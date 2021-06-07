Главврач больницы им. Семашко в Орле: «Аппаратура не выдерживает напряжения»

Коронавирус в Орловской области Фото: Архив "КП"

4 июня в Орле открылся хирургический корпус больницы им. Семашко. Здание, перепрофилированное под «красную» зону для лечения больных коронавирусом, снова заработало в штатном режиме. Главврач больницы Игорь Дробязгин рассказал, как медицинская организация работает в период пандемии в программе «Готов ответить» «Первого областного».

По словам медика, ситуация в больнице постепенно нормализуется, количество пациентов с коронавирусом медленно, но снижается.

- Если в пик заболеваемости на у нас было 720 пациентов, то сейчас 310 в стационаре. Это уже хорошее снижение, которое говорить о том, что пандемия идет на спад, - рассказал журналистам Игорь Дробязгин.

Однако общая заболеваемость по региону продолжает оставаться выше среднего по ЦФО, поэтому расслабляться еще рано. Болеет и молодежь, и пожилые люди. Зачастую они сразу попадают в реанимацию, недооценивая болезнь.

Пандемия отразилась на работе больницы им. Семашко, не выдержал напряжения один из двух компьютерных томографов.

- Больных много, компьютерный томограф работает круглосуточно. Идет сильное напряжение. Аппаратура не выдерживает. Сломался главный механизм ценой около девяти миллионов. Подана заявка в Департамент здравоохранения на ремонт. В июне вопрос должен быть решен, - пояснил главврач больницы им. Семашко.

Из-за пандемии пришлось отложить и ремонт главного корпуса больницы.

- Пандемия не дала произвести ремонт. У нас уже есть проектно-сметная документация и согласование у руководства, но не получилось, - рассказал Игорь Дробязгин.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39