Андрей Клычков: "Нет оснований для паники"

Андрей Клычков обратился к орловцам: "Поводов для паники нет"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 24 февраля обратился к жителям региона в связи с операцией на Донбассе. Глава региона заверил орловцев: повода для паники нет.

Клычков провел короткий прямой эфир в социальных сетях. Приводим речь губернатора.

- Огромное число сообщений приходит с утра. Мы смотрим новости, которые с территории ДНР и ЛНР приходят, но мы с вами работаем в обычном штатном режиме, у нас нет никаких изменений, мы не планируем ни каких-то ограничений, ни особых условий вводить. У нас продолжается работа. Сегодня федеральные ВКС-ы прошли по строительству школ, по строительству жилья, сейчас прошло совещание с главами районов. Поэтому давайте мы спокойно, оснований для паники никаких не должно быть. И я не меняю своего отношения к информированию: в случае изменения ситуации я буду говорить.

Пишут "я хочу мира". Я тоже этого хочу, только этого и хочу. Поэтому давайте спокойно, без какой-то паники. У нас помните как в начале ковида все гречку покупали? Точно нет основания. Мониторим, все работает в штатном режиме. Давайте спокойно оценивать ситуацию. Точно нет оснований для паники, - обратился к орловцам губернатор Андрей Клычков.

Вечером 24 февраля Клычков пообещал подвести итоги дня и выйти в прямой эфир в 19.00. Посмотреть его можно в официальных аккаунтах главы области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С началом спецоперации вооруженных сил РФ в поддержку Донбасса в сети появилось огромное количество видеороликов и сообщений, которые откровенно провоцируют и сеют панику. Большая часть из них - фейки...(читать далее)

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция. Владимир Путин объявил о специальной операции России в Донбассе 24 февраля 2022 года (подробности)