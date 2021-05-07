Показала братскую могилу и умерла: как в Орловской области нашли место захоронения Героя СССР Бурана Нсанбаева

Советских бойцов перезахоронили в Никольском. Фото: Александр Полынкин http://klub-mastera.narod.ru

В Орловской области продолжается «Вахта Памяти-2021». Бойцы поисковых отрядов снова вышли в поля, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои за каждый населенный пункт.

Накануне Дня Победы мы расскажем о советских бойцах, которые долгие годы числились без вести пропавшими, и как орловским поисковикам удалось их найти. Сегодня речь пойдет о загадочном случае, позволившем установить место захоронения Героя Советского Союза Бурана Нсанбаева. 25-летний красноармеец, матросовец, взорвавший вражеский дзот вместе с собой, долгие годы числился захороненным сразу в двух могилах. Выяснить истину удалось только через 76 лет.

ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО СМЕРТИ

Заброшенная деревня Лески в Колпнянском районе. Фото: Александр Полынкин http://klub-mastera.narod.ru

Летом 2019 года в деревне Лески Колпнянского района, заброшенной более десяти лет назад, начались масштабные поисковые работы. В обезлюдевший населенный пункт поисковиков МПО «Огненная дуга» привело весьма необычная история местной жительницы. Тем летом пожилая женщина ни с того ни с сего стала уговаривать внучку и ее мужа отвезти на окраину заброшенной деревни, к плотине на реке Сосна. Оттуда бабушка указала на пригорок, сказала, что там селяне во время войны хоронили советских бойцов и сама попросила родных сообщить об этом поисковикам.

Родственники к просьбе пожилой женщины глухи не остались, обратились сразу в две районные администрации. Вскоре поисковикам дали поручение проверить информацию, они выехали в указанное место. Слова бабушки подтвердились и в указанном месте действительно оказалась большая братская могила. Правда, до начала масштабных раскопок женщина, рассказавшая о захоронении, не дожила. Ее не стало через несколько дней после того, как она указала на захоронение.

Николай Андреев принимал участие в подъеме советских бойцов в Лесках Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Когда мы стали проверять полученную информацию, то обнаружили большое массовое захоронение. Всего мы подняли здесь 232 советских бойца. Правда, долгое время не удавалось найти ни одного медальона, чтобы узнать, к какой дивизии они относились, - рассказал корреспонденту «КП-Орел» Николай Андреев, руководитель поискового отряда «Огненная дуга».

Тогда поисковики еще не знали, что среди 232 погибших воинов находится и Буран Нсанбаев.

ЛИВЕНСКАЯ СВИСТУЛЬКА В КАРМАНЕ

Во время поднятия бойцов поисковики тщательно проверяли остатки обмундирования, искали их личные вещи. Сохранилось не так уж много. Хоронили их местные жители, что-то они забирали себе, что-то сгинуло от времени.

Находки, которые помогли поисковикам выяснить, в каких дивизиях служили погибшие воины Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

И вот однажды удалось наткнуться на маленькую глиняную свистульку в виде зайца и знак строителя второй очереди Московского метрополитена. Эти находки помогли доказать, что в Лесках погибли бойцы 6-ой гвардейской и 137 истребительной стрелковой дивизии.

- 1 февраля 1943 года эти подразделения проходили через Ливны и местные жители подарили сержантам вот такие свистульки. Долгое время это считалось полу-легендой, так как никаких документов на этот счет нет, но вот оно подтверждение, - говорит Николай Андреев, показывая мне ту самую ливенскую свистульку.

Долгое время история про ливенские свистульки считалась полу-легендой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Косвенные доказательства в виде свистульки подкрепил значок метростроевца Сергея Михайлова. Его имя удалось узнать по номеру на значке, а далее было уже легче. Согласно всем документам, Сергей Ильич служил в 137-й стрелковой дивизии.

Позже к уже имеющимся находкам добавились медальон и гвардейский значок бойцов 6-й гвардейской стрелковой дивизии. Они вели сражение вблизи Лесков вместе. Вместе и погибли 6 февраля 1943 года. В этот период выходец из Казахстана Буран Нсанбаев тоже служил в 137-й стрелковой.

ПОГИБ, НО ДАЛ ВРЕМЯ ДРУГИМ

Памятник Бурану Нсанбаеву в Дросково. Фото: Александр Полынкин http://klub-mastera.narod.ru

На момент, когда 137-ая стрелковая дивизия начала отбивать у врага захваченные территории Орловской области, Бурану было всего 25 лет. До войны он работал в колхозе в селе Канбакты Испульского района Гурьевской области (сейчас Индерский район Атырауской области) в Казахской ССР. В действующую армию попал в начале 1942 года.

Как развивались события в Лесках 6 февраля 1943 года мне помог разобраться краевед Александр Полынкин. Подвигу Бурана Нсанбаева он посвятил большое исследование, увековечив имя героя в своей книге «Золотые звезды Орловщины».

- В ночь с 5 на 6 февраля 1943 года разворачивалось наступление наших войск на Змиевку. Однако возле деревни Лески 137-ая стрелковая была вынуждена его приостановить из-за сильного артиллерийского и ружейно-пулеметного сопротивления противника, - рассказывает Александр Полынкин.

Утром 6 февраля советские войска вновь попробовали отбить у врага деревню, но засевшие в дзотах немцы продолжали вести огонь и не давали советским бойцам продвинуться вперед. Здесь и проявил свою отвагу минометчик Буран Нсанбаев.

- В 2009 году я изучал документы 137 стрелковой дивизии, хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске, и нашел Наградной лист на представление Бурана к званию Героя Советского Союза. В данном документе подробно изложен совершенный им подвиг, - пояснил Александр Михайлович.

Тем утром Буран Нсанбаев попросил разрешение у своего комбата взорвать вражеский дзот. Однако подобраться к нему сразу бойцу не удалось из-за сильного пулеметного огня. Тогда, уже в третий раз пытаясь подобраться к дзоту, он решил пожертвовать своей жизнью и подорвать укрепление вместе с собой.

Буран обвязал себя гранатами, взял в руки еще две, противотанковые, подполз к двери дзота и бросился внутрь. При взрыве погибли 28 немецких солдат и офицеров. Затихший огонь вражеских орудий позволил сослуживцам Бурана продолжить бой и впоследствии занять деревню Лески.

- Такого рода подвиг бойцами 137 стрелковой дивизии был совершен впервые, в связи с чем командир полка Гордиенко представил Бурана посмертно к званию Героя Советского Союза. К слову, он совершил свой подвиг на три недели раньше Александра Матросова, - рассказал краевед Александр Полынкин.

ОДИН ЧЕЛОВЕК И ДВЕ ЕГО МОГИЛЫ

Памятник в деревне Лески Покровского района. Фото: Александр Полынкин http://klub-mastera.narod.ru

Суматоха военного времени, ошибки и опечатки в официальных документах сильно сказались на увековечении героических поступков многих советских бойцов. Не стал исключением и Буран Нсанбаев. Хотя звание Героя Советского Союза посмертно он получил еще в 1943 году, только много десятилетий спустя оно стало звучать под его именем.

Непростые для славянского уха имя и фамилия как только не коверкались. К слову, в наградном листе Бурана Нсанбаева называют Бураном Исимбаевым. В других источниках встречают версии Нысанбаев, Насынбаев и Исымбаев.

- До начала 60-х годов Героем Советского Союза называли Бурана Исимбаева. Только в 1963 году удалось доказать, что настоящая фамилия Бурана – Нсанбаев. Хотя споры продолжаются до сих пор, - рассказал краевед Александр Полынкин.

Но не только с фамилией героя, погибшего в Орловской области, вышло много недоразумений, но и с местом его захоронения. Поэтому обнаружение массового захоронения в Лесках в 2019 году стало настоящим открытием.

- Когда мы подняли Бурана Нсанбаев, у него уже было две официальные индивидуальные могилы. Местные говорили, что первоначально был перенос во вторую могилу, а первую забыли убрать из реестра. Правда первоначальная могила была в 40 километрах от места его гибели, - рассказал опытный поисковик Николай Андреев.

По мнению Николая Анатольевича, причиной появления «двух могил» стала топографическая путаница. Дело в том, что на границе Покровского и Колпнянского районов есть сразу три деревни Лески.

- Одна деревня Лески в 18 километрах от места сражения 6 февраля 1943 года была в это время уже освобождена. Она автоматически исключается. Вторая деревня Лески находится в Покровском районе на расстоянии 40 километров от места боя. Долгие годы считалось, что могила Бурана Нсанбаева находится именно там. Вот только одна загвоздка, вернее две – расстояние от места сражения и то, что в годы войны деревня Лески называлась Усть-Лески. Это отражено во всех картах и справочниках, - говорит поисковик.

Такая путаница с местами захоронений вовсе не редкость. Историки и поисковики уже много лет проводят исследования, чтобы навести порядок в ситуации с братскими могилами.

Что же касается истории с местом захоронения Бурана, то поисковик Николай Андреев не подвергает сомнению, что теперь истина восторжествовала и МПО «Огненная дуга» удалось найти останки героического минометчика.

- Сложно перепутать, когда на останках есть специфические следы от сильного взрыва. Кроме того, в найденную нами в Лесках яму его принесли одним из последних в конце мая 1943 года. Он как раз лежал рядом с метростроевцем, - вспоминает Николай Андреев.

28 августа 2019 года Буран и другие найденные в деревне Лески Колпнянского района бойцы были похоронены в братской могиле в селе Никольское Покровского района.

ПРИВЕТ С КАЗАХСКОЙ ЗЕМЛИ

Родственники Бурана подарили музею Дросковской школы картину «Мелодия степи». Фото: Александр Полынкин http://klub-mastera.narod.ru

Удивительно, но несмотря путаницу с фамилией Бурана, его родственники нашлись еще несколько десятилетий назад. В Орловской области они бывали неоднократно.

В 1985 году из Казахстана в наш регион приезжал родной племянник Бурана Ондасин Нсанбаев. Спустя 30 лет, в мае 2015 года, он повторил визит. Вместе с Ондасином в Орловскую область приехали другие родственники, казахские журналисты.

Экскурсию для казахской делегации проводил Александр Полынкин.

- Гости из Казахстана добирались на своем автомобиле в Орловскую область целых двое суток. Они сотни километров преодолели, чтобы побывать в местах, связанных с подвигом своего героического родственника, - вспоминает Александр Михайлович.

Вместе с краеведом родные Бурана Нсанбаева побывали в Военно-историческом музее Орла, в селе Дросково (здесь установлен памятник герою) и в деревне Лески Покровского района, где числилось его захоронение. К сожалению, истинное место, где Буран совершил свой подвиг, открылось только в 2019 году.