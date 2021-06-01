Здоровый образ жизни в Орловской области подорожал более чем на 4%

Специалисты подсчитали «индекс бегуна» в Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжает дорожать стоимость здорового образа жизни. Специалисты Орловского отделения Банка России подсчитали «индекс бегуна» на самые необходимые товары для занятия спортом. Оказалась, в среднем общее подорожание в 2021 году составляет 4,2% к уровню цен прошлого года.

«Индекс бегуна» был рассчитан по просьбе ИА «Инфо-Сити» на основании данные регионального Ростата за апрель 2021 году. Как оказалась, в орловских магазинах рост замечен в ценах на экипировку и здоровое питание.

«Индекс бегуна» в Орловской области

Так, хорошие кожаные кроссы для взрослых подорожали на 3,2%. Как пояснили «КП» в пресс-службе Орловского отделения Банка России, это связано с ростом цен на контейнерные морские перевозки и как следствие удорожанию готовой импортной одежды и обуви.

Из-за увеличения стоимости хлопковых тканей на 4,5% выросли цены на футболки. При этом стоимость спортивных костюмов по сравнению с прошлым годом упала на 1,3%. Все из-за низкого спроса в период пандемии. Также подешевели за год на 0,8% рюкзаки.

Что же касается полезного питания, то рост цен на 6% был замечен на хлопья из злаков и на 7,8% йогурт. Бутылка минералки в продуктовых магазинах в этом году подорожала на 0,2%.

- В целом по рассмотренным элементам индивидуальный «индекс бегуна» составил 4,2% к уровню цен прошлого года. И это ниже, чем годовая инфляция в Орловской области, которая в апреле составила 5,8%. По прогнозу, годовая инфляция в целом по стране может вернуться к цели Банка России в середине 2022 года и находиться вблизи 4% в дальнейшем, - пояснили «КП» в пресс-службе Орловского отделения Банка России.