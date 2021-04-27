По тургеневским местам: ТОП-5 интересных литературных маршрутов в Орловской области

Орел - литературный край! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Город Орел по праву считается одним из самых крупных литературных центров России. Гуляя по его историческому центру сложно не обратить внимание на многочисленные старинные домики с резными наличниками, причудливой лепниной и скромными крылечками, напоминающими о давно ушедших эпохах и их героях. Мы собрали ТОП-5 литературных маршрутов Орловской области, связанных с жизнью классика мировой литературы Ивана Тургенева. Их можно посмотреть за майские праздники, рассказываем подробнее о каждом интересном месте и о том, как добраться.

Добро пожаловать в Орловскую область!

ЛАНШАФТНЫЙ СКВЕР «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

Приехав в Орел, нельзя не побывать на Дворянке - именно так, по-простому называют орловцы ландшафтный сквер «Дворянское гнездо». Когда-то давно именно здесь развернулись события одноименного романа Тургенева, повествующего о трагической любви юной барышни Лизы Калитиной и Федора Лаврецкого.

Со временем эта история обросла множеством легенд, и все они ведут на «Дворянку». Если приедете сюда вместе с книгой, то вам не понадобится и путеводитель. Все тот же дом, все тот же спуск к Оке. С обрыва над Окой открывается прекрасная панорама на город, а если спуститься к самой реке может показаться, что вы совершили путешествие во времени: ни шума улиц, ни машин, ни спешки, ни суеты. Только тихая медлительная река, узкие тропинки, ведущие к полянкам, окруженным огромными, устремленными ввысь деревьями. И это практически в центре города!

В парке Дворянское гнездо приятно прогуляться, устроить пикник и, конечно, фотосессию Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Любителям отдыха на природе это место очень понравится. Здесь можно полюбоваться рекой, покормить уток, а устав, расстелить плед, позагорать и устроить пикник на свежем воздухе.

Пройдя вдоль реки, путник непременно обнаружит одно из самых необычных мест Дворянского гнезда – обрывистый каменный берег из песчаника, напоминающий слоеный пирог. Породы здесь выступают так причудливо, что некоторые считают, что когда-то здесь мог быть лаз в орловские пещеры.

Адрес: город Орел, ул. Октябрьская, 9 (рядом с Медицинским институтом)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВАРТАЛ

Сложно представить такую концентрацию музеев в каком-либо городе, как в Литературном квартале Орла. Он объединяет 6 объектов культурного наследия - музей Бунина, разместившийся в старинном доме ротмистра Могилевцева, дом историка Грановского, дом, в котором жил генерал Ефремов, Музей писателей-орловцев, и, конечно, музей самого Тургенева.

В литературном квартале Орла обилие музеев Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Зайдете в любой из них и получите море информации о культуре нашего города! Но прежде всего, советуем заглянуть в музей Тургенева. Это первый музей писателя в России, здесь хранятся уникальные экспонаты, вещи, принадлежащие когда-то Ивану Тургеневу и его семье. Побродив по залам музея, вы непременно почувствуете атмосферу городского дворянского дома.

Адрес: город Орел, ул. Тургенева, 11

ТУРГЕНЕВСКИЙ БЕРЕЖОК И «ОРЛОВСКИЙ АРБАТ»

Когда будете в музее Тургенева, вам наверняка расскажут о том, как маленький Иван гулял со своей няней по берегу Оки, расположенному на спуске из Городского парка. Это и есть Тургеневский бережок. Сейчас о Тургеневе здесь напоминает беседка в старинном стиле и памятник писателю, задумчиво смотрящий на реку. Если вы задаетесь вопросом, что посмотреть на майские праздники в Орловской области – то вот вам еще одна наводка.

Отправляйтесь на бережок сразу после музея, а пока будете идти в Городской парк, у вас будет прекрасная возможность мимоходом пройтись по самому центру Орла – пешеходной улице Ленина, именуемой «орловским Арбатом». Тут расположились многочисленные кофейни и кафе, сувенирные магазины. Здесь можно перевести дух, отдохнуть и вкусно поесть.

Улицу Ленина называют "орловским Арбатом" Фото: Ольга СУПОНЕВА

Особое очарование улица Ленина приобретает в вечернее время. Уличные музыканты настраивают инструменты, а художники достают краски и готовятся к очередному перфомансу. Устроившись на отрытой веранде какого-нибудь кафе, можно прекрасно скоротать вечер.

В тургеневском маршруте эта улица появилась неслучайно. Когда-то именно здесь находилась гостиница «Иордан», в которой жил писатель, приезжая в Орел. Двухэтажное здание с большим нарядным металлическим балконом и решетками с растительным узором в стиле барокко сохранились до наших дней практически в неизменном виде. Расположилось оно на углу напротив кинотеатра «Победа». Хотя со времен Тургенева улица Ленина (бывшая – Болховская) значительно преобразилась, но очертания старины здесь ощущаются.

Адрес: Орел, левый берег Оки, улица Ленина

ОРЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ТУРГЕНЕВА

Если же вам повезло оказаться в Орле, вы непременно должны посвятить вечер орловским театрам. Кстати, Иван Тургенев был настоящим ценителем театра и часто сам выступал в роли не только сценариста, но и актера.

С его именем в Орле связан Орловский академический театр, ведущий свою историю от первого в России крепостного театра. Во времена Тургенева поход в театр был одной из барских забав для дворян и, побывав в нем, вы точно останетесь под впечатлением!

Тургенев не только любил театр, но и сам играл в нем Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области на майские праздники можно посмотреть спектакли «История одного вокзала», «Заря», «Выстрел» и другие. Посмотреть афишу и купить билеты можно онлайн здесь.

Адрес: город Орел, площадь Ленина, 2

СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО

Музей-заповедник Спасское-Лутовиново – это уникальный памятник российской и мировой культуры, сохранивший атмосферу тургеневской эпохи. В его состав входят усадебный дом-музей, храм Спаса Преображения, «флигель изгнанника» и старинный парк XIX века с многочисленными липовыми аллеями, мостиками и прудами.

— Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу – родине поклонитесь, - завещал Иван Тургенев своим друзьям.

Именно родовая усадьба Тургенева запечатлена на страницах большинства произведений великого писателя.

Усадебный дом в Спасском-Лутовиново Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Здесь можно гулять весь день, но интереснее будет сделать прогулку не пешей, а с помощью конного экипажа или покататься в лодке по Большому Спасскому пруду, как любили делать это когда-то владельцы усадьбы.

В Спасском можно покататься на лошадях Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Адрес: Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново, улица Музейная, 3а. По выходным и праздникам с автовокзала ходит автобус, посмотреть расписание можно здесь.