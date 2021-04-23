Яблоко в платочке из парашюта: как советский летчик Сергей Феронов пытался спасти свой экипаж в бою под Орлом

Родственники Сергея Феронова побывали на месте падения самолета спустя 70 лет. Фото из семейного архива Фероновых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Орловской области стартовала «Вахта Памяти-2021». 23 апреля бойцы поисковых отрядов снова вышли в поля, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои за каждый населенный пункт.

Накануне Дня Победы «Комсомольская правда-Орел» запускает проект «Восстановленные имена участников Великой Отечественной войны». В его рамках мы расскажем о советских бойцах, которые долгие годы числились без вести пропавшими, и как орловским поисковикам удалось их найти.

Один из таких героев - летчик Сергей Семенович Феронов, погибший во время выполнения боевого задания 25 июля 1943 года. Родственники почти 70 лет безуспешно пытались найти место его захоронения, пока однажды не узнали невероятную новость из Орла.

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА ПОД КРОМАМИ

Эта история началась осенью 2012 года в Кромском районе. Одна из жительниц деревни Рассыльная обратилась к губернатору Александру Козлову с просьбой организовать поиски летчика Ивана Малыгина, разбившегося в их деревне летом 1943 года. По ее словам, она сама видела падение советского штурмовика.

Поисковики провели масштабные работы, чтобы поднять самолет. Фото из семейного архива Фероновых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сказано – сделано. Орловским поисковикам выписали карточку с поручением губернатора. Вскоре поисковый отряд «Безымянный солдат» под руководством Николая Андреева прибыл на место.

- Местные деды рассказали нам, что у них на поле самолет лежит. В 60-е годы, когда они сами пацанами были, копали его и даже достали планшет летчика Малыгина с документами и отдали в военкомат. Продолжать раскопки им запретили и сказали: «Штурмовик, могут быть бомбы, ракеты. Не трогайте», - рассказал «КП-Орел» Николай Андреев, руководитель МПО «Огненная дуга».

Поиски самолета проводил поисковый отряд «Безымянный солдат» под руководством Николая Андреева Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Итак, поисковики начали поиски Малыгина. Местные жители указали им примерное место в пахотном поле. Находилось оно за деревенскими огородами и было лугом в годы войны.

Однако найти машину Ивана Малыгина тогда не удалось. Вместо нее поисковики наткнулись на ИЛ-2 с летчиком Сергеем Фероновым.

ЗАГАДКА ДВУХ САМОЛЕТОВ

Бывалый поисковик Николай Андреев называет это событие настоящим шоком и для старожил Рассыльного, и для самого отряда.

Дело в том, что место, на которое первоначально указали местные жители, оказалось пустым. Приборы ничего не показывали. Тем не менее старожилы продолжали настаивать: самолет копали здесь. Даже фотографии с раскопок показывали.

Долгие годы жители Рассыльной думали, что возле их деревни 25 июля 1943 года упал один самолет. Фото из семейного архива Фероновых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Начинаем искать – опять пусто. Нет ничего, хотя мелочовки должно быть море. Шлейф обрывков металла от ИЛ-2 остается 250 метров в длину и до 50 метров в ширину. Все должно быть просто завалено обломками, а нет ни одного, - поясняет Николай Андреев.

Тогда поисковики решают отойти от того места, на которое показывали местные и неожиданно, в 80 шагах, совершенно в другой стороне они цепляются за обломки.

На месте, где запищали приборы, начались масштабные работы. Поисковики сдвинули погрузчиками метровый слой почвы на площади около 250 квадратных метров. Однако после этого приборы вновь замолчали.

- Опять крупного ничего не показывает. Уже чисто на удачу пошли и тут с одиннадцатой ямы я попадаю на двигатель. Глубина двигателя – 6 метров, плюс метр мы до этого сняли. Кабина на 11 метрах – это трехэтажный дом в высоту, - рассказывает Николай Анатольевич.

Найденные документы не оставили сомнений - сбитым самолетом управлял летчик Сергей Семенович Феронов. Фото из семейного архива Фероновых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вскоре поисковики подняли погибших летчиков. Документы оказались целы. Сомнений уже не было - летчик Сергей Семенович Феронов и стрелок Иван Трофимович Новолокин из эскадрильи 41 штурмового авиационного полка. Они погибли 25 июля 1943 года, идя в сторону Бельдяжек и выполняя приказ командования 299-й штурмовой авиационной дивизии. В этот же день погиб командир эскадрильи Иван Андреевич Малыгин, тот самый, которого первоначально просили найти местные жители.

Как позже выяснится, самолет Малыгина и самолет Феронова подбили с разницей в несколько минут. Из немецких донесений следует, что первый был сбит в 12.55 часов дня 25 июля, а второй – в 12.53. Оба самолета упали на луг около деревни Рассыльной.

- Все эти годы местные жители были убеждены, что падал только один самолет. Мы собрали свидетелей, которые своими глазами видели, как это произошло и выяснилось, что в момент падения они были в разных местах и обзор им закрывала лесопосадка из тополей. Поэтому одна часть деревни видела один самолет, а другая – другой, но при этом они думали, что эта одна и та же машина, - раскрыл загадку Николай Андреев.

Позже поисковики установили место падения самолета командира эскадрильи Малыгина. Он находится на такой же глубине, что и ИЛ-2 Феронова, но раскопать его и поднять летчика невозможно. Рядом проходит труба высокого давления кромского водозабора.

- На этом поле собирались установить памятный значок в честь всех экипажей, не вернувшихся из боевого вылета 25 июля 1943 года, - рассказывает поисковик.

Сергея Феронова и его стрелка Ивана Новолокина похоронили в братской могиле в деревне Черкасская. Фото из семейного архива Фероновых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сергея Феронова и Ивана Новолокина похоронили в братской могиле в соседней деревне Черкасская на территории Черкасского дома ветеранов.

МОГ ВЫПРУГНУТЬ ИЗ САМОЛЕТА

Сергей Семенович Феронов попал на фронт в начале 1943 года. Фото из семейного архива Фероновых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Орловские поисковики в точности по минутам восстановили последние мгновения жизни 36-летнего летчика Сергея Феронова. Его жизнь оборвалась в 12:54 дня 25 июля 1943 года. В этот самый момент остановилась стрелка на его наручных часах. Самолет врезался в землю.

Стрелок Иван Новолокин был тяжело ранен еще в воздухе. Переговорное устройство было разбито пулевым попаданием. Связаться между собой они не могли.

- Сергей Семенович мог катапультироваться, но увидел, что стрелок фонарь не открывает и не прыгает. При этом из кабины летчика не видно, что происходит в кабине стрелка, поэтому он решил тянуть самолет до земли, - рассказывает Николай Андреев.

Часы Сергея Феронова остановились ровно в 12:54 дня 25 июля 1943 года. Фото из семейного архива Фероновых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сергей Феронов, опытный летчик, до последнего пытался посадить подбитую машину. За несколько секунд, перед тем как воткнуться в землю, он тянул самолет над деревенской улицей. На прощание летчик помахал рукой местной девчушке. Дальше – темнота.

- Когда мы подняли Феронова, начали искать документы. У него в комбинезоне в кармане нашли носовой платочек из парашюта, а под платочком что-то круглое. Отмываем, а это яблоко. В кармане яблоко, - говорит Николай Андреев и делает большую паузу.

Из кабины самолета поисковики достали полностью сохранившийся парашют Феронова, тот самый, которым он так и не воспользовался.

НА МОГИЛЕ ПРАДЕДА СПУСТЯ 70 ЛЕТ

Место захоронения Сергея Фернова и Ивана Новолокина. Фото из семейного архива Фероновых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

И вот, спустя 70 лет, Сергей Феронов вернулся из своего последнего боя в небе над кромской деревней. Поисковики подняли бойца и начали искать его родных.

Восстановить родственные ниточки и найти след семьи спустя столько десятилетий было непростой задачей. Единственное, что было известно, поисковикам это то, что до войны семья Фероновых жила в Москве, потом ее эвакуировали в Удмуртскую АССР под Ижевск.

Сергей Семенович работал здесь летчиком-инструктором и постоянно просился на фронт. В начале 1943 года ему дали разрешение и он отбыл в действующую армию. Дома Сергея Феронова остались ждать жена и двое детей. Поисковикам удалось выяснить, что в 1944 году семья покинула Удмуртию. На этом след обрывался.

Тем временем родные Сергея Феронова из года в год искали место его гибели.

- В августе 1943 года семья получила сообщение, что самолет моего прадеда был сбит и место гибели неизвестно. Так и знали все, что прадед погиб на Курской дуге. Потом мой дед много делал запросов в разные архивы, хотел найти место гибели своего отца, но приходил один и тот же ответ: дата вылета на боевое задание и о том, что был сбит, - рассказал «Комсомолке» Станислав Феронов, правнук героического советского летчика.

Парашют летчика Сергея Феронова хранится в музее РАНХиГС в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По словам Станислава, после того, как в нашей стране начало подниматься поисковое движение и то и дело стали звучать новости о вытащенных из болот танках и поднятых самолетах, у семьи появилась надежда.

- У нас всех была такая НАДЕЖДА, надежда, что самолет нашего деда найдут! И каждый раз, когда начиналась трансляция перед 9 мая и по телевизору рассказывали о том, кто был найден поисковиками, мы так ждали, что вот, сейчас и про нашего скажут. Потом сами искали в интернете разные сообщения от поисковиков. Опять ничего, - поделился с «КП» Станислав Феронов.

Только в 2015 году семья случайно наткнулась на информацию о поднятом под Кромами самолете ИЛ-2.

- Это и был наш героический дед! Радости нашей не было предела. Жаль, что его сын (мой дед), который так его искал, так надеялся хоть какую информацию о нем найти, не дожил до этого момента. Он умер в 2014 году, - до сих пор переживая те невероятные эмоции, рассказывает правнук Сергея Феронова.

В конце апреля 2015 года семья Фероновых приехала на Орловщину и встретилась с поисковиками.

- Мы были на месте гибели ИЛ-2, прикоснулись к разбитым деталям самолета нашего деда, ко всему тому, к чему прикасались его руки, - вспоминает Станислав Феронов.

Тем временем поисковик Николай Андреев тоже делится воспоминаниями той апрельской встречи с семьей поднятого его отрядом летчика.

- Они приехали, а правнук – одно лицо с дедом. Я сразу понял, что это он, еще до того, как тот представился. Станислав тогда завис. Говорит: «Как? Как вы узнали, что я правнук? Вы что, его фотографии видели?». А мне никакие фотографии не были нужны, чтобы понять, кто есть кто. Я же Сергея Семеновича своими руками доставал, такое не забывается, - рассказывает Николай Андреев.

Теперь один из поисковых отрядов Орловской области с разрешения родственников носит имя Сергея Феронова, а сами они частые гости на орловской земле. На День Победы обязательно приезжают навестить могилу прадедушки и его стрелка Ивана Новолокина. Для них он теперь тоже родной человек.

Родные приезжают на могилу Сергея Феронова и Ивана Новолокина каждый год. Фото из семейного архива Фероновых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы очень благодарны поисковикам за их титанический труд. Такое великое дело делают. Они нашего деда нашли, как мы и мечтали! – говорит Станислав.

СУДЬБА ЭСКАДРИЛЬИ КАПИТАНА МАЛЫГИНА

Удивительна судьба эскадрильи 41 штурмового авиационного полка и в тоже время похожа на сотни других. В тот роковой день, 25 июля 1943 года, из всей эскадрильи, из 12 машин, вернулся один единственный человек – лейтенант Петр Павлович Зверьков. В том бою он сбил немецкий истребитель «Фокке-Вульф FW-190» и продолжал воевать до самой Победы.

В 1946 году последний летчик эскадрильи Ивана Малыгина получил звание Героя Советского союза и в том же году погиб в авиационной катастрофе на Дальнем Востоке.

Судьба еще одного экипажа эскадрильи выяснилась позже. Его сбили над дорогой Бельдяжки-Кромы. Летчик и стрелок успели выпрыгнуть, но их взяли в плен. Летчик войну пережил, а стрелок сгинул в немецких лагерях.

ВНОВЬ НА ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ!

И все-таки эта история о жизни и ее продолжении. Поисковый отряд имени Сергея Феронова продолжает поиск советских бойцов, а его самолет вновь на взлетной полосе. Вернее, частично.

Двигатель ИЛ-2 Сергея Феронова стал экспонатом Орловского военно-исторического музея. Фото из семейного архива Фероновых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Двигатель ИЛ-2 Сергея Феронова был передан Орловскому Военно-историческому музею, а из других уцелевших деталей этого самолета собрали единственный восстановленный ИЛ-2 в России. Он участвовал в авиавыставке «Макс – 2018».

Из уцелевших деталей самолета Сергея Феронова собрали восстановленный ИЛ-2. Фото из семейного архива Фероновых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Руководство концерна, который восстанавливал ИЛ-2, узнав нашу историю, разрешило нам с отцом осмотреть самолет вблизи и посидеть внутри, чувства были незабываемые, - рассказал «Комсомолке» Станислав Феронов.