База для будущего получена: в Орле состоялся первый выпуск слушателей «Школы фермера»

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7 июня в Орловском ГАУ состоялось значимое событие для всего региона. В университете прошел первый выпуск слушателей «Школы фермера». 25 человек, аграрии-предприниматели и новички, получили необходимый опыт и знания для того, чтобы открыть и развивать свое дело.

Напомним, инициатором открытия «Школы фермера» на базе Орловского ГАУ стал Россельхозбанк. Общероссийский проект стартовал в прошлом году в 4 регионах страны, продолжился в начале года в 15 регионах, в число которых вошла и Орловская область.

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ АГРОБИЗНЕСА

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Наши земляки продемонстрировали высокий интерес к получению дополнительных знаний в сфере сельского хозяйства.

- В орловскую «Школу фермера» пришлось отбирать желающих по конкурсу - на 20 мест было подано 47 заявок. Удалось даже увеличить основной бюджет на обучение до 25 человек, остальным желающим мы предложили прослушать курс в статусе «вольных слушателей». Это самый высокий показатель среди субъектов РФ, принимавших участие в проекте «Школа фермера», - говорит Юрий Есипов, заместитель директора Орловского филиала АО «Россельхозбанк».

«Школа фермера» привлекла внимание как владельцев личных подсобных хозяйств, так и тех, кто только мечтал о своем деле, но не знал, с чего начать. Слушателей обучили нескольким перспективным направлениям сельского хозяйства: «Фермерское козоводство», «Фермерское овцеводство» и «Сыроделие в фермерском хозяйстве».

В течение трех месяцев участники «Школы фермера» постигали азы аграрной специализации, бизнес-планирование, налогообложение, изучали меры господдержки и основы продвижения своей продукции на рынке, а также перенимали опыт работы в ведущих фермерских хозяйствах региона.

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В завершение обучения каждый участник должен был подготовить бизнес-план развития своего фермерского хозяйства и защитить его в качестве дипломной работы.

- Подводя итоги, мы можем с уверенностью сказать, что проект «Школа фермера» состоялся. Это видно по тому качеству бизнес-планов, которые подготовили его участники к моменту выпуска, - пояснил Юрий Есипов.

Все выпускники «Школы фермера» получили дипломы и квалификацию «Фермер-технолог производства и переработки продукции мелкого животноводства», а авторы лучших бизнес-проектов - еще и гранты от «Россельхозбанка».

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НЕОЦЕНИМЫЙ ОПЫТ И ОБЩЕНИЕ

Отличниками «Школы фермера», сумевшими разработать наиболее рентабельные, по мнению экспертной комиссии, бизнес-проекты, стали владельцы личных подсобных хозяйств Алексей Извеков из Орловского района (направление «Козоводство»), Елена Козелкова из Новосильского района («Овцеводство») и Светлана Блазнина из Мценского района («Сыроделие»).

Однако и другие участники проекта смогут подать заявку на грант Департамента сельского хозяйства Орловской области для развития своего дела. Например, выпускник «Школы фермера» из Кромского района Виктор Коломиец уже готовится к участию в конкурсе на получение гранта «Агростартап».

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Виктор Владимирович начал развивать свое личное подсобное хозяйство только после выхода на пенсию и ему хотелось систематизировать свои знания в этой сфере.

- Всерьез занимаюсь сельским хозяйством с 2012 года. Сейчас у нас и овцы, и поросята, и курочки, и кролики есть. Когда узнал про набор в «Школу фермера», с удовольствием записался, потому что дополнительные знания о сельском хозяйстве были просто необходимы. В «Школе фермера» получил очень много полезной теоретической и практической информации. Ездили на практики, изучали опыт других хозяйств. Педагоги просто замечательные, знающие, радушные, относились как к родным. Благодарен всем организаторам за этот проект, - говорит фермер Виктор Коломиец.

А вот Татьяна Мельникова из Орловского района только планирует свое животноводческое хозяйство. Вначале ее больше интересовало направление «Сыроделие», но потом всерьез увлеклась темой разведения коз.

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- У меня пока нет своего хозяйства и никогда не было, но хотела бы начать, поскольку есть земля, и на ней как раз могла бы разместиться маленькая контактная ферма. Мы сейчас на стадии формирования своего проекта. Благодаря «Школе фермера» я поняла, с чего нужно начинать, как потом это развивать, какие проблемы могут возникнуть. Я познакомилась с опытными фермерами и узнала от них много полезной информации о реальных трудностях и радостях фермерской жизни, - рассказывает выпускница «Школы фермера» Татьяна Мельникова.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

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В октябре 2021 года планируется старт второй волны обучения в «Школе фермера» в Орловской области.

Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина с радостью примет новых слушателей, желающих освоиться в сфере агробизнеса.

- Уверен, студенты «Школы фермера» станут проводниками полученных в университете знаний. Вуз всегда открыт для вас, наших выпускников и будущих слушателей. Этот проект показал, что университет успешно готовит кадры не только для промышленного комплекса, но и для фермерских крестьянских хозяйств, - говорит Владимир Масалов, врио Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина.