Первый хаб одной из самых крупных онлайн-аптек России СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Орле

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В Орле 28 апреля открылся первый хаб одной из самых крупных онлайн-аптек России СБЕР ЕАПТЕКИ. Ассортимент лекарств, средств косметики и гигиены, медицинского оборудования и других товаров для здоровья сегодня представлен 15 тысячами наименований, а со временем расширится до 18 тысяч позиций. С доставкой на дом и по приемлемой цене товары доступны для орловцев.

Хаб расположился по адресу улица Песковская, 11. В сутки он способен обслужить 1000 покупателей.

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ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Открытию сопутствовала благотворительная акция: для подопечных фонда Всероссийской общественной организации ветеранов войны (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов были собраны и переданы лекарственные средств и медицинские товары.

- Первый в Орле хаб СБЕР ЕАПТЕКИ стал пятым в Черноземье, это говорит о популярности цифровых сервисов у населения. Здоровье является главной ценностью для любого человека, мы видим своей задачей создание возможностей для профилактики заболеваний и поддержания здоровья и качественного лечения в случае необходимости. СБЕР ЕАПТЕКА – это в первую очередь высокотехнологичная компания, которая первой сделала приложение для заказа лекарств, адаптировала его для людей с особыми потребностями. Служба поддержки клиентов и чат с фармацевтом работают круглосуточно: в любое время можно оформить заказ и проконсультироваться со специалистом, - рассказала Наталья Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк».

В несколько кликов орловцы могут выбрать и заказать необходимые лекарства или другие товары: витамины, все для красоты и здоровья, товары первой необходимости. При этом доставят покупки бесплатно. Исключение составляют рецептурные препараты и спиртосодержащие: для данных наименований товаров действует самовывоз. Компания планирует увеличить количество пунктов самовывоза товара до 80 точек по всему городу.

- Орловцы помнят 2020 год, когда не хватало лекарственных препаратов и нам приходилось в ручном режиме обеспечивать жителей по отдельным позициям. Сегодня мы переходим в другой формат, который позволит любому жителю области получить возможность заказать лекарства, в том числе и без посещения аптеки, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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КУРС НА РАСШИРЕНИЕ

В 2021 году хабы СБЕР ЕАПТЕКИ открылись в Белгороде, Иваново, Ярославле, Воронеже, Курске, Ростове-на-Дону и других городах России.

Орловцам СБЕР ЕАПТЕКА знакома с 2020 года, а появление первого хаба – очередной шаг к активному расширению сети. В аптеке-хабе, на площади в 390 квадратных метров работает 19 сотрудников, по мере увеличения количества заказов он может быть расширен до 50 человек.

Уже сегодня жители области могут заказать не только товары из ассортимента регионального хаба, но и из столицы. Близость города к Москве позволяет сократить сроки доставки препаратов до одних суток. В дальнейшем, хабы могут появиться в других крупных населенных пунктах области.

- По мере расширения спектра услуг нашим покупателям станут доступны и другие возможности, в том числе получение лекарств по электронному рецепту. Мы благодарим администрацию Орловской области за поддержку и будем делать все от нас зависящее, чтобы способствовать развитию здравоохранения и цифровой медицины в стране, - отметил Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА.

У СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий ассортимент на рынке, поскольку компания сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, со ста крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты.

Аптека-хаб в Орле работает по адресу: ул. Песковская, д. 11, пом. 106.

Ольга СУПОНЕВА