Подарки на 23 февраля, которые он точно оценит

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23 февраля — отличный повод поздравить дедушку, обнять папу и провести день с молодым человеком. К этому празднику совместно с редакцией «Комсомольской правды в Орле» Tele2 составила подборку «мужских» подарков, которые наверняка будут приятны любому защитнику Отечества. К тому же, специально к 23 февраля оператор подготовил для своих клиентов технологичное и выгодное предложение: популярные модели смартфонов Xiaomi и Samsung из выделенного ассортимента можно будет купить со скидкой до 5 500 рублей.

Что подарить папе или дедушке

Xiaomi Redmi 9A

Телефон отлично подойдет для старшего поколения. У него большой экран и хорошо защищенный корпус. Простой в использовании, стильный смартфон долго держит зарядку, оснащен неплохой камерой и датчиком отпечатков пальцев. Ваши папа или дедушка без труда смогут освоить этот технологичный подарок и будут на связи с вами в любое время. К тому же эта модель участвует в акции от Tele2.

Умная колонка Маруся

Это идеальный подарок для людей любого поколения. Умный голосовой помощник напомнит о времени приема лекарств, подскажет, какая за окном погода, и подберет приятную фоновую музыку для домашних дел. Однажды научив ваших близких пользоваться гаджетом, вы сильно упростите их ежедневный быт. Колонка управляется дистанционно и легко настраивает комфортную громкость воспроизведения.

Что подарить мужу или молодому человеку

Умные Часы Geozon Titanium

Умные часы – отличный подарком на 23 февраля. Гаджет нового поколения обладает возможностью установки собственной SIM-карты, что позволит владельцу всегда отвечать на важные звонки. Эта модель оснащена современными функциями, начиная от измерения пульса и отображения сообщений, и заканчивая встроенным GPS-приемником. Благодаря модулю Bluetooth прибор легко синхронизируется с разными мобильными устройствами на основе iOS или Android. Цветной экран обладает сенсором для комфортного управления функциями.

Приставка IPTV Wink Sercomm STB 122A STB Android

Медиаплеер позволяет просматривать фильмы и передачи в формате HD и Ultra HD 4K. Благодаря этому изображение имеет высокую детализацию и естественную цветопередачу. Модель можно подключить к смартфону, планшету, компьютеру или ноутбуку. Функция «Родительский контроль» позволяет создать и настроить детский профиль. Также приставка поддерживает аналоговый стандарт NTSC и PAL.

Что подарить сыну или младшему брату

Детские Часы JET Kid Gear

Детские часы с влагонепроницаемым корпусом созданы для обеспечения безопасности ребенка. Они оборудованы слотом для SIM-карты, динамиком и микрофоном, поэтому позволят вам созваниваться с ребенком в любой момент и не волноваться, пока он будет добираться из школы домой. Кроме того, часы дополнены шагомером, фонариком, будильником, кнопкой SOS и геолокацией. Они быстро заряжаются и долго держат зарядку.

Портативная акустика Defender SPK-22

Юный меломан будет рад такому подарку. Эти колонки обладают суммарной звуковой мощностью 5 Вт и охватывают частотный диапазон от 200 Гц до 18 кГц. Модель станет прекрасным спутником в поездках и путешествиях, так как размеры колонок составляют 55 х 72 х 62 мм, а вес у них около 100 гр. Они без проблем поместятся в любой рюкзак.

Tele2 всегда готова помочь вам с выбором подарков. Мы надеемся на то, что благодаря нашей подборке вам удастся сделать правильный выбор и порадовать своих близких полезными технологичными подарками, которые сделают их жизнь динамичнее и проще.

В флагманских салонах Tele2 в Орле, расположенных по адресам: ул. Металлургов, 20 и Карачевское шоссе, 94, вы можете найти не только все перечисленные гаджеты, но и другие актуальные модели смартфонов, необходимые аксессуары, а также подобрать оптимальный тариф. Кроме того, до 13 марта, приобретая смартфон из выделенного ассортимента в подарок себе или близким, можно воспользоваться выгодным предложением и получить от оператора приятный презент.