Олег Карпиков: «Власть должна быть для народа, а не народ для власти»

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Как и любой другой не столь давно образованный институт, он гибок, находится в стадии постоянного развития и имеет свои несовершенства.

ВЛАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

О парламентаризме в России, его особенностях и перспективах развития мы побеседовали с Олегом Владимировичем Карпиковым, бизнесменом, общественным деятелем, меценатом и экс-депутатом городской Думы Орла.

- День парламентаризма - праздник молодой. Важно ли его отмечать, нужно ли говорить о парламентаризме и поможет ли такое политическое просвещение сократить разрыв между обществом и властью?

- Говорить о парламентаризме, конечно, нужно. Политическое просвещение - первый шаг к активному участию граждан в политической жизни региона и ее изменении к лучшему. Однако на сегодняшний день его эффективность, думаю, не очень значительна. Многим людям некогда думать о политике. Население смотрит не на праздничную дату в календаре, а на проблемы ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы. Каждый день мы ввергаемся в борьбу за нормальную жизнь, и тут уже о высоком парламентаризме и думать некогда.

Кто ответит за мусорный коллапс в городе?

- Когда-то, в начале XX века, создание Думы стало серьезным переломом в политической жизни России. В те времена у законодательной власти возник жесткий конфликт с исполнительной властью. Как изменились к настоящему моменту взаимоотношения двух ветвей власти?

-Перекос наблюдается и по сей день. По сути, законодательная власть - это власть населения, а парламентарии - народные ставленники. Но на практике получается, что исполнительная власть имеет большое влияние на выбор власти законодательной. Это порождает зависимость законодательной власти от исполнительной, что не идет в угоду интересам населения. Да, парламентская система как в регионах, так и в целом по стране находится в постоянной динамике. Но пока что речь не идет об усилении законодательной власти, хотя именно этот процесс способен убрать тот самый перекос, созависимость одного типа власти от другого.

- Реально ли найти гармонию во взаимодействии парламентариев и чиновников?

- Для этого необходимо просто и четко, без двоякого смысла, без двояких трактовок описать и разграничить полномочия власти законодательной и исполнительной, добавить систему сдержек и противовесов, в том числе функции правительства - федерального, областного. Порой получается так, что депутат - народный избранник - не может избраться без поддержки и даже протекции со стороны исполнительной власти, не говоря уже о том, что он не может попасть в здание исполнительной власти (областной законодательной власти) без специального пропуска, ведь в частности в Орле удостоверение депутата городского Совета народных депутатов ничего не значит. Давайте начистоту: даже если население хочет видеть определенного человека в парламенте, доверяет ему как общественному рупору, то далеко не всегда такой человек окажется в числе законодателей. К сожалению, пока что это больше исключение.

Но, думаю, этот процесс закономерный, он не плох, не хорош, это текущий момент развития сегодняшнего общества, вторая сторона политической жизни. Эволюционный процесс идет, описать и оценить его смогут только наши потомки.

ХРОМАЮЩИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Бывший учебный комбинат № 1 - лишь одно из заброшенных зданий в Орле.

- Если наблюдается перекос во взаимоотношениях своих властных структур, то, очевидно, мы говорим и о перекосе в системе «власть - население»?

- Власть должна быть для народа, а не народ для власти. Давайте говорить на примерах. Взять хотя бы ситуацию с работой регионального оператора в Орловской области УК «Зеленая роща». Люди видят, что улицы и дворы завалены мусором, в некоторых районах региона отходы не вывозятся неделями, социальные сети и СМИ постоянно пестрят заметками о некачественной работе по обращению с отходами. Мы запускаем космические корабли, мы создаем вакцины - и мы не можем убрать отходы с улиц? И как быть, если люди недовольны? Могут ли повлиять на ситуацию жители, которые оплачивают квитанции, платят налоги, содержат чиновников? Ответьте сами на этот вопрос. И также на вопрос: власть для народа или народ для власти?

Для того чтобы общество двигалось вперед, чтобы система совершенствовалась, во власть должны приходить люди с другим, креативным мышлением, люди с жизненным опытом, а не номинальные фигуры, чиновники в самой негативной окраске этого термина. Я говорю не о личностных качествах человека, а о его способностях как представителя власти. Межличностные отношения здесь должны отходить на второй план.

- И насколько реально поменять ситуацию? Можно ли перестроить этот ребус «законодательная власть - исполнительная власть - население» так, чтобы ситуация обернулась в угоду населению?

- У законодательной власти должна быть надзорная функция над исполнительной на деле, а не наоборот. Очень сложно вносить изменения, в политической системе много мутной воды. Давайте опять на простом примере, понятном любому горожанину: в областном центре есть достаточное количество неэксплуатируемых зданий советской эпохи, которые попросту простаивают. Например, бывший учебный комбинат на Колхозной улице. В одно время здание хотели передать поликлинике № 3 в качестве филиала, но до дела не дошло. Сейчас постройка в плачевном заброшенном состоянии. И сколько таких в Орле. А теперь давайте подумаем, где персональная ответственность исполнительной власти за то, что произошло? Не исключено, что в дальнейшем начнут наводить порядок за бюджетные деньги. За деньги налогоплательщиков. Это крайне неграмотное управление бюджетной собственностью. И ответственность за него никто не несет.

Или еще один пример, в котором мы можем наблюдать перекос в сторону исполнительной власти. Раньше местом для проведения публичных мероприятий, так называемым орловским гайд-парком, был сквер генерала Ермолова. Затем власти приняли решение перенести площадку на самую окраину города, и большинство депутатов за это проголосовали. Поддержали не людей, а власть. Значит, парламентаризм слаб. Значит, власть боится публичности.

Вот так бывший учебный комбинат выглядит сегодня изнутри: разруха и запустение.

- Ответственность должны нести только чиновники? Или депутаты тоже?

- Конечно, отвечать нужно сообща, но и с персональной ответственностью тоже. Без пиара и сотрясания воздуха. Иначе выходит, что элементы парламентаризма есть на бумаге, а по факту они не задействованы. От этого страдает не только система парламентаризма, но и все общество.

МУЖЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ НЕПОПУЛЯРНЫ

- Коль скоро речь зашла о коммуникации между народом и властью, и исполнительной, и законодательной, как вы считаете, эффективна ли и достаточна ли она?

- Эту связь мы можем представить в форме треугольника, где во главе углов исполнительная, законодательная ветви власти и народ. И в каждой связи есть особенность. Депутата избирает население, и депутат хотел бы выглядеть перед населением только с положительной стороны. Если говорить о взаимодействии депутатского корпуса и исполнительной власти, то здесь наблюдается зависимость, о которой я уже говорил. На деле все выглядит не так хорошо, как на словах.

- Разрыв между словами и делом замечает время от времени каждый.

- Все любят много и красиво разговаривать, зачастую в выступлениях слишком много пиара, и слишком мало конструктива. Даже если речь идет о каких-то полезных начинаниях, за словами должна идти кропотливая работа, чтобы воплотить их в жизнь. Я тоже хочу, чтобы у нас дороги были хорошие. Я тоже хочу, чтобы у нас вывозился вовремя мусор. При этом не обязательно все вопросы решать финансами, очень многое можно решить организационными средствами. Но для этого нужно принять мужественные, непопулистские решения относительно тех, которые есть.

И тут снова задействована исполнительная власть. Это такая обратная сторона демократизма-парламентаризма, когда у общества возникает чувство, что невозможно ничего изменить. Или, по крайне мере, очень сложно. Но с другой стороны, каждый из нас обязан попытаться. Вода камень точит. Мы все должны работать на совершенствование нашего общества.

Беседовала Ольга СУПОНЕВА.