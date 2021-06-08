Соседство «с душком»: в Орле фекалии из уличного туалета отравляют существование жителям спального района

В Орле фекалии из уличного туалета отравляют существование жителям многоэтажки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жителям многоэтажного дома в Орле отравляет существование уличный туалет. Фекалии из него текут прямо на территорию, прилегающую к футбольному полю, а зловонный запах доносится до детской площадки, не говоря уже о дворе многоквартирного дома.

С нелицеприятным соседством орловцы из дома №52 по Наугорскому шоссе борются уже много лет, но пока что результата ноль.

«ОКНА ОТКРОЕШЬ – ДЫШАТЬ НЕВОЗМОЖНО»

Сейчас в Орле вовсю идет кампания по благоустройству придомовых территорий. Многие городские дворы уже успели преобразиться: новые лавочки, заасфальтированные дорожки, песочницы для детей. Вот только старые проблемы остаются даже на недавно отремонтированных объектах.

Жижа из туалета издает тошнотворные "ароматы" и привлекает насекомых Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Проблема «с душком» более десяти лет назад обосновалась рядом с придомовой территории многоквартирного дома №52 на Наугорском шоссе в Советском районе Орла. Речь идет о текущем деревянном туалете, доверху наполненном фекалиями.

Мусор, фекалии, дворы, расселение ветхого жилья - проблема в совокупности Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Строение со зловонными нечистотами и жижей расположилось всего в десяти метрах от детской площадки, а футбольное поле, где играет местная ребятня, вообще отделяет от него тонкий лист металла. Казалось бы, век высоких технологий и практически центр областной столицы.

Жители дома №52 бьют тревогу, стучат во все инстанции, но везде лишь обещания разобраться и тотальное бездействие.

- Туалет по проекту был расположен дальше, но потом то место бросили и построили здесь на территории нашего двора. Куда мы только не обращались – все бесполезно. По утрам окна отроешь и дышать невозможно, жуткая вонь. Причем люди нечистоты выливают не в сам туалет, а рядом. В сам туалет и зайти то нельзя, там все доверху стоит, - рассказал «КП» Леонид, сопредседатель Совета дома №52.

Жители дома №52 бьют тревогу, стучат во все инстанции, но результатов ноль Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Туалетом пользуются жители пяти домов с соседней улицы Цветаева. В их квартирах нет удобств. Люди ходят по нужде в ведра и потом выливают фекалии как придется. Это не иллюстрация жизни глухой деревни, это орловские реалии.

ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА

- Мы с жильцами этих домов неоднократно разговаривали, но что поделаешь. Они говорят: «А как нам быть? Куда выливать?» Был бы еще этот туалет благоустроенный, забетонированный и его бы кто-то выкачивал, то пусть бы и стоял. Но так же невозможно, это нарушение всех санитарных норм! Не только вонь, но вся зараза здесь! – говорит Леонид.

Проблема "с душком" существует не первый год. За туалетом находится футбольное поле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В этой ситуации не позавидуешь жителям ждущих расселения домов, вынужденным справлять нужду в ведра и таскать их к уличному туалету, и жителям многоэтажки, расположенной позади.

Современный город со средневековыми проблемами нечистот Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тем временем на детской площадке резвятся дети, мальчишки играют в футбол неподалеку от луж мочи, окруженных мухами. А вдруг мяч перелетит забор и угодит в зловонное месиво?

Цивилизация в Орле пошла не до всех домов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Щекотливую тему с душком не спешат обсуждать. Вроде как неудобно. Но возможно ли такое в условиях современного города? Вряд ли.

Редакция «КП-Орел» обратилась с официальным запросом в городскую администрацию с просьбой дать пояснения по данной проблеме, а также с просьбой помочь жителям как многоэтажного дома, так и домов без удобств.