятельно покинуть свои квартиры из-за сильного задымления. Пришлось разворачивать автолестницу, чтобы понять, есть ли в горящей квартире люди.

Полыхала квартира на седьмом этаже Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Пожарные проникли в квартиру через балкон. В ходе разведки было установлено, что людей в квартире нет, а очаг возгорания находился на кухне. Спустя несколько минут было ликвидировано открытое горение. После того, как пожар был ликвидирован, огнеборцы обнаружили в квартире кота. От огня он спрятался под одеялом и, надышавшись едкого дыма, был без сознания, практически не дышал, - рассказала "КП" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Четверолапого беднягу вынесли из дома. Ему дали подышать кислородом из дыхательного аппарата, смачивали водой, словом, всячески реанимировали. Спасение увенчалось успехом: через несколько минут усатый пришел в себя, к реанимации подключились медики. До возвращение хозяев за котом присматривали соседи, которые поблагодарили спасателей за маленькую спасенную жизнь.

Причину, по которой произошел пожар, еще предстоит выяснить специалистам чрезвычайного ведомства. Известно, что на кухне сгорела мебель и техника, всю комнату закоптило. Смежные помещения удалось отбить у огня.