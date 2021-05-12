Международный фестиваль "Традиции святой Руси" пройдет под Орлом

В Вятском Посаде пройдет большой православный фестиваль Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в третий раз пройдет Международный фестиваль "Традиции святой Руси". На площадке православного центра в Вятском Посаде в течение нескольких дней, с 14 по 16 мая 2021, будут разворачиваться ярмарки, выставки, мастер-классы, творческие выступления. Публикуем полную афишу фестиваля.

14 МАЯ, СТАРТ ФЕСТИВАЛЯ

С 10.00 до 15.00 в Вятском Посаде пройдет большая конференция на тему сохранения культурно-исторического наследия, народного искусства и православной культуры.

С 10.00 и до 20.00 на площадке под открытым небом развернется ярмарка-выставка, на прилавках предстанут изделия народных умельцев, которые можно приобрести. Кроме того в это же время будут проходить мастер-классы мастеров народных промыслов и искусства.

С 16.00 до 17.30 пройдет богослужение в в Храме Сретения Господня

А с 18.00 до 20.00 зрители посмотрят выступления детских творческих коллективов, которые официально откроют фестиваль.

15 МАЯ, КАЗАЧИЙ ХОР И ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА

С 8.30 до 13.00 в храме божественную литургию проведет Митрополит Орловский и Болховский Тихон вместе с духовником Патриарха Кирилла схиархимандритом Илием. Песнопения исполнит Кубанский казачий хор и Московский Синодальный хор.

С 11.00 до 11.30 гостей ожидает фестиваль колокольного звона.

Во второй день фестиваля снова пройдет выставка-ярмарка, гостей ждут мастер-классы, будут работать подворья, специальные локации для детей, а также состоится выставка ретро-техники и военного вооружения времен Великой Отечественной войны. Продлятся мероприятия под открытым небом с 11.00 до 21.30.

С 15.00 до 16.00 пройдет Открытие памятника священнослужителю Русской православной церкви, архимандриту Иоанну Крестьянкину на территории Никола-Песковского храма в Орле.

В 12.00 начнется и продлится до 17.00 концерт с участием Кубанского казачьего хора, а также ансамблей из Москвы, Тулы, Владимира, Ростовской области, Саратова, Севастополя, Орла и области, а также Украины и Беларуси.

В 17.30 концертная программа прервется для Всенощного бдения в храме, которое продлится до 19.30.

В 20.00 концертная программа продолжится. На сцене Вятского Посада выступит Вика Цыганова, Воронежский хор имени Массалитинова, ансамбля народного танца "Аревик" из Армении, ансамбля "Ихтис" из Сербии, ансамбля танца "Славица" Орла. Концерт продлится до 21.30.

16 МАЯ, ЗАКРЫТИЕ

С 8.30 до 11.30 пройдет Божественная Литургия в Храме Сретения Господня.

С 12.00 – 16.00 последние часы работы выставки-ярмарки. Также пройдут мастер-классы.

В это же время, с 12.00 до 16.00 выступят детские творческие коллективы. А еще пройдет праздник для малышей и детей постарше с участием аниматоров и тематической программой.

Фестиваль будет проходить с соблюдением всех ограничений и санитарных правил по коронавирусу.