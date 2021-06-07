Партия «Новые люди» восстанавливает леса в Орловской области

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Партия «Новые люди» занимается вопросами экологии с момента своего создания. За этот год «Новые люди» успели посадить сотни тысяч деревьев. А в Орловской области сторонники партии к Дню эколога высадили целую дубовую рощу в урочище Подмаслово.

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Для посадки саженцев Орловское отделение партии «Новые люди» пригласило всех желающих экоактивистов. В акции приняли участие 40 человек - и волонтеры партии, и гости. Территория посадки была заранее подготовлена сотрудниками местного лесничества, которые будут осуществлять последующий уход за молодыми деревьями.

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Несмотря на ливень, волонтеры успели высадить все запланированные деревья – на площади в один гектар посадили 3 000 саженцев дуба. Работа под дождем еще больше сплотила экоактивистов. «Новые люди» заранее озаботились, чтобы после работы волонтеров ждала полевая кухня.

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Схема организации акции была уже отработана, ведь отделение партии «Новые люди» в Орловской области и до этого активно занималось экологическими проблемами. Так, в мае волонтеры проводили субботники в Орле на территории Козьего парка, в лесопарковой зоне поселка Знаменка, в селе Судбище.

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Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Лидер партии – основатель российской производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. На выборах прошлого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. «Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.