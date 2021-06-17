«АгроГард» - стабильность и эффективность

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Российский агропромышленный комплекс переживает непростые времена. Мир охвачен пандемией коронавируса, вводятся новые политические и экономические санкции в отношении России. Но сельхозпроизводители своей деятельностью продолжают вносить вклад в реализацию государственной политики в области обеспечения продовольственной безопасности страны.

Стабильным и устойчиво развивающимся агрохолдингом, занимающим одно из ведущих мест в сельскохозяйственной отрасли России, является АО «АгроГард». За 18 лет эффективного и успешного развития компания прошла непростой путь от группы сельхозпредприятий Краснодарского края до одного из лидеров агропромышленного рынка. Она входит в ТОП-30 крупнейших аграрных компаний РФ по количеству обрабатываемых земель. Предприятия расположены в Краснодарском крае, Орловской, Липецкой, Тамбовской и Курской областях.

Площадь сельскохозяйственных угодий холдинга составляет более 150 тыс. га, численность поголовья крупного рогатого скота более 10,5 тыс. голов.

Генеральный директор АО «АгроГард» П. П. Царев: «Сегодня мы продолжаем движение вперед, эволюционируем, развиваемся в направлении еще большей эффективности».

Секрет успеха прост...

Пройдя достаточно сложные этапы становления и развития, агрохолдинг стал эффективно действующим хозяйствующим субъектом с современной системой управления, обеспечивающей достижение высоких производственных и финансово-экономических результатов. Руководство АО «АгроГард» с 2011 г. осуществляет почетный работник агропромышленного комплекса России, заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса, кандидат экономических наук Павел Павлович Царев.

- Все годы мы работаем над тем, чтобы холдинг занимал лидирующие позиции в производстве сельскохозяйственной продукции, - говорит Павел Павлович. - И нам удается добиваться высоких показателей благодаря слаженному, упорному и планомерному труду коллектива. У наших потребителей компания ассоциируется со словами «качество», «урожай» и «стабильность». Постоянно развиваясь, мы приобрели неоценимый опыт, научились преодолевать трудности, решать сложные задачи, оперативно принимать эффективные решения, стали успешнее.

- Секрет успеха прост, - продолжает генеральный директор, - это планомерное выстраивание системы управления в холдинге на основе совершенствования механизмов управления производственными и финансовыми ресурсами, формализации и разграничения ответственности и полномочий между управляющей компанией и предприятиями агрохолдинга, развития инструментов внутреннего контроля и анализа, позволяющих принимать обоснованные и взвешенные управленческие решения.

Результаты успешной работы агрохолдинга подтверждают итоги 2020 года. Компания произвела 340 тыс. тонн пшеницы, 72 тыс. тонн кукурузы, 225 тыс. тонн сахарной свеклы, 54 тыс. тонн подсолнечника и 119 тыс. тонн прочих культур. Валовый надой молока - 45,7 тыс. тонн, товарность молока - 97%.

На полях компании работает надежная, высокопроизводительная сельскохозяйственная техника.

Годовой оборот компании составил 9 млрд. руб, в том числе 7,5 млрд руб выручка растениеводства. Общая рентабельность по чистой прибыли превысила 41%.

АО «АгроГард» продолжает успешно развивать различные направления сельскохозяйственного бизнеса: растениеводство, животноводство, продажа сельскохозяйственной продукции. Диверсификация производства позволяет снижать отраслевые риски, обусловленные сезонностью производства.

Устойчивое и успешное развитие компании в значительной мере связано с постоянным укреплением и повышением эффективности отрасли растениеводства, которая основана на сбалансированном включении в севооборот как зерновых, так и кормовых и технических культур. Стабильное производство продукции растениеводства как одной из составляющих продовольственной безопасности страны, рост урожая и валового сбора основных культур, повышение плодородности земель обеспечивается в компании за счет внедренной системы земледелия, сочетающей в себе комплекс мероприятий по оптимизации структуры посевных площадей, организации рационального севооборота, использования качественных сортов семян. Ведется системная работа по подбору высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, в наилучшей степени отвечающих почвенно-климатическим условиям в регионах присутствия предприятий; эффективному использованию минеральных удобрений и интегрированному подходу в борьбе с вредителями и болезнями растений.

Повышение производительности в отрасли растениеводства обеспечивается и за счет постоянного укрепления материально-технической базы предприятий, инвестирования в модернизацию и обновление сельскохозяйственной техники и оборудования, внедрения ресурсосберегающих технологий. На полях компании работает современная высокопроизводительная техника.

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С целью обеспечения сохранности полученной растениеводческой продукции в холдинге реализуется многолетняя программа по строительству как зернохранилищ элеваторного типа, так и складов напольного хранения. В этой связи в Орловском, Тамбовском, Курском филиалах были реализованы инвестиционные проекты по строительству и модернизации зерносушильных комплексов, что позволило значительно сократить затраты предприятий на подработку продукции и повысить ее качество.

Второй по значимости отраслью в компании является животноводство. Несмотря на серьезные трудности, связанные с управлением данным сегментом бизнеса, в условиях действующих санкций, сокращения объемов продуктового эмбарго агрохолдинг продолжает расширять сотрудничество с перерабатывающими предприятиями. Несколько лет назад на одном из предприятий Кубанского филиала был реализован масштабный инвестиционный проект по строительству современного молочно-товарного комплекса, который в настоящее время работает на полную мощность. За счет высокотехнологичного оснащения производства, а также приобретенного поголовья компания получает продукцию высокого качества и выходит на показатели продуктивности, соответствующие передовому отечественному опыту.

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Главное богатство - люди!

Эффективное управление имеющимися ресурсами, использование передовых технологий и современной сельскохозяйственной техники, участие в региональных программах развития сельского хозяйства позволяют компании ежегодно наращивать объемы производства сельхозпродукции и являются фундаментом ее успеха.

- Наша компания обладает значительным потенциалом роста, - говорит Павел Павлович Царев. - Благодаря использованию новейших аграрных технологий мы достигли рекордной урожайности в ряде регионов. Продолжаем ставить перед собой достаточно амбициозные цели. Все достижения компании стали возможны только благодаря людям - главному нашему богатству. Хороших результатов невозможно было бы достичь без грамотной команды руководителей и специалистов на местах. В первую очередь руководителей филиалов: Валерия Федоровича Олечкина, директора Кубанского филиала, который работает с момента основания компании; Андрея Александровича Заярного, директора Орловского филиала; Игоря Николаевича Томы, директора Липецкого филиала; Юрия Владимировича Тищенко, директора Тамбовского филиала; Дениса Юрьевича Нарыкова, директора Курского филиала.

- Мы уделяем серьезное внимание развитию кадрового потенциала предприятий, где сегодня в целом по холдингу работает около трех тысяч человек. Кадровая политика направлена на обеспечение агрохолдинга высококвалифицированным персоналом, способным достигать поставленных целей и задач. Проводим систематическую работу по подготовке управленческих кадров и повышению квалификации рядовых работников. В целях развития научного потенциала предприятий и отдельных работников мы организуем совместные проекты с ведущими научно-исследовательскими организациями и сельскохозяйственными предприятиями. В компании внедрена система мотивации персонала, которая сочетает методы материального и морального стимулирования за выполнение работ с повышенным качеством, а также комплекс мер социальной поддержки работников и их семей.

В условиях пандемии коронавируса компания оказывает всестороннюю помощь и поддержку своим работникам. Приобретаются средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики), специальное оборудование (рециркуляторы), создаются дополнительные рабочие места с соблюдением рекомендованных Роспотребнадзором требований. Проводятся ПЦР-тесты, ведется ежедневный контроль за состоянием здоровья работников и активная работа по их вакцинации.

Прочная основа сельскохозяйственного бизнеса, заложенная со времен основания компании, и сегодня обеспечивает устойчивую положительную динамику по всем направлениям производства.

Преодолевая трудности, предприятия АО «АгроГард» продолжают эффективно и динамично развиваться и ставят перед собой достаточно амбициозные цели. В планах предприятий - продолжение повышения уровня автоматизации производства, развитие научно-производственного потенциала, внедрение передовых производственных и управленческих технологий. А это еще раз подтверждает, что труд земледельцев нелегкий, но великий и почетный!

http://agrogard.ru/

Валентина Васильева.