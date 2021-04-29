Зерноуборочный комбайн TORUM 750: для быстрой жатвы без потерь

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Выполнение всех агротехнических работ в оптимальные сроки и с высоким качеством является основой будущего урожая. «Человек трудится - земля не ленится.» И здесь на помощь земледельцам приходит техника Ростсельмаш, которая не только обеспечивает минимальные издержки для аграриев, но и отвечает всем современным требованиям эффективности, производительности и качества

Комбайн появился - урожай удесятерился

Современная, надежная, высокопроизводительная техника хозяйства является одной из составляющих высоких урожаев. Основным ее поставщиком на территории Орловской и Курской областей является Агропромсервис - официальный дилер компании Ростсельмаш, который в помощь аграриям предоставляет широкий ассортимент почвообрабатывающей, кормозаготовительной, посевной техники, тракторы, прицепные и самоходные опрыскиватели, зерноуборочные комбайны.

Безусловное предпочтение фермеры отдают универсальным зерноуборочным комбайнам Ростсельмаш, в производстве которых применяются передовые технологии, учитывая реальные потребности сельхозпроизводителей. Фермеры, нацеленные на развитие, продолжают приобретать надежную технику компании и обновлять технический парк, ставя в приоритет качество и надежность агромашин.

Для быстрой жатвы без потерь. Продуманность во всем

TORUM 750 - производительный и востребованный зерноуборочный комбайн с роторной системой обмолота из линейки агромашин Ростсельмаш. В нем удивительным образом сочетаются высокая производительность и экономичность. Что немаловажно, комбайн лучше аналогов показывает себя на недостаточно сухих фонах.

- В нашем хозяйстве работают различные модели тракторов и комбайнов Ростсельмаш, - рассказывает Иван Отращенко, механизатор КФХ «Крапивинская» Новодеревеньковского района Орловской области. - Особенно качественно показал себя в действии TORUM 750. Хорошая сборка, высокая производительность. Нравится то, что нет поломок и простоев.

Высокая продуктивность начинается с технологии Feed & Boost, реа-лизованной в битерной наклонной камере. Этот агрегат на 20% производительнее и на 15% экономичнее транспортерного именно в сложных условиях - на неравномерных или засоренных фонах. Битеры разравнивают сжатую массу и ускоряют поток, равномерно загружая молотилку. Впрочем, можно заказать машину с усиленной транспортерной наклонной камерой, в которой предусмотрена функция регулировки угла атаки жатки.

Грузоподъемность камеры позволяет агрегатировать комбайн с зерновыми жатками до 9 м шириной или 12-рядковыми адаптерами для пропашных культур. За счет единого гидроразъема время подключения жаток занимает считаные минуты.

Молотильно-сепарирующее устройство

Уникальный ротор с вращающейся декой и гидромеханическим приводом (Advanced Rotor System) - визитная карточка комбайнов TORUM. Вращение деки обеспечивает использование всей ее площади (5,4 м2), а двойной ряд молотильных секций из трех частей - тройной обмолот за один оборот ротора. Зона обмолота и сепарации составляет 360о, в этом МСУ нет мертвых зон, узел самоочищается во время работы. Привод ротора - с бесступенчатой регулировкой скорости, осуществляется через планетарный вариатор с гидроуправлением. Не требуется дополнительная регулировка деки: молотильный зазор для всех зерновых колосовых культур устанавливается в пределах 16 - 25 мм вне зависимости от условий уборки.

Генеральный директор ООО «Пульс-Агро» Верховского района, Орловской области Борис Дмитрие-вич Воронин считает, что модели производства Ростсельмаш отвечают современным требованиям времени:

- TORUM 750 незаменим в хозяйстве. Эффективная, экономичная, неприхотливая агромашина. Оптимальная цена за такой высокий уровень качества. Бед с ней не знаем. К новому уборочному сезону ожидаем уже четвертый в нашем хозяйстве TORUM 750.

Очистка, бункер и выгрузка

После МСУ ворох проходит систему очистки площадью 5,2 м2. Немногочисленные необмолоченные колоски отправляются в автономное домолачивающее роторное устройство, а чистое зерно - в бункер емкостью 10 500 л.

Немаловажной особенностью модели TORUM 750 является выгрузной шнек, который выносится на угол в 105о. Его длина 5,7 м и высота выгрузки более 5 м обеспечивают безопасную выгрузку в любой транспорт даже при агрегатировании комбайна с 11-метровой жаткой. Опустошение бункера занимает рекордные две минуты. Во время выгрузки привод МСУ можно отключать для экономии топлива.

Двигатель и ходовая часть

Комбайн комплектуют двигателем Cummins X12 с номинальной мощностью 440 л. с. Мотор экономичный, а за счет оптимального энергопотребления агрегатов и бака емкостью 850 л машина может использоваться без дозаправки длительное время, не останавливая работу в поле.

По умолчанию комбайн TORUM 750 предлагается с колесным приводом. При необходимости можно выбрать машину с полным приводом, а также приобрести сменный полугусеничный ход для работы на грунте с низкой несущей способностью.

Эргономика труда и ухода

На комбайн TORUM 750 производитель устанавливает кабину Comfort Cab II с системой подвески и с широкой базовой комплектацией: климат-системой, высокой шумо- и пылеизоляцией, пневмоподвеской кресла оператора и дополнительным креслом. Для охлаждения напитков предлагается холодильный отсек. В работе механизатору помогают информационно-голосовая система Adviser III и система удаленного мониторинга РСМ Агротроник.

Бортовой компьютер отслеживает десятки параметров работы сельхозмашины, а благодаря возможностям РСМ Агротроник инженер или агроном могут быть в курсе текущего состояния работы в поле и своевременно дать рекомендации механизатору в случае необходимости. Комбайн оснащен пневмосистемой с большим 100 л ресивером. Провести ЕТО, подкачать шины, очистить узлы возможно без машины технической поддержки.

Дополнительно модель TORUM 750 можно дооснастить несколькими системами: автовождения, картографирования влажности и урожайности, автоматической централизованной смазки, видеоконтроля зоны выгрузки.

Валентина Васильева.