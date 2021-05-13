Ночь музеев-2021 в Орле: куда сходить, что посмотреть и чему научиться

Афиша мероприятий на 15 мая 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже совсем скоро Орловская область присоединится в ежегодной акции «Ночь музеев». Событие приурочено к Международному дню музеев и всегда привлекает много внимания из-за того, что в это время посетители могут попасть туда, куда в обычные дни вход им закрыт.

Рассказываем, куда сходить 15 мая и что посмотреть на акции «Ночь музеев-2021» в Орле и области.

МУЗЕЙ ТЕАТРА ТУРГЕНЕВА

Нечасто зрителям удается заглянуть в театральное закулисье и увидеть, что таит за собой сцена. Во время акции «Ночь музеев» тайну приоткроет театр им. Тургенева.

Все желающие смогут познакомиться с музеем театра, его уникальными экспонатами и совершить увлекательную экскурсию по зданию ОГАТ им. Тургенева.

Предварительная запись по телефону: 8-960-654-5555

Когда: 15 мая в 19.00

Адрес: Орел, пл. Ленина, д. 2

ОРЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Орловский краеведческий музей Фото: Архив "КП"

В областном краеведческом музее орловцев ждет большая познавательная и развлекательная программа для взрослых и детей.

В 18:00, 19:00 и 20:00 часов в музее пройдет мастер-класс по изготовлению глиняных сувениров. Помогут освоить старинное ремесло участникам помогут художники керамической мастерской «Майолика».

В это же время здесь будет проходить интерактивная программа «Удивительный мир науки и техники».

В 18.15 - интеллектуально-творческая игра «Орловцы-конструкторы военной техники».

Во время «Ночи музеев» можно будет бесплатно прогуляться по выставочным залом и познакомиться с постоянной экспозицией.

Предварительная запись по телефону до 14 мая включительно: +7 (4862) 47-13-91

Когда: 15 мая с 18.00 до 20.30

Адрес: Орел, ул. Гостиная, д. 2

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Военно-исторический музей в Орле Фото: Архив "КП"

В Орловском военно-историческом музее гостей также ждет сразу несколько мастер-классов.

В 18.00 - мастер-класс «Бравый солдатик»

В 19.00 - мастер-класс по изготовлению поделки-панно «Букет победителю»

В 20.00 - мастер-класс по изготовлению открытки «9 мая – День Победы» в 20:00

Предварительная запись по телефону: +7 (4862) 59-06-45

Адрес: Орел, ул. Нормандия-Неман, д.1

ДОМ-МУЗЕЙ ВЛАДИМИРА РУСАНОВА

На «Ночь музеев» сотрудники дома-музея Русанова подготовили для своих гостей квест-экскурсию по экспозиции «Искать и не сдаваться».

Пойдет квест в 17:00 и 19:00

Запись на участие в квест-экскурсии до 16 часов 14 мая по телефону: +7 (4862) 54-45-31.

Когда: 15 мая с 17.00

Адрес: Орел, ул. Русанова, д. 43

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Музей изобразительных искусств в Орле Фото: Архив "КП"

Орловский музей изобразительных искусств проведет «Ночь музеев-2021» в онлайн формате с 11 часов утра до 23 часов ночи.

На своем официальном сайте, на Youtube канале и страницах в соцсетях будут транслироваться видеолекции о произведениях фондовой коллекции, истории создания произведений, биографии и творческом пути их авторов.

Каждый желающий сможет увидеть архивные фотографии и видео, прогуляться по залам музея с помощью виртуальной экскурсии.

Трансляция стартует 15 мая в 11.00 часов. В это время будут показывать видеозарисовки по мотивам сказки «Короткий карандашик» орловского поэта Вадима Еремина.

В 11.30 - Видеозарисовка по мотивам рассказа Льва Толстого «Какая бывает роса на траве».

12.00 - видеозарисовка «Мультфильм. Ожившие картины экспозиции»

13.00 – «Возрождая и спасая», Сюжет первый: Акилле Вианелли. «Внутренний вид храма Святого Николая в Бари»

14.00 - «Некоронованный император»

15.00 -«Портрет профессора Ивана Михайловича Саркизова-Серазини и его дружба с художником Николаем Ивановичем Струнниковым»

16.00 – «Душа деревни - люди»

17.00 – «Ким Бритов: торжественный эпос деревни»

Завершится акция демонстрацией проекта «Пять шедевров из фондовой коллекции Орловского музея изобразительных искусств». Трансляция будет проходить с 18.00 до 23.00.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО»

Усадьба Ивана Тургенева в Спасском-Лутовиново Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В усадьбе Ивана Тургенева гостей ждет знакомство с культурой светских салонов XIX века. В программе - мастер-класс «Бальный флирт». Также гостей научат бальному этикету мастер-класс, салонным играм дадут уроки танцев.

Кроме того, прекрасных дам ждет мастер-класс «Лаборатория красоты 18-19 века». На всем протяжении вечера будет работать фотозона.

Справки по телефонам: 8(48646) 6-72-14, 8(930) 777-09-57 и 8(953) 611-16-24

Когда: 15 мая с 17:00-19:00

Адрес: Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново, улица Музейная, д.3.

ОРЛОВСКИЙ ОБЪЕДИНЕНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Объединенный литературный музей ждет гостей на "Ночь искусств" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2021 году в Орловском объединенном литературном музее имени Тургенева гостей будут принимать с 18.00 до 22.00 часов вечера. Мероприятия пройдут в четырех музеях, входящих в его состав. Все они находятся в Литературном квартале в шаговой доступности, поэтому при желании можно побывать сразу во всех.

Раньше всех мероприятия стартуют в музей Ивана Бунина, расположенном в старинном дворянском особняке. Здесь посетителей ждет литературно-музыкальный вечер «Я любил вас и думал только о вас». Кроме того, здесь можно будет осмотреть постоянную экспозицию, увидеть подлинные личные вещи писателя, среди которых предметы интерьера из его парижского кабинета периода эмиграции.

Предварительная запись по телефону: + 7 (4862) 76-13-72.

Когда: 15 мая 19.00

Адрес: Орел, Георгиевский пер.,1

В доме-музее Николая Лескова гостей ждут к 20.00. Здесь состоится литературная гостиная «Лесков улыбается». С учетом того, что из-за ремонта здание лесковского дома на Дворянке закрыто и его экспозиция переехала в дом Грановского, посетители смогут побывать сразу в двух местах одновременно.

Дом историка Тимофея Грановского также расположен в Литературном квартале и представляет собой одноэтажный деревянный дворянский особняк.

Предварительная запись по телефону: + 7 (4862) 76-34-65.

Когда: 15 мая в 20.00

Адрес: Орел, ул. 7 Ноября, 24

В Музей писателей-орловцев акция «Ночь музеев-2021» также стартует в 20.00. Здесь гостей ждут на литературную гостиную «Царица роза».

Особняк середины XIX века готов рассказать орловцам и гостям города о целой плеяде писателей и поэтов - Фете, Апухтине, Тютчеве, Зайцеве, Новикове, Пришвине и других. Здесь собраны уникальные экспонаты, воссоздана атмосфера девятнадцатого века.

Предварительная запись по тел. + 7 (4862) 76-35-28.

Когда: 15 мая в 20.00

Адрес: Орел, ул. Тургенева, 13.

Позже всех начнется «Ночь музеев» в музее Ивана Тургенева. Здесь пройдет лекция-концерт «В салоне г-жи Виардо. Триумф певицы в России». Также здесь будут работать постоянная экспозиция и выставки.

Предварительная запись по тел. + 7 (4862) 76-27-37.

Когда: 15 мая в 21.00

Адрес: Орел, ул. Тургенева, 11.