«Пролежала на полу сутки»: ненадлежащее оказание медпомощи пенсионерке в больнице Орла проверят следователи

Как оказывают помощь пациентам в Орловской областной клинической больнице проверят следователи и прокуратура Фото: архив "КП"

Как оказывают помощь пациентам в Орловской областной клинической больнице, проверят следователи и прокуратура. Причиной для пристального внимания со стороны надзорного и правоохранительного ведомств стали кадры, попавшие в социальные сети. На видеозаписи - лежащая на голом полу возле больничной койки пенсионерка. По словам родственников, пожилая женщина упала с кровати и пролежала так целые сутки. Никто не пришел ей на помощь.

Что произошло в палате, почему беспомощная женщина очутилась на полу, не оказывались ли в подобной ситуации и другие пациенты клинической больницы? На эти вопросы предстоит найти ответы следователям.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.

Известно, что шокирующий факт обращения с пациентами был зафиксирован еще в начале января, а в сети видео появилось накануне, 16 февраля.

Отреагировали на него и в прокуратуре.

- Будет проверено соблюдение в Орловской областной клинической больнице законодательства в сфере охраны здоровья. Также будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, уполномоченных на решение вопросов организации в больнице оказания медицинской помощи гражданам. С привлечением органов контроля будет проверена своевременность и полнота оказания медицинской помощи женщине, находившейся на лечении в больнице, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Между тем, в региональном депздраве пояснили, что внутренняя проверка уже проводилась, а руководитель департамента Станислав Шувалов извинился перед родственниками пенсионерки.

- По указанной ситуации Станиславом Шуваловым еще 4 января 2022 года была осуществлена связь с родственниками пациентки. Были принесены извинения, пациентка передана на особый контроль главному врачу больницы. После завершения лечения пациентка выписана на амбулаторный этап лечения, - дал официальный ответ орловский депздрав.

В департаменте также пояснили, что в конце января состоялось заседание врачебной комиссии, на котором речь зашла об улучшении ухода за пациентами и соблюдении медицинской этики.

Полная картина произошедшего в стационаре клинической больницы станет ясна после проверки следователями и работниками прокуратуры.

Редакция «КП-Орел» следит за развитием ситуации.