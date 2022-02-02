Вырубят старые деревья и уложат плитку: как изменится сквер у КДЦ Металлургов в Орле

Территория возле "Металлурга" преобразится

В 2022 году в Орле продолжится преображение скверов, парков и других общественных пространств. Ремонт ждет не только центральную часть города, доберется благоустройство и до отдаленных районов. Преобразится, например, сквер в Северном, возле КДЦ "Металлург". Каких изменений ждать жителям? "Комсомолка" изучила опубликованный дизайн-проект грядущей реконструкции.

Рабочим предстоит выполнить немало дел. Во-первых, предстоит снести старые деревья и посадить молодые. Территорию вымостят плиткой, она заменит асфальтовое покрытие. Предусмотрена установка малых архитектурных форм: лавочек, фонарей, урн.

Проектом предусмотрены детская и спортивная площадки

Кроме того, рядом с культурно-досуговым центром появится место для занятий спортом и для времяпрепровождения с детьми. По планам, здесь оборудуют детскую игровую площадку и спортивную площадку. Внимание уделят организации пешеходной зоны и парковки. Предусмотрена также зона для проведения разных мероприятий. Также, по планам, должны быть предусмотрены места для размещения летних кафе и аттракционов. Завершающим штрихом станет монтаж системы видеонаблюдения. Не забыли проектировщики и о маломобильных орловцах.

Старые деревья снесут, вместо них высадят молодые

При этом жители могут высказать свое мнение о том, какой они хотят видеть эту территорию. В мэрии обещают учесть пожелания и замечания. Идеи можно прислать на почту arh_orel@mail.ru.

Ремонт территории возле КДЦ "Металлург" пройдет в рамках программы "Формирование современной городской среды".