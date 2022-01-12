На специалиста "Орелгосзаказчика" завели дело из-за строительства спортплощадки

На специалиста "Орелгосзаказчика" завели дело о превышении должностных полномочий Фото: Архив "КП"

В Орловской области под прицелом у правосудия снова оказался главный специалист "Орелгосзаказчика". Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий после проверки строительства спортивной площадки.

Речь идет о многофункциональной спортплощадке, строившейся в Кромском районе. Местная администрация заключила контракт на возведение спортобъекта, а контролировать строительство должен был КУ ОО "Орелгосзаказчик". В дальнейшем оказалось, что подрядчик решил сэкономить и использовал при строительстве более дешевые материалы (щебень, бетон), в сравнении с заявленными по проекту. При проверке также выяснилось, что технология строительства нарушалась.

Когда стройка завершилась, подрядчик предоставил специалисту "Орелгосзаказчика" акты о приемке, содержащие недостоверные сведения.

- В нарушение своих должностных обязанностей, сотрудник казенного учреждения, будучи достоверно осведомленным о том, что работы по строительству объекта на сумму более 1 миллиона рублей не выполнены, а часть выполнена с нарушениями строительных норм и не подлежит приемке, подготовил и подписал отчеты о технической приемке работ, послужившие основанием для последующей оплаты. В результате подрядчику за выполнение указанных работ были перечислены денежные средства в сумме более 1 миллиона рублей, а в последующем произведена в полном объеме оплата за выполнение работ по строительству в сумме более 7 миллионов рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Однако ситуация не осталась не замеченной. Дело возбуждено по статье 286 УК РФ: превышение должностных полномочий.

- Следователем по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Интересно, что это не первое подобное дело в регионе. Ранее в суд ушло дело о строительстве футбольного поля в поселке Знаменка под Орлом, при возведении этого объекта сложилась похожая ситуация.

"КП" следит за ходом расследования.