В Орле завершился региональный этап чемпионата WorldSkills

305 человек соревновались в 46 компетенциях.

Торжественное закрытие

В Орле 25 февраля завершился VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 305 человек соревновались в 46 компетенциях на протяжении двух недель: 25 человек профессионалов старше 50 лет, 90 школьников и 190 студентов. Задания были максимально приближены к мировым стандартам, а оценивали участников более 400 экспертов. Соревнования принимали 12 профессиональных учреждений, 4 ВУЗа и 1 центр дополнительного образования.

В чем соревновались

В Орловском государственном университете прошли соревнования по 5 компетенциям: «IT-решения для бизнеса на платформе 1С:8», Сетевое и системное администрирование, «разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «туризм» и «веб-технологии». Новые высоты покорили все участники, а победители представят Орловскую область на соревнованиях следующего уровня, после чего появится шанс попасть национальный финал России и даже в национальную сборную. Выпускники прошлых лет из Орла успешно защищали честь страны и завоевывали звание чемпионов Европы и мира.

Что нового?

В новом сезоне открылось еще 8 направлений: агент страховой; банковское дело, экспедирование грузов, управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте. Для юниоров 12-14 лет появились следующие компетенции: изготовление прототипов, мобильная робототехник, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, преподавание технологии.

Навыки мудрых и юниоров

В региональном чемпионате приняли участие представители разных поколений. Профессионалы старше 50 лет соревновались в 5 компетенциях: медицинский и социальный уход, управление локомотивом, эксплуатация сельскохозяйственных машин, организация экскурсионных услуг и преподавание в младших классах. Юниоры от 14 до 16 лет пробовали силы в 13 направлениях.

К новым вершинам

Руководитель отдел оценки и развития персонала ООО «ОДСК» Наталия Иванова поздравила молодых специалистов.

– Я хочу сказать спасибо участникам WS, за их смелость участвовать в подобных проектах, за их открытость к возможностям и за стремление к развитию.

Хочу сказать спасибо преподавателям, которые вкладывают много сил в этих ребят, делятся своими знаниями и мотивируют их на участие в подобных проектах. А ведь для многих ребят это начало.

Они заканчивают учебные заведения, и идут в компании, в которых также инициируют важные для бизнеса проекты, приносят пользу потребителям созданного ими продукта и развиваются сами.

А наша компания помогает таким сотрудникам реализовывать себя, так как развитие талантов внутри компании, развитие потенциальных сотрудников - одна из главных целей нашей кадровой политики сегодня. Так что welcome, друзья, - отметила руководитель.

Сегодня в коллективе рады видеть специалистов, владеющих навыками программирования на C#, PHP, JS, в базах данных и вэб-программирования.

– World Skills - прекрасная возможность для самореализации, обмена накопленным опытом и знаниями, дружеского, неформального общения. К тому же, это прекрасная возможность заявить о себе. Наша группа компаний «ОДСК» постоянно развивается и нам нужны люди с разносторонними интересами, активные, готовые к постоянному обучению, желающие развиваться в области внедрения информационных систем и технологий. Приглашаем Вас на работу в нашу дружную команду, работая с нами, у Вас есть шанс получить уникальный опыт, знания и открыть в себе новые таланты.

В заключении хочу от души поздравить финалистов и победителей, желаю всем новых достижений и всего наилучшего, - подытожил руководитель отдел программного обеспечения ООО «ОДСК-Сервис» Андрей Богданов.

Возможности и награды

Участники, занявшие три первых места, получили медали и соответствующие дипломы. За третье место в компетенции Илью Качалина наградили бронзовой медалью и дипломом 3-ей степени; дипломом 2-ой степени и серебряной медалью наградили Андрея Власова, а победителем стал Артем Коршунов. Он получил золотую медаль, диплом первой степени и полезные подарки для учебы и работы от компании «ОДСК». Победители и призеры поборются за право участие в финальной стадии чемпионата. Соревнования пройдут с 24 по 28 мая в Саранске.

Мысли победителей

Победитель в компетенции «1С:8» Артем Коршунов сразу после победы поделился мыслями и впечатлениями, а также дал совет тем, кто сомневается в том, нужно ли участвовать в подобных соревнованиях.

– Не скажу, что победа далась легкими силами, я готовился очень долго, но оказалось, что задания еще сложнее, чем я думал. Я не был готов именно к ним, но в этот раз меня выручила смекалка.

Артем Коршунов сразу после победы поделился впечатлениями.

Артем рассказал, что в таких турнирах стоит участвовать, как минимум, чтобы понять нравится тебе дело или нет. Он назвал борьбу со стрессом самым сложным испытанием, а после победы он планирует трудоустроиться в ближайший месяц.

– Честно говоря, я совсем не ожидал, что стану первым. Множество предложенных модулей я делал на ощупь, но в этот раз повезло.