В Орле провели спортивный праздник «Зелёный Марафон»

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В этом году в Орле старт прошел в привычном офлайн-формате на стадионе “Южный” (909 квартал). Кроме того, впервые в формате онлайн забег состоялся в 11 городах Черноземья — Белгороде, Борисоглебске, Воронеже, Ельце, Железногорске, Липецке, Мичуринске, Россоши, Семилуках, Старом Осколе и Тамбове. Впрочем, возможность принять участие в забеге была доступна всем, независимо от места проживания. Для этого достаточно было скачать себе мобильное приложение «Зелёный Марафон» (оно доступно в App Store и Google Play).

В Орле основной забег проводился на дистанции 4,2 км, для подготовленных спортсменов была возможность пробежать 10 км и 21,1 км. Кроме того, организаторами были предложены дистанции на 420 метров для детей в двух возрастных группах и в новой для Зелёного Марафоне дисциплине – скандинавской ходьбе.

Поддержать участников в Орле пришли сотни горожан. Но это не помешало проводить все мероприятия с соблюдением санитарных норм безопасности. А для поддержания приподнятого настроения были организованы праздничные концерты, различные конкурсы и веселые активности для детей от многочисленных официальных партнеров Зелёного Марафона. На площадке у зрителей была возможность увидеть работы воспитанников детских домов орловской области на выставке проекта “Дети солнца”, а также прошел Турнир по пляжному волейболу среди юношей.

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С приветственным словом к собравшимся обратился управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярослав Скирта:

«Сбер проводит Зелёный Марафон с 2012 года. Уже третий год праздник проходит в Орле. Нам очень радостно видеть здесь друзей Сбера - наших партнеров и всех тех, кто неравнодушен к активному образу жизни. Зелёный Марафон в этом году посвящен неравнодушному отношению к нашей природе, к нашей экологии, к нашей жизни. Лозунгом мероприятия стала фраза ”Каждый шаг - это след. Какой шаг сделаешь ты?”, поэтому сегодня много спортсменов, много жителей города могут не словами, а делом проявить себя и сделать первые шаги навстречу природе и спорту”.

Также участников Зелёного Марафона Сбера поприветствовал заместитель главы администрации города Орла по финансово-экономическому блоку Алексей Степанов:

«Это поистине уникальное мероприятие! Ведь мы все здесь не соревнуемся, а наоборот, сплачиваемся. Мы побеждаем не кого-то, а себя. Здесь не царит дух соперничества и конкуренции, здесь дружественная, веселая обстановка. Счастья, любви и новых свершений!»

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Тепло поздравил орловчан со спортивным праздником чемпион мира по версиям IBF и IBO, чемпион Азии по версии PABA, чемпион Европы по версии WBO российский боксер-профессионал, мастер спорта Эдуард Трояновский:

«Мне как спортсмену, безумно приятно находиться здесь, на празднике Зелёного Марафона, а также радостно, что такие мероприятия проводятся ежегодно. Сберу большое спасибо, за то, что от бега мы можем получить такие яркие эмоции».

Всем, кто принял участие в забеге, организаторы выдавали сувениры - саше с семенами цветов для посадки, купоны от СБЕР ЕАПТЕКИ со скидкой на заказ.

Главная цель Зелёного Марафона в этом году — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов для их решения. В Орле участникам мероприятия выдавались специальные пакеты для сбора мусора.

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Прекрасное настроение и заряд бодрости стали приятным бонусом для всех, кто присоединился в это субботнее утро к семейному спортивному празднику во всех 180 городах России. Для тех, кто желает и дальше приобщаться к здоровому образу жизни есть возможность скачать себе мобильное приложение «Зелёный Марафон». Оно помогает не только сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам, конвертировать беговые достижения в озеленение планеты, но и получить экспертные советы по бегу, правильному питанию и экологичному потреблению и стать «зелёным» амбассадором, принимая участие в челленджах и рассказывая друзьям об экологических инициативах.

Проект Зелёный Марафон был реализован совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе.