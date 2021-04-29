Участники Великой Отечественной в Орловской области: с чего начать поиск родственника

Найти родственника, погибшего в годы Великой Отечественной войне, можно несколькими способами Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2021 году наша страна отпразднует 76-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Спустя десятилетия тысячи семей продолжают искать и собирать по крупицам информацию о своих родственниках, погибших и пропавших без вести во время кровопролитных боев с захватчиками.

Накануне памятной даты специально для «Комсомолки» подробную инструкцию о том, с чего начать и как пошагово организовать поиск ваших родственников, участников Великой Отечественной в Орловской области, подготовил поисковик и блогер Андрей Бубликов.

ШАГ ПЕРВЫЙ. СБОР ИНФОРМАЦИИ

Для того чтобы найти своего родственника, погибшего во время Великой Отечественной войны, в первую очередь нужно собрать всю известную о нем информацию. Помимо ФИО, даты и места рождения, в поисках могут пригодиться воспоминания ваших родных и письма, полученные с фронта, если они, конечно, были и сохранились у вас.

Для первичного поиска информации о родственнике, который жил в Орловской области, в годы войны призывался на фронт с ее территории, или сложил голову на орловской земле может помочь Книга Памяти Орловской области. Это информационно-справочное издание в 13 томах. В ней по всем 24 районам в алфавитном порядке указаны списки советских бойцов, место их рождения, призыва, гибели и, в ряде случаев, захоронения (если ваш родственник не числится пропавшим без вести).

Книгу Памяти Орловской области можно найти в любой областной или городской библиотеке, а также в оцифрованном варианте в интернете. Это хороший источник, однако, полученную в нем информацию нужно обязательно проверять, ибо в Книге Памяти не исключены. Поэтому самым простым и эффективным вариантом для сбора сведений о пропавшем родственнике является сайт «Память народа».

Сайт «Память народа» - самый простой и эффективный вариант для сбора сведений. Скриншот с сайта: https://pamyat-naroda.ru

Данный ресурс представляет собой базу данных, где собрано большинство документов, которые могут вам помочь. А именно: списки награждений бойцов, боевой путь дивизий, информация о братских могилах, журнал боевых действий, те же самые оцифрованные Книги Памяти и другие полезные документы.

Алгоритм поиска на сайте очень прост: нужно лишь вписать все известные вам данные о родственнике в поля и в большинстве случаев вы получите желаемый результат.

Если информации все-таки не хватает, не лишним будет сделать запрос в военкомат, из которого вашего родственника призывали на фронт. В некоторых случаях военкомат может помочь в поисках. Стоит учитывать, что во время войны районов в Орловской области было больше, соответственно и военкоматов тоже. Позже многие маленькие районы были упразднены и вошли в состав более крупных. К примеру, мои дедушки призывались Тельченским районным военкоматом, но в 1954 году район был упразднен, а его территория вошла в состав Мценского района и все документы были переданы в Мценский военкомат.

Поэтому необходимо выяснить, из какого населенного пункта призывался боец, к какому военкомату был приписан и не попал ли он в число объединенных.

ШАГ ВТОРОЙ. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Во время самостоятельного поиска информации о своем родственнике вы можете столкнуться с целым рядом подводных камней - препятствий, которые будут осложнять сбор сведений.

Если поиск родственника на сайте «Память народа» не увенчался успехом, то можно попробовать убрать некоторые данные из заполненных вами полей. Бывает так, что информации о дате рождения бойца просто нет в документе или же она указана с ошибкой. Точно такая же ситуация может случиться с местом жительства или местом призыва бойца.

Стоит так же знать, что не всегда имя и отчество указывается в документе полностью. Поэтому есть смысл сократить их до первых букв, к примеру, Иванов И.И. Так сайт выдаст вам больше результатов, иногда это очень помогает в поиске.

Кроме того, не забывайте проверять все страницы в донесении о безвозвратных потерях. Если ваш родственник погиб, а не пропал без вести, то возможно вы найдете в донесении карту или схему захоронения. Если вы нашли информацию о том, что ваш родственник пропал без вести, то можно установить приблизительное место его гибели.

Если точная дата гибели неизвестна по разным причинам, то значит время пропажи без вести писали примерно по последнему письму бойца домой. В начале войны к дате последнего письма прибавляли три месяца. Например, письмо пришло в августе, прибавляем 3 месяца и получается, что человек пропал без вести в ноябре-декабре. С начала 1942 года уже прибавляли два месяца, позднее - один месяц.

Иногда в поиске информации помогает «журнал боевых действий» дивизии за тот период, который вам нужен. В ЖБД ежедневно и подробно описывали бои, информацию о потерях и место боя. Здесь можно узнать подробности боя и обнаружить описание гибели того или иного бойца. Так что, если ваши поиски зашли в тупик, стоит прочесть и ЖБД.

ШАГ ТРЕТИЙ. КОНСУЛЬТАЦИЯ

В Орловской области в большинстве районов есть свой поисковый отряд Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Если самостоятельно справиться с поиском информации о родственнике не удалось, то можно обратиться за помощью в поисковые отряды. Обычно они не отказывают, а даже, наоборот, очень рады помочь. Как правило, у поисковиков больше опыта в работе с документами военных лет.

В настоящее время в Орловской области в большинстве районов есть свой поисковый отряд, а где-то и несколько. Если вы знаете приблизительное место гибели вашего родственника на территории нашего региона, то можно обратиться в МПО «Огненная дуга» или МПО «Костер». На их счету сотни восстановленных имен советских солдат и офицеров.

В студенческие времена я сам был участником поискового движения. Поэтому о работе орловских поисковиков знаю не понаслышке. Лично я никогда не отказывал людям в просьбах помочь найти информацию о пропавшем без вести родственнике, и в некоторых случаях мне действительно удавалось помочь им.

ЗАЧЕМ ПОВТОРНО ПРОСМАТРИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

Со временем документы по Великой Отечественной войне рассекречиваются и новая информация становится доступна для широкой аудитории. К примеру, недавно на сайт «Память народа» были добавлены фотографии офицеров Красной Армии, из их личных карточек.

Поэтому, даже если вы думаете, что знаете уже все о своем родственнике, время от времени стоит заходить на сайт «Память народа». Возможно, вы обнаружите новую информацию.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Сайт «Память народа»

ОБД «Мемориал»

Государственный архив Орловской области

Электронный реестр воинских захоронений Орловской области

МПО «Костер»

МПО «Огненная дуга»

ПОИСК РОДСТВЕННИКОВ НА ПРИМЕРЕ

Теперь разберем пример того, когда в документах военных лет были допущены серьезные ошибки, которые могут вводить людей в заблуждение при поиске информации о родственниках.

Как-то раз моя знакомая попросила меня найти место захоронения своего дедушки – Кулакова Михаила Андреевича. Я попросил данные ее родственника и приступил к работе. Зашел на сайт «Память народа», вбил в поисковую строку ФИО и место рождения и почти сразу же получил ответ и не один.

Согласно найденным данным, боец, которого я искал, был захоронен в братской могиле в деревне Речица Смоленской области. Сейчас этого населенного пункта уже не существует, есть только одноименное урочище. О том, что Михаил Андреевич захоронен именно здесь, написано в Книге Памяти. На этом моменте можно было бы прекратить поиски, ведь место захоронения бойца известно, но я решил изучить и другие документы.

В Речице действительно проходили бои, в которой воевал Михаил Андреевич. Однако здесь похоронен только один человек - лейтенант Сальников Валентин Михайлович, погибший 6 августа 1943 года. А где же Михаил Андреевич? По данным сайта «Память народа» и Книге Памяти он ведь должен быть здесь.

Продолжаю поиски. Нахожу два донесения о безвозвратных потерях. Из них мне становится известна, дата смерти Михаила Андреевича Кулакова - 16 августа 1943 года. В графе «Где похоронен» указано: деревня Никольское Тумановский район (позже район был упразднен и вошел в состав Ельнинского) Смоленская область. Тут я обратил внимание на цифру 8, в той же графе. С таким я столкнулся впервые.

Благодаря топографической карте я нашел в пяти километрах от Речицы деревню Новики (ранее она как раз называлась Никольское). Правда, здесь захоронения указано не было. Очередной тупик. Чутье подсказало, что нужно проверить каждую страницу донесения о безвозвратных потерях, и на последней странице я увидел карту этого района с отметками. Звезды в кружочках были подписаны цифрами. Я сразу же понял, что это отмеченные захоронения погибших бойцов.

Исходя из этого, я сделал вывод, что Михаил Андреевич Кулаков захоронен именно здесь в деревне Новики (Никольское). Но решил все-таки проверить документы на других бойцов из списка, однополчан погибших в этот же день и у которых в графе «где похоронен» есть цифра №8. Результат меня крайне удивил. Оказывается, эти бойцы числятся в разных захоронениях.

Почему бойцы из одной братской могилы числятся захороненными в разных местах? А существует ли могила №8? Отвечу сразу, она существует, и захоронения действительно происходили здесь в августе 1943 года. Вероятнее всего, бойцы до сих пор там и лежат, и никакого переноса останков павших солдат в соседние населенные пункты не было.