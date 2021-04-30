На пожаре нет разницы в чинах: орловский спасатель Денис Кострикин рассказал о службе в МЧС

Денис Кострикин уже 12 лет несет службу в МЧС России Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня, 30 апреля, спасатели отмечают свой профессиональный праздник – День пожарной охраны. Как всегда на боевом посту, в карауле, а кто-то и на месте ЧП.

Находится на вахте и орловец, капитан внутренней службы, помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Денис Кострикин. Вот уже 12 лет его жизнь неразрывно связана со спасением людей и предотвращением трагедий.

Еще будучи курсантом, он побывал в самом пекле пожаров 2010 года в Воронежской области, видел невероятные случаи спасения и трагедии с гибелью людей. Почему Денис выбрал такую опасную и ответственную профессию, он поведал в интервью «Комсомолке».

«МЕДВЕДЬ» И ЕГО «МЕДВЕЖАТА»

Во многих ответственных профессиях формируются целые династии, дети идут по стопам свои родителей и перенимают у них эстафету. Именно по такому сценарию сложилась история Дениса Кострикина и его брата.

Отец ребят долгие годы служил в МЧС в городе Мценске. На работе бывалого пожарного уважали, любя называя «Медведем». Когда папа брал сыновей с собой в пожарную часть, сослуживцы еще издалека завидя дружное семейство говорили: «Пришел медведь с маленькими медвежатами».

Так и повелось, что с детства ребята были своими среди пожарной братии.

- Когда отец брал нас с братом на работу, сажал за руль пожарной машины, мы бибикали и были абсолютно счастливы. А потом мы узнали, что такое пожар. Как-то раз огонь вспыхнул в нашем собственном доме. Мама готовила что-то на кухне, масло перелилось и загорелось. Помню, как отец нас выгнал и потушил пожар. Ну и тут в моей голове что-то дзынькнуло, так и решил стать пожарным, - рассказывает Денис Кострикин.

Сначала в Воронежский институт ГПС России поступил брат Дениса, а потом в 2009 году и он сам. Сыновья уговорили приехать отца на их присягу одетым в китель, по всей форме. Ребят переполняло чувство гордости, что они пошли по его стопам.

Через пять лет Денис Кострикин вернулся на малую родину, но до этого ему предстояло пройти еще немало испытаний в реальных боевых условиях.

НА ЭКЗАМЕНЫ ШЛИ ЧЕРНЫМИ ОТ САЖИ

Лето 2010 года выдалось в Воронежской области и всей центральной России невероятно жарким и засушливым. Несколько месяцев бушевали лесные пожары, быстро распространяющиеся на близлежащие деревни. Выгорали населенные пункты буквально за час, как спички.

На сборы одна минута, на оценку ситуации и план действий на месте ЧП – тоже одна минута Фото: Архив "КП"

Тогда в борьбе с огнем были задействованы все, в том числе и курсанты. Денис учился на втором курсе, вот-вот должна была начаться сессия.

- В это время мы всем курсом вставали в шесть утра, отправлялись на место пожара и только в десять часов вечера приезжали назад и так день за днем. Неважно в каком ты состоянии, ты просто берешь и едешь, полностью одетый в боевую одежду с подстежкой. Едешь и видишь, как вокруг тебя все горит, - поделился воспоминаниями с «Комсомолкой» Денис Кострикин.

Случай, произошедший на одном из таких выездов, хорошо запомнился молодому спасателю. В тот день их группе предстояло окопать по кругу больницу, в которой проходили лечение люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако поднялся сильный ветер и огонь быстро подошел к зданию. Началась эвакуация персонала и пациентов. Ребята выносили людей прямо на носилках, загружали в автобусы и «УАЗики».

- Когда пожар подошел к центральному входу и жар был такой силы, что на автобусах трескалась краска, мы решили эвакуировать людей через черный вход. Когда пошли с сотрудниками полиции его открывать, на встречу нам из операционной хирург вез человека и на ходу зашивал его. Я тогда был в шоке, а тут еще открываю двери и такое ощущение, что открыл вход в ад - все горит, - рассказывает Денис.

Спасателям удалось загрузить пациентов в три подъехавших автобуса. Только одна женщина оставалась лежать на носилках. В тот день ей должны были делать операцию. Путь назад в больницу был отрезан. В любой момент огонь мог добраться до женщины.

- «ПАЗик» уезжает, а огонь уже подоспел и приблизился к нам вплотную. Получилось так, что вернуться в здание не было возможности, а огонь все ближе. Тогда я расстегнул боевку и накрыл женщину своим телом. Даже через боевку, которая удерживает жар, я почувствовал, что мне уже становится жарко. Благо подъехали ребята, протянули рукавную линию и поливали водой и на траву, и на меня, - рассказывает Денис Кострикин.

Потом, когда отбили участок от огня, приехал автобус и женщину эвакуировали, Денис с товарищем отправились патрулировать территорию больницы. А потом прямо с пожара они поехали сдавать экзамены.

- Мы приехали в институт, идем по коридору все черные, с прожженными погонами, уставшие, чумазые, а на встречу начальник факультета. Сил не было даже приветствие отдать. Говорит: «Вы куда?», мы ответили, а он: «Ну да, давайте, идите». В тот день преподаватель отправил нас умываться и поставил экзамен автоматом, - говорит Денис.

ОДНА МИНУТА НА СБОРЫ

В 2014 году Денис Кострикин вернулся домой. Ему предстояла служба в Главном Управлении МЧС по Орловской области. Несколько лет проработал на должности инженера, потом дорос до главного специалиста отдела. Затем его перевели в службу пожаротушения.

- Если до этого было больше работы с бумагами, то сейчас больше практической работы в плане спасения людей. Здесь ты воочию видишь все моменты пожара, - рассказывает пожарный.

На сборы одна минута, на оценку ситуации и план действий на месте ЧП – тоже одна минута. Здесь действительно все расписано по секундам. Первый свой боевой вызов на пожар в Стальном коне Денис запомнил не хуже, чем лесные пожары в Воронежской области.

- На первом этаже в двухэтажном доме горела квартира, начиналось сильное задымление. Мы заходим на первый этаж и дыма особо нет, но он стремится наверх. Начинаем эвакуировать людей, обстукивать квартиры на поиск пострадавших и тут резко пошел сгусток едкого дыма. Мы начали в нем блуждать, но вышли. Тогда я старался не поддаваться панике, понимая, что я здесь не один, но было страшно, - говорит Денис.

Позже, как рассказал пожарный, он проанализировал и понял, что ничего страшного не произошло.

- Это наша работа. Когда потом выводишь людей из дома, а они благодарят тебя, это очень вдохновляет. Это не для того, чтобы казаться каким-то героем, строить карьеру и получать очередные погоны. В работе на пожаре нет разницы в чинах, полковник ты, капитан или сержант. На пожаре все одинаковы и равны, потому что идут секунды на то, чтобы предотвратить последствия пожара. Я сам выбрал эту профессию, сам на нее отучился и мне нравится эта работа, - рассказывает Денис Кострикин.

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ

Денис еще со школьных лет занимается спортом. Тренировки и выступления на соревнованиях важная часть его жизни Фото: Предоставлено "Комсомолке"

А что же помимо работы? Денис недавно стал победителем Кубка Орловской области по рукопашному бою в своей весовой категории. Спортом он занимается еще со школы.

Сначала была тяжелая атлетика и совсем недавно к добавились тренировки по рукопашному бою.

- Спустя четыре месяца были соревнования на Кубок Орловской области по рукопашному бою. Я решил попробовать. Пошли, выступили, я не ожидал, что через четыре месяца я выйду на кубок Орловской области и его выиграю. Сейчас продолжаю тренировки, хочу чего-то добиться в этом направлении, - поделился Денис.

Редакция «Комсомольской правды-Орел» поздравляет всех сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником и желает дежурств без происшествий, свободной дороги на вызовах и благодарных и понимающих людей рядом.