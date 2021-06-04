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Общество4 июня 2021 17:03

«Главное соревнование - с самим собой»: 16-летний реставратор из Орла занял второе место во всероссийском конкурсе молодых профессионалов

Студент-первокурсник Савелий Федоров показал мастерство восстановления киота не хуже, чем опытные столичные ребята
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Савелий Федоров показал отличные навыки в работе с деревом

Савелий Федоров показал отличные навыки в работе с деревом

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Москве завершились отборочные соревнования финала национального чемпиона молодых профессионалов «WorldSkills Russia». В течение трех дней, с 24 по 29 мая, студенты из разных регионов боролись за звание лучших в своих профессиональных компетенциях. В Орловскую область победное второе место привез реставратор Савелий Федоров.

Студенту Орловского реставрационно-строительного техникума всего шестнадцать лет, он учится на первом курсе, но в своем мастерстве работы с деревом не уступает опытным столичным профессионалам.

«Комсомолка» узнала, как скромному парню из Орла удалось дойти до победы и какие планы он строит на будущее.

НЕ ЗНАЛ, ЧТО ТАКОЕ «WORLDSKILLS»

Савелий не только занимается реставрацией и работой с деревом, но и игру на гитаре любит. Новый инструмент в процессе создания

Савелий не только занимается реставрацией и работой с деревом, но и игру на гитаре любит. Новый инструмент в процессе создания

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Савелия я застала за работой в реставрационно-строительной мастерской. Как позже выяснилось, это его самое любимое место в техникуме. Сосредоточившийся на работе парень был смущен вниманием прессы. Да и дело у него было важное, требующее особого внимания – реставрация старой поломанной гитары.

- Я давно увлекаюсь музыкой. Дома уже есть обычная классическая гитара и электрогитара. Теперь вот эту делаю. Она будет 12-струнная, - оживляется от моего любопытного вопроса Савелий Федоров.

Серебряный призер не спешил хвастаться наградой. Пришлось уговаривать

Серебряный призер не спешил хвастаться наградой. Пришлось уговаривать

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Серебряный призер отборочных соревнований национального чемпионата «WorldSkills Russia» явно не любит хвастаться и не спешит доставать из рюкзака победную медаль, но повинуясь просьбе своего наставника Юрия Рябинкина все же надевает почетную награду.

- Я изначально даже не знал, что такое «WorldSkills». Предложили попробовать, поучаствовать, ну и я согласился, - признается Савелий.

ДЕРЕВЯННЫЕ МЕЧИ

16-летний парень скромничает, но от его преподавателя Юрия Сергеевича я уже знаю, что Савелий человек увлеченный, творческий. В реставрационно-строительный техникум попал неспроста.

Юрий Рябинкин поддерживает все начинания своего ученика. На соревнованиях очень за него волновался

Юрий Рябинкин поддерживает все начинания своего ученика. На соревнованиях очень за него волновался

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Савелий очень стремился здесь учиться. Пришел целенаправленно. Ребята со старших курсов рассказывали мне о нем еще полгода до его поступления, - рассказывает Юрий Рябинкин, преподаватель техникума и эксперт компетенции «Реставрация произведений из дерева» на «WorldSkills».

Нехотя Савелий раскрывает карты перед назойливой журналисткой – работать с деревом любит с самого детства. Начиналось все с деревянных мечей.

- Мне нравится дерево как материал для работы. Начал заниматься резьбой по дереву, делал мечи лет с восьми. Обычным ножом брал и строгал сам. Иногда отец помогал, - говорит парень.

И тут невольно вспомнишь словосочетание «семейная династия». Оказывается, папа Савелия тоже когда-то учился на резчика по дереву. Вместе они уже успели обставить весь дом собственноручно сделанной мебелью.

СОРЕВНОВАНИЕ С САМИМ СОБОЙ

На выполнение всех заданий на соревнованиях отводилось всего 16 часов

На выполнение всех заданий на соревнованиях отводилось всего 16 часов

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Придя на учебу в техникум, будущий реставратор даже не подозревал, что так скоро окажется в гуще событий. Уже в сентябре 2020 года преподаватель Юрий Рябинкин начал набирать студентов для участия в региональном этапе «WorldSkills Russia».

Желающих оказалось десять человек с разных курсов. Среди них и ребята, которые учились ремеслу уже не первый год и прошли производственную практику. Но не упустил шанс попробовать себя и первокурсник Савелий.

Полгода Юрий Сергеевич готовил ребят к региональному этапу соревнований. Им предстояло постигнуть мастерство реставрации киота - особо украшенного застекленного шкафчика для икон.

Подготовка к соревнованиям шла полгода. Ребята постигали все этапы работы с предстоящим заданием

Подготовка к соревнованиям шла полгода. Ребята постигали все этапы работы с предстоящим заданием

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Мы с ребятами учились их делать, собирать, разбирать, красить и устранять дефекты, чтобы они понимали все этапы работы. В итоге к началу региональных испытаний были отобраны пять человек, показавшие наилучшие результаты, - пояснил Юрий Рябинкин.

Региональный этап соревнований «WorldSkills Russia» длился три дня в начале марта 2021 года. Первое место разделили между собой сразу два участника – с первого и второго курсов. Разница в набранных баллов была минимальной.

Для того, чтобы понять, кто же из них поедет в Москву представлять Орловскую область, понадобилось еще два месяца. Практически ежедневно ребята оттачивали свои навыки и проходили новые испытания. Кто станет первым не было известно до самого конца, но в итоге победил Савелий.

- Я ребятам сразу сказал, соревнуемся не с соперником, а с самим собой. Выполняем работу по максимуму, не смотря на других людей, - говорит преподаватель.

Тактики наставника юные реставратор решил придерживаться и в Москве.

МИНИМУМ ВРЕМЕНИ, МАКСИМУМ ЗАДАНИЙ

На соревнованиях встретились участники из шести регионов России

На соревнованиях встретились участники из шести регионов России

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На соревнованиях в компетенции «Реставрация произведений из дерева» в столице встретились участники из шести регионов России - Москвы, Московской области, Красноярского края, Иркутской области, Орловской области и Республики Татарстан.

На территории ВДНХ молодым реставраторам предстояло провести три дня. Именно столько было необходимо, чтобы выполнить все задания. В общей сумме 16 часов, из них на самый кропотливый и сложный процесс устранения дефектов на киоте – чуть более девяти часов.

У участников был строгий регламент и критерии оценки

У участников был строгий регламент и критерии оценки

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За три дня участникам было нужно пройти конкурсные испытания по шести модулям: от определения дефектов на трехмерном компьютерном изображении предмета до демонтажа, устранения повреждений, сборки и финальной отделки. Кроме того, ребятам самим предстояло определить с каким видом дерева они работают. Оказалось, дуб и сосна.

- Мы очень сильно волновались за Савелия. Он очень тщательно, аккуратно, кропотливо выполняет работу, но небыстро. Мы боялись, что он не успеет доделать конкурсное задание до конца, - признается Юрий Сергеевич.

Волновался и сам юноша.

- Уложиться во время было самым сложным. Его было мало, а задания достаточно сложные. В остальном никаких страхов не было, - пояснил 16-летний реставратор.

Киот, который реставрировал Савелий, привезли в Орел

Киот, который реставрировал Савелий, привезли в Орел

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В итоге, смогли соблюсти регламент только орловец и участник из Москвы. Студент-реставратор из столицы занял первое место, Савелий второе. Третье место занял участник из Подмосковья.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В 2022 году Савелию Федорову, призеру отборочных соревнований «WorldSkills Russia», предстоит уже самому стать экспертом и наставником для будущих участников от Орловской области.

По правилам соревнований, сам он уже не может выступать. Однако 16-летний реставратор не теряет энтузиазма и признается, что если будет возможность, то обязательно попробует свои силы в других профессиональных конкурсах.

Пока же он все свободное время проводит в мастерской, слушает музыку, мечтает заняться вокалом и построить собственный дом.

- Компетенция «Реставрация произведений из дерева» только развивается в России и является презентационной. В целом профессия реставратор – это штучный товар. Несмотря на то, что Савелию всего 16 лет, он очень перспективный молодой человек. Мы на него возложили большие надежды, - поделилась с «Комсомолкой» Наталья Автющенко, руководитель регионального координационного центра Союза «WorldSkills Russia» Орловской области.

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