Выходные в Орле: куда сходить и чем заняться 18-19 июня

Рассказываем, чем заняться на июньских выходных в Орле

Очередная рабочая неделя подходит к концу, а «Комсомолка» по традиции собрала для орловцев афишу мероприятий, которые пройдут на выходных. Расскажем, куда сходить, чему научиться и что посмотреть взрослым и детям в Орле 18 и 19 июня.

ПОЭТ И ПЕСНЯ

С 15 июня в отделе искусств Бунинки начала работать выставка, посвященная Роберту Рождественскому. Со дня рождения отечественного поэта прошло уже 90 лет, а песни на его стихи до сих пор любимы и звучат в легендарных кинофильмах. Экспозиция включает в себя нотные издания песен на стихи поэта, грамзаписи его произведений в авторском исполнении, статью-размышление Роберта Рождественского о роли музыки в жизни человека и другие материалы.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 30 июня.

ул. Максима Горького, 43

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ФЕСТИВАЛЬ РЕМЕСЛЕННИКОВ

В эту субботу, 18 июня, орловцев ждут увлекательные мастер-классы в Арт-пространстве «Культурист». На фестивале ремесленников можно будет научиться мастерить народную куклу, вышивать узор Орловский спис, плести кружево на коклюшках, а также работать с керамикой. Кроме того, участников мероприятия орловские музыканты порадуют народными песнями.

КОГДА? ГДЕ?

18 июня, 13.00

ул. Ленина, 1 (1 этаж)

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КОЛОБОК

Театр «Русский стиль» приглашает юных орловцев и их родителей на музыкальный спектакль по мотивам русской народной сказки «Колобок». Произведение известно всем малышам. На сцене развернется увлекательное представление о приключениях главного героя и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в путешествии.

КОГДА? ГДЕ?

18 июня, 11.00

ул. Тургенева, 18

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СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК

В субботу вечером в «Свободном пространстве» развернется героическая трагикомедия в неоклассическом стиле «Сирано де Бержерак». Спектакль по пьесе французского поэта Эдмона Ростана актуален на сцене и по сей день.

- Этот спектакль — гимн Любви! Гимн мужской Чести, хранимой как предмет гордости, пылающей на щите воина, как символ того, во имя чего стоить жить, умирать и рождать вновь,- отмечают в театре.

КОГДА? ГДЕ?

18 июня, 17.00

пл. Карла Маркса, 2

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ИГРУШКА ТИЛЬДА

В воскресенье, 19 июня, в духовно-патриотическом центре «Вятский Посад» пройдет мастер-класс для взрослых по изготовлению игрушки Тильда. Пока родители будут мастерить текстильных медвежат, маленьким гостям покажут мультфильм про домового «Финник». Всю интересующую информацию можно уточнить по телефонам: 59-90-11и 8 -980-360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

19 июня, 12.00

п. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

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ПЕСНИ НАШЕГО КИНО

Провести воскресный вечер с любимыми музыкальными композициями орловцев приглашают в театр «Русский стиль». Со сцены прозвучат песни из известных советских фильмов, артисты перевоплотятся в любимых киногероев, а также покажут танцевальные номера.

КОГДА? ГДЕ?

19 июня, 18.00

ул. Тургенева, 18

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