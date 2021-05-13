Зерноуборочный комбайн TORUM 750: проверенная эффективность

Надежный, отвечающий современным требованиям эффективности, производительности и качества зерноуборочный комбайн TORUM 750.

Время идет, не за горами и горячая уборочная кампания. Для своевременной и эффективной уборки урожая решающее значение имеет техническая готовность всего агропарка. И здесь на помощь приходит надежная техника Ростсельмаш, отвечающая современным требованиям эффективности, производительности и качества.

Официальным дилером мирового производителя агромашин на территории Орловской и Курской областей является компания Агропромсервис, которая в помощь аграриям делает доступным широкий ассортимент почвообрабатывающей, кормозаготовительной, посевной техники, а также тракторов, прицепных и самоходных опрыскивателей и зерноуборочных комбайнов.

Высокая производительность, экономичность, надежность

Ставя в приоритет качество и надежность, фермеры продолжают приобретать технику Ростсельмаш, в производстве которой применяются передовые технологии, учитывая реальные потребности сельхозпроизводителей. Предпочтение аграрии отдают универсальным зерноуборочным комбайнам компании.

ИП Глава КФХ Полянский Николай Анатольевич, Покровский район Орловской области, считает, что модели производства Ростсельмаш соответствуют современным требованиям времени, надежности и качества.

Обычные роторные комбайны производительнее клавишных, хотя более требовательны к условиям уборки. Самыми производительными в своем классе и при этом неприхотливыми среди роторных агромашин являются зерноуборочные комбайны Ростсельмаш линейки TORUM.

- Четыре сезона отработал в нашем хозяйстве TORUM 750, - рассказывает Николай Анатольевич, - высокопроизводительный, эффективный, экономичный, неприхотливый комбайн. Недостатков нет, довольные и работой другой техники компании.

Непревзойденная эффективность TORUM 750 обусловлена в первую очередь возможностями уникального роторного молотильно-сепарирующего устройства (ADVANCED ROTOR SYSTEM). В отличие от традиционных систем здесь дека не установлена стационарно, а вращается в противоход движению ротора. И это дает сразу несколько огромных преимуществ: увеличение площади обмолота и сепарации; отсутствие мертвых зон; меньшее потребление энергии.

Наклонные камеры

Комбайн предназначен для уборки любых культур - хлебов, бобовых, крупяных: технических, пропашных. И производитель предлагает для машины современные высокопроизводительные и эффективные адаптеры, включая жатки низкого среза с плавающим ножом и жатки сплошного среза для уборки подсолнечника.

Если вы сеете много бобовых и кукурузы, есть вариант изготовления машины с усиленной транспортерной наклонной камерой с функцией изменения угла атаки адаптера. В базовой комплектации TORUM 750 оснащают наклонной камерой Feed & Boost с битером на выходе. Благодаря ему в молотилку подается хорошо выравненный и разогнанный ворох, и ротор загружается оптимально.

- Мы приобретали TORUM 750 для уборки сои на семена,- уточняет Николай Матвеевич Валявко, заместитель генерального директора ООО «Арта», Кромской район Орловской области. - Выбором и работой комбайна довольны. Бережно и качественно убирает, да и у роторных комбайнов скорость уборки выше. Сервисная служба тоже на высоком уровне. Достойный выбор в хозяйство.

Особенности обмолота

Как правило, роторы со стационарной декой склонны к забиванию соломой в верхней части молотилки. И особенно ярко это проявляется при работе на влажных культурах. У TORUM 750 дека за счет вращения самоочищается, именно поэтому комбайн стабильнее работает на сложных фонах. И при относительно невысоком расходе топлива машина способна за час обмолотить до 40 т хлебов, конечно, когда речь идет о высокоурожайных полях.

Большая часть зерна сепарируется из соломы уже в МСУ, остаточное же выделяется битером с решетчатой декой, который установлен на выходе из ротора. Домолачивающее устройство - автономное, роторного типа. Такая схема более эффективна, чем вариант с возвратом колоса в основную молотилку. А для анализа количества недомолоченного колоса производитель предлагает РСМ Систему оценки возврата на домолот, данные которой выводятся на штатную информационно-голосовую систему.

Несмотря на более интенсивную обработку вороха, роторная схема TORUM очень бережно обращается с зерном и гораздо меньше травмирует солому в сравнении с традиционными роторными МСУ. В том числе за счет возможности установки увеличенного зазора при уборке хлебов. Поэтому солома после TORUM 750 пригодна к использованию для кормления КРС.

Очистка и выгрузка зерна

Зерновой ворох проходит очистку в 2-каскадной системе, где мощный вентилятор равномерно продувает решета по всей площади. Для хозяйств с холмистыми полями интерес представляет опционально предлагаемая система компенсации продольного уклона 4D. Она предотвращает сгружение зерна при движении на спуск или подъем, самостоятельно изменяя скорость вращения лопастей вентилятора и величину зазоров между гребенками верхнего решета.

На комбайн устанавливают бункер объемом 10 500 л с выгрузным шнеком длиной 5,7 м и высотой в точке выгрузки 5,2 м. Сам процесс перегрузки занимает всего 2 минуты (105 л/с). Облегчить контроль можно, заказав опционально систему видеоконтроля зоны выгрузки.

Ходовая часть и двигатель

TORUM 750 комплектуется двигателями Сummins мощностью 440 л. с. соответственно. Предлагают два варианта привода: передний или полный. В базовой комплектации движители колесные, но для сложных условий работы предусмотрена возможность установки сменного полугусеничного хода.

Опционально можно установить РСМ Адаптивный круиз-контроль. Эта система самостоятельно корректирует скорость движения комбайна в зависимости от выбранного оператором режима: постоянная скорость или постоянная загрузка наклонной камеры. Для работы система использует данные со штатных датчиков машины.

Для механизатора

Подрессоренная пыле- и шумоизолированная кабина Comfort Cab II эргономична и полностью готова к работе. В базовую комплектацию включена система климат-контроля, информационная система Adviser IV и система дистанционного мониторинга РСМ Агротроник. Для облегчения труда оператора и повышения эффективности работы хозяйства в целом производитель предлагает также системы автовождения, автоматической централизованной смазки, картографирования урожайности и влажности.

Сегодня преимущества TORUM 750 позволяют усовершенствовать процесс производства, способствуют облегчению труда земледельцев и выходу на более высокий уровень развития.

Валентина Васильева.