Соседство «с душком»: в Орле фекалии из уличного туалета отравляют существование жителям спального района

В Орле фекалии из уличного туалета отравляют существование жителям многоэтажки
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Жителям многоэтажного дома в Орле отравляет существование уличный туалет. Фекалии из него текут прямо на территорию, прилегающую к футбольному полю, а зловонный запах доносится до детской площадки, не говоря уже о дворе многоквартирного дома.
С нелицеприятным соседством орловцы из дома №52 по Наугорскому шоссе борются уже много лет, но пока что результата ноль.
«ОКНА ОТКРОЕШЬ – ДЫШАТЬ НЕВОЗМОЖНО»
Сейчас в Орле вовсю идет кампания по благоустройству придомовых территорий. Многие городские дворы уже успели преобразиться: новые лавочки, заасфальтированные дорожки, песочницы для детей. Вот только старые проблемы остаются даже на недавно отремонтированных объектах.
Жижа из туалета издает тошнотворные "ароматы" и привлекает насекомых
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Проблема «с душком» более десяти лет назад обосновалась рядом с придомовой территории многоквартирного дома №52 на Наугорском шоссе в Советском районе Орла. Речь идет о текущем деревянном туалете, доверху наполненном фекалиями.
Мусор, фекалии, дворы, расселение ветхого жилья - проблема в совокупности
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Строение со зловонными нечистотами и жижей расположилось всего в десяти метрах от детской площадки, а футбольное поле, где играет местная ребятня, вообще отделяет от него тонкий лист металла. Казалось бы, век высоких технологий и практически центр областной столицы.
Жители дома №52 бьют тревогу, стучат во все инстанции, но везде лишь обещания разобраться и тотальное бездействие.
- Туалет по проекту был расположен дальше, но потом то место бросили и построили здесь на территории нашего двора. Куда мы только не обращались – все бесполезно. По утрам окна отроешь и дышать невозможно, жуткая вонь. Причем люди нечистоты выливают не в сам туалет, а рядом. В сам туалет и зайти то нельзя, там все доверху стоит, - рассказал «КП» Леонид, сопредседатель Совета дома №52.
Жители дома №52 бьют тревогу, стучат во все инстанции, но результатов ноль
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Туалетом пользуются жители пяти домов с соседней улицы Цветаева. В их квартирах нет удобств. Люди ходят по нужде в ведра и потом выливают фекалии как придется. Это не иллюстрация жизни глухой деревни, это орловские реалии.
ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА
- Мы с жильцами этих домов неоднократно разговаривали, но что поделаешь. Они говорят: «А как нам быть? Куда выливать?» Был бы еще этот туалет благоустроенный, забетонированный и его бы кто-то выкачивал, то пусть бы и стоял. Но так же невозможно, это нарушение всех санитарных норм! Не только вонь, но вся зараза здесь! – говорит Леонид.
Проблема "с душком" существует не первый год. За туалетом находится футбольное поле
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В этой ситуации не позавидуешь жителям ждущих расселения домов, вынужденным справлять нужду в ведра и таскать их к уличному туалету, и жителям многоэтажки, расположенной позади.
Современный город со средневековыми проблемами нечистот
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Тем временем на детской площадке резвятся дети, мальчишки играют в футбол неподалеку от луж мочи, окруженных мухами. А вдруг мяч перелетит забор и угодит в зловонное месиво?
Цивилизация в Орле пошла не до всех домов
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Щекотливую тему с душком не спешат обсуждать. Вроде как неудобно. Но возможно ли такое в условиях современного города? Вряд ли.
Редакция «КП-Орел» обратилась с официальным запросом в городскую администрацию с просьбой дать пояснения по данной проблеме, а также с просьбой помочь жителям как многоэтажного дома, так и домов без удобств.
Один из кипы документов, которые собрали жильцы дома №52. Из ответа городской администрации следует, что порядок наведут. Прошло несколько лет...
Фото: Предоставлено "Комсомолке"