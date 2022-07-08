Куда сходить и чем заняться в Орле на выходных 9-10 июля

Куда сходить и чем заняться на выходных в Орле Фото: Ольга СУПОНЕВА

В субботу и воскресенье в Орле пройдет ряд интересных событий для взрослых и детей. Их для жителей и гостей региона «Комсомолка» собрала в традиционной афише. Расскажем, что посмотреть, чем заняться и чему научиться 9 и 10 июля в Орле.

ПЛАНЕТА ЖИВЫХ БАБОЧЕК

С 9 июля в ТМК «ГРИНН» откроется выставка живых бабочек. Посмотреть на них будет интересно как взрослым, так и малышам. В экспозицию войдут до ста разных видов бабочек. Кроме того, с крылатыми красавицами из разных уголков мира можно будет сфотографироваться.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать с 9 по 31 июля.

Кромское шоссе, 4

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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ТАНЦЕВ

В эту субботу в Детском парке пройдет зажигательный мастер-класс от танцевальной студии «Платинум». Гостей познакомят с европейскими и латиноамериканскими танцами. Мероприятие обязательно заинтересует танцоров разных возрастов. Это отличная возможность подвигаться под музыку на свежем воздухе в хорошей компании. К слову, такие мастер-классы проходят каждую субботу лета.

КОГДА? ГДЕ?

9 июля, 11.00

Детский парк

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РОМАШКИ НА ПАМЯТЬ

На выходных в Пушкинке гостей будут учить мастерить ромашки из фоамирана. Символ Дня семьи, любви и верности, созданный своими руками из мягкого материала, останется на память участникам творческого мастер-класса.

КОГДА? ГДЕ?

9 июля, 14.00

ул. Комсомольская, 65

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СЧАСТЬЕ-ЭТО…

В это воскресенье в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад» ждут гостей на семейный просмотр российского фильма «Счастье-это…». Каждая жизненная история разных людей, появляющаяся в киноленте, обязательно придется зрителю по душе. А для юных гостей праздника выходного дня приготовили анимационную программу «Фиксики». Ребята отправятся в сказочное путешествие с песнями, играми и героями любимого мультфильма.

КОГД? ГДЕ?

10 июля, 11.20

п. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

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СЕМЬЯ МЕЧТЫ

На большой праздник орловцев приглашают в парк-отель «Мечта». Гостей ждут зажигательные танцы, семейные конкурсы, различные творческие мастер-классы, городок ремесленников и шоу мыльных пузырей. Юных посетителей порадуют аквагримом и выступлением детских коллективов. Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8-800-234-19-55.

КОГДА? ГДЕ?

10 июля, с 12.00

п. Зеленый шум, 1

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НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

Выставка, посвященная знаменательным победам русской армии и флота, открылась в Орловском краеведческом музее. Любители истории смогут поближе познакомиться с документами и указами российских императоров, старинными картами, планами, гравюрами и рисунками, которые относятся к сражениям XVIII — первой четверти XIX веков. Как рассказали в музее, в экспозицию также вошли снимки, выполненные известным петербургским фотографом К.К. Буллой, придворными светописцами императора Николая II, фотографами губерний и областей Российской империи.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 30 июля.

ул. Гостиная, 2

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