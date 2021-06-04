«Главное соревнование - с самим собой»: 16-летний реставратор из Орла занял второе место во всероссийском конкурсе молодых профессионалов

Савелий Федоров показал отличные навыки в работе с деревом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Москве завершились отборочные соревнования финала национального чемпиона молодых профессионалов «WorldSkills Russia». В течение трех дней, с 24 по 29 мая, студенты из разных регионов боролись за звание лучших в своих профессиональных компетенциях. В Орловскую область победное второе место привез реставратор Савелий Федоров.

Студенту Орловского реставрационно-строительного техникума всего шестнадцать лет, он учится на первом курсе, но в своем мастерстве работы с деревом не уступает опытным столичным профессионалам.

«Комсомолка» узнала, как скромному парню из Орла удалось дойти до победы и какие планы он строит на будущее.

НЕ ЗНАЛ, ЧТО ТАКОЕ «WORLDSKILLS»

Савелий не только занимается реставрацией и работой с деревом, но и игру на гитаре любит. Новый инструмент в процессе создания Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Савелия я застала за работой в реставрационно-строительной мастерской. Как позже выяснилось, это его самое любимое место в техникуме. Сосредоточившийся на работе парень был смущен вниманием прессы. Да и дело у него было важное, требующее особого внимания – реставрация старой поломанной гитары.

- Я давно увлекаюсь музыкой. Дома уже есть обычная классическая гитара и электрогитара. Теперь вот эту делаю. Она будет 12-струнная, - оживляется от моего любопытного вопроса Савелий Федоров.

Серебряный призер не спешил хвастаться наградой. Пришлось уговаривать Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Серебряный призер отборочных соревнований национального чемпионата «WorldSkills Russia» явно не любит хвастаться и не спешит доставать из рюкзака победную медаль, но повинуясь просьбе своего наставника Юрия Рябинкина все же надевает почетную награду.

- Я изначально даже не знал, что такое «WorldSkills». Предложили попробовать, поучаствовать, ну и я согласился, - признается Савелий.

ДЕРЕВЯННЫЕ МЕЧИ

16-летний парень скромничает, но от его преподавателя Юрия Сергеевича я уже знаю, что Савелий человек увлеченный, творческий. В реставрационно-строительный техникум попал неспроста.

Юрий Рябинкин поддерживает все начинания своего ученика. На соревнованиях очень за него волновался Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Савелий очень стремился здесь учиться. Пришел целенаправленно. Ребята со старших курсов рассказывали мне о нем еще полгода до его поступления, - рассказывает Юрий Рябинкин, преподаватель техникума и эксперт компетенции «Реставрация произведений из дерева» на «WorldSkills».

Нехотя Савелий раскрывает карты перед назойливой журналисткой – работать с деревом любит с самого детства. Начиналось все с деревянных мечей.

- Мне нравится дерево как материал для работы. Начал заниматься резьбой по дереву, делал мечи лет с восьми. Обычным ножом брал и строгал сам. Иногда отец помогал, - говорит парень.

И тут невольно вспомнишь словосочетание «семейная династия». Оказывается, папа Савелия тоже когда-то учился на резчика по дереву. Вместе они уже успели обставить весь дом собственноручно сделанной мебелью.

СОРЕВНОВАНИЕ С САМИМ СОБОЙ

На выполнение всех заданий на соревнованиях отводилось всего 16 часов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Придя на учебу в техникум, будущий реставратор даже не подозревал, что так скоро окажется в гуще событий. Уже в сентябре 2020 года преподаватель Юрий Рябинкин начал набирать студентов для участия в региональном этапе «WorldSkills Russia».

Желающих оказалось десять человек с разных курсов. Среди них и ребята, которые учились ремеслу уже не первый год и прошли производственную практику. Но не упустил шанс попробовать себя и первокурсник Савелий.

Полгода Юрий Сергеевич готовил ребят к региональному этапу соревнований. Им предстояло постигнуть мастерство реставрации киота - особо украшенного застекленного шкафчика для икон.

Подготовка к соревнованиям шла полгода. Ребята постигали все этапы работы с предстоящим заданием Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Мы с ребятами учились их делать, собирать, разбирать, красить и устранять дефекты, чтобы они понимали все этапы работы. В итоге к началу региональных испытаний были отобраны пять человек, показавшие наилучшие результаты, - пояснил Юрий Рябинкин.

Региональный этап соревнований «WorldSkills Russia» длился три дня в начале марта 2021 года. Первое место разделили между собой сразу два участника – с первого и второго курсов. Разница в набранных баллов была минимальной.

Для того, чтобы понять, кто же из них поедет в Москву представлять Орловскую область, понадобилось еще два месяца. Практически ежедневно ребята оттачивали свои навыки и проходили новые испытания. Кто станет первым не было известно до самого конца, но в итоге победил Савелий.

- Я ребятам сразу сказал, соревнуемся не с соперником, а с самим собой. Выполняем работу по максимуму, не смотря на других людей, - говорит преподаватель.

Тактики наставника юные реставратор решил придерживаться и в Москве.

МИНИМУМ ВРЕМЕНИ, МАКСИМУМ ЗАДАНИЙ

На соревнованиях встретились участники из шести регионов России Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На соревнованиях в компетенции «Реставрация произведений из дерева» в столице встретились участники из шести регионов России - Москвы, Московской области, Красноярского края, Иркутской области, Орловской области и Республики Татарстан.

На территории ВДНХ молодым реставраторам предстояло провести три дня. Именно столько было необходимо, чтобы выполнить все задания. В общей сумме 16 часов, из них на самый кропотливый и сложный процесс устранения дефектов на киоте – чуть более девяти часов.

У участников был строгий регламент и критерии оценки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За три дня участникам было нужно пройти конкурсные испытания по шести модулям: от определения дефектов на трехмерном компьютерном изображении предмета до демонтажа, устранения повреждений, сборки и финальной отделки. Кроме того, ребятам самим предстояло определить с каким видом дерева они работают. Оказалось, дуб и сосна.

- Мы очень сильно волновались за Савелия. Он очень тщательно, аккуратно, кропотливо выполняет работу, но небыстро. Мы боялись, что он не успеет доделать конкурсное задание до конца, - признается Юрий Сергеевич.

Волновался и сам юноша.

- Уложиться во время было самым сложным. Его было мало, а задания достаточно сложные. В остальном никаких страхов не было, - пояснил 16-летний реставратор.

Киот, который реставрировал Савелий, привезли в Орел Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В итоге, смогли соблюсти регламент только орловец и участник из Москвы. Студент-реставратор из столицы занял первое место, Савелий второе. Третье место занял участник из Подмосковья.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В 2022 году Савелию Федорову, призеру отборочных соревнований «WorldSkills Russia», предстоит уже самому стать экспертом и наставником для будущих участников от Орловской области.

По правилам соревнований, сам он уже не может выступать. Однако 16-летний реставратор не теряет энтузиазма и признается, что если будет возможность, то обязательно попробует свои силы в других профессиональных конкурсах.

Пока же он все свободное время проводит в мастерской, слушает музыку, мечтает заняться вокалом и построить собственный дом.

- Компетенция «Реставрация произведений из дерева» только развивается в России и является презентационной. В целом профессия реставратор – это штучный товар. Несмотря на то, что Савелию всего 16 лет, он очень перспективный молодой человек. Мы на него возложили большие надежды, - поделилась с «Комсомолкой» Наталья Автющенко, руководитель регионального координационного центра Союза «WorldSkills Russia» Орловской области.