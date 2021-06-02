Автогородок, спектакль, подарки: в Орле отметили День защиты детей

День защиты детей в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, в первый день лета, в Орле прошла череда познавательных и развлекательных мероприятий. Приурочили их к началу школьных каникул и Международному дню защиты детей.

Событие проходило сразу на нескольких городских площадках.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

День защиты детей в Орле. Фото: пресс-служба администрации города

В Орловском театре кукол в День защиты детей прошел торжественный прием для многодетных, приемных и неполных семей.

24 семьи с детьми, находящимися под опекой и попечительством, и 21 малообеспеченная семья получили в подарок от администрации Орла постельное белье и полотенца. Российский детский фонд подарил 20 малышей книги со сказками.

Изюминкой мероприятия стал спектакль «Бременские музыканты» для детей и их родителей.

ИСПЫТАНИЯ В АВТОГОРОДКЕ

День защиты детей в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Детском парке ребят ждала большая развлекательная программа в течение всего дня. На концертной площадке выступили творческие коллективы Истоминского дома культуры, «Funky Fish» и ансамбля танца «Славица».

День защиты детей в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Особой изюминкой стала работа Лаборатории безопасности, организованной в парке сотрудниками госавтоинспекции. Мальчишки и девчонки смогли «прокачать» свои навыки вождения велосипедов и знания правил дорожного движения в мобильном автогородке.

«ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД»

День защиты детей в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Не оставили без внимания праздник и орловские библиотеки. В областной библиотеке им. Бунина состоялось открытие выставки конкурсных работ детского творчества «Особый взгляд». Конкурс инициировал Центр психолого-педагогической помощи города.

На выставке представлены работы воспитанников Центра «Равные», Центра Благотворительного Фонда «Вера и Возрождение» и «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ».

Музыкальный подарок для гостей Бунинки подготовили маленькие артисты из Дома детского творчества №4.

День защиты детей в Орле. Фото: ЦГБ города Орла

В городской библиотеке им. Пушкина в день ребят ждали литературная викторина, игры вместе с волонтерами «Молодой Гвардии», творческая лаборатория с 3D-принтера и просмотр мультфильмов.

ФЛЕШМОБ ОТ МЧС

В Международный день защиты детей в Орле прошла акция «Мои безопасные каникулы». Организовали тематический праздник с эстафетой и флешмобом сотрудники регионального МЧС.

День защиты детей в Орле Фото: Наталья Меркулова

В гостях у 1-ой пожарно-спасательной части оказались дети не только из Орла, но и дружины юных пожарных «Горячие сердца» и «Феникс» из Ливенского и Сосковского районов. Ребят ждали подарки за участие в творческом конкурсе «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности», а затем большая развлекательная и познавательная программа.

Старт акции дал танцевальный флешмоб-зарядка под зажигательную музыку. Продолжился он показательным выступлением спасателя-кинолога Елены Лазуткиной и ее бельгийской овчарки Габи. Вместе они продемонстрировали не только мастерство выполнения команд, но и поиска муляжа взрывного устройства в машине.

Не обошлось и без традиционной фотосессии с пожарными машинами. Каждый желающий мог посидеть за рулем, примерить на себя обмундирование спасателей, познакомиться со спецоборудованием.

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