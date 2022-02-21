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Общество21 февраля 2022 14:45

Подарки на 23 февраля, которые он точно оценит

Готовимся поздравлять мужчин
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23 февраля — отличный повод поздравить дедушку, обнять папу и провести день с молодым человеком. К этому празднику совместно с редакцией «Комсомольской правды в Орле» Tele2 составила подборку «мужских» подарков, которые наверняка будут приятны любому защитнику Отечества. К тому же, специально к 23 февраля оператор подготовил для своих клиентов технологичное и выгодное предложение: популярные модели смартфонов Xiaomi и Samsung из выделенного ассортимента можно будет купить со скидкой до 5 500 рублей.

Что подарить папе или дедушке

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Redmi 9A

Телефон отлично подойдет для старшего поколения. У него большой экран и хорошо защищенный корпус. Простой в использовании, стильный смартфон долго держит зарядку, оснащен неплохой камерой и датчиком отпечатков пальцев. Ваши папа или дедушка без труда смогут освоить этот технологичный подарок и будут на связи с вами в любое время. К тому же эта модель участвует в акции от Tele2.

Умная колонка Маруся

Умная колонка Маруся

Это идеальный подарок для людей любого поколения. Умный голосовой помощник напомнит о времени приема лекарств, подскажет, какая за окном погода, и подберет приятную фоновую музыку для домашних дел. Однажды научив ваших близких пользоваться гаджетом, вы сильно упростите их ежедневный быт. Колонка управляется дистанционно и легко настраивает комфортную громкость воспроизведения.

Что подарить мужу или молодому человеку

Умные Часы Geozon Titanium

Умные Часы Geozon Titanium

Умные часы – отличный подарком на 23 февраля. Гаджет нового поколения обладает возможностью установки собственной SIM-карты, что позволит владельцу всегда отвечать на важные звонки. Эта модель оснащена современными функциями, начиная от измерения пульса и отображения сообщений, и заканчивая встроенным GPS-приемником. Благодаря модулю Bluetooth прибор легко синхронизируется с разными мобильными устройствами на основе iOS или Android. Цветной экран обладает сенсором для комфортного управления функциями.

Приставка IPTV Wink Sercomm STB 122A STB Android

Приставка IPTV Wink Sercomm STB 122A STB Android

Медиаплеер позволяет просматривать фильмы и передачи в формате HD и Ultra HD 4K. Благодаря этому изображение имеет высокую детализацию и естественную цветопередачу. Модель можно подключить к смартфону, планшету, компьютеру или ноутбуку. Функция «Родительский контроль» позволяет создать и настроить детский профиль. Также приставка поддерживает аналоговый стандарт NTSC и PAL.

Что подарить сыну или младшему брату

Детские Часы JET Kid Gear

Детские Часы JET Kid Gear

Детские часы с влагонепроницаемым корпусом созданы для обеспечения безопасности ребенка. Они оборудованы слотом для SIM-карты, динамиком и микрофоном, поэтому позволят вам созваниваться с ребенком в любой момент и не волноваться, пока он будет добираться из школы домой. Кроме того, часы дополнены шагомером, фонариком, будильником, кнопкой SOS и геолокацией. Они быстро заряжаются и долго держат зарядку.

Портативная акустика Defender SPK-22

Портативная акустика Defender SPK-22

Юный меломан будет рад такому подарку. Эти колонки обладают суммарной звуковой мощностью 5 Вт и охватывают частотный диапазон от 200 Гц до 18 кГц. Модель станет прекрасным спутником в поездках и путешествиях, так как размеры колонок составляют 55 х 72 х 62 мм, а вес у них около 100 гр. Они без проблем поместятся в любой рюкзак.

Tele2 всегда готова помочь вам с выбором подарков. Мы надеемся на то, что благодаря нашей подборке вам удастся сделать правильный выбор и порадовать своих близких полезными технологичными подарками, которые сделают их жизнь динамичнее и проще.

В флагманских салонах Tele2 в Орле, расположенных по адресам: ул. Металлургов, 20 и Карачевское шоссе, 94, вы можете найти не только все перечисленные гаджеты, но и другие актуальные модели смартфонов, необходимые аксессуары, а также подобрать оптимальный тариф. Кроме того, до 13 марта, приобретая смартфон из выделенного ассортимента в подарок себе или близким, можно воспользоваться выгодным предложением и получить от оператора приятный презент.

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БИЗНЕС-ПРЕСС