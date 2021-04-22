Надежность техники от Ростсельмаш – путь к богатому урожаю

Техника Ростсельмаш эффективна в работе в самых непростых условиях

Машины, производимые компанией, хорошо известны аграриям. На этот раз их ждали новинки.

В деревне Малая Куликовка Агропромсервис, официальный дилер Ростсельмаш, показал для сельхозпроизводителей работу в динамике трактора RSM 2375 и культиватора сплошного действия R-820. Опробовали технику на одном из полей К(Ф)Х Владимира Стебакова.

ОЦЕНИТЬ В ДЕЙСТВИИ

Александр Балашов

По словам директора Агропромсервис в Орле Александра Балашова, проведение демонстрационных показов техники Ростсельмаш и ее возможностей в рабочих условиях уже стало хорошей традицией. Это позволяет не только продемонстрировать аграриям потенциал техники, но и наладить с ними открытый диалог, узнать их мнение.

Оценить работу трактора RSM 2375 в деле у аграриев уже была возможность. Машина не первый год работает в хозяйствах Орловской области. Причем она успела зарекомендовать себя только с положительной стороны. Данная модель трактора в регионе представлена более чем сотней единиц.

В этом году Ростсельмаш решил показать, как трактор RSM 2375 работает вместе с полуприцепным культиватором сплошного действия R-820. Это новинка для Орловщины.

- Культиваторы для сплошной обработки Ростсельмаш серии R предназначены для поверхностной и предпосевной обработки почвы и ухода за парами. Они универсальны и адаптированы для работы в различных почвенно-климатических условиях. Культиватор R-820 мы представляем в регионе впервые, - поясняет Александр Балашов.

Вышедшая в поле техника произвела на специалистов хорошее впечатление. Они внимательно следили за глубиной обработки и маневренностью трактора с культиватором. Оценка была дана положительная.

Владимир Стебаков

- Технику, которую сегодня выставил Ростсельмаш, многие наши фермеры опробовали и уже активно работают на ней. Культиватор тоже нас заинтересовал. Будем пробовать его в работе для обработки почвы под картофель. Эта техника нас вполне устраивает, - рассказал Владимир Стебаков, глава К(Ф)Х Стебаков В.И. в Орловском районе.

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Компания Ростсельмаш – один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники. Сейчас в ее ассортименте более 150 моделей и модификаций 24 сельхозмашин. В каждой идет сочетание инновационных технологий и проверенных десятилетиями технических достижений.

Например, трактор RSM 2375 оснащен мощным и экономичным двигателем Cummins объемом 10,8 литров и механической трансмиссией Quadshif.

- Он не подведет даже в холодную погоду. При этом трактор RSM 2375 имеет большой моторесурс и минимальную шумность на больших оборотах, рассказывает Александр Балашов.

Что же касается нового культиватора R-820, то и он показал свою эффективную работоспособность в самых непростых условиях.

- Культиватор R-820 имеет особенную конструкцию. Он оборудован настраиваемым дышлом и рамой с малой глубиной и меньшим количеством опорных колес. Это позволяет добиться его высокой мобильности при транспортировке. Он отличается высокой маневренностью на дороге, небольших полях со сложным рельефом, - поясняет Александр Балашов.-Культиватор имеет ширину захвата 8,2 метра и глубину обработки от 6 до 15 сантиметров. Рабочая скорость до 12 км/ч. Модель отлично подходит для небольших фермерских хозяйств, которые ставят на первое место простоту при наличии базовых функций и стоимость оборудования.

ПРИОБРЕСТИ С ВЫГОДОЙ

Представленная техника полностью локализована в Российской Федерации и собирается на производственных площадках Ростсельмаш. Она подходит под все действующие программы государственного субсидирования и программы Минпромторга. В рамках этих программ предприятие реализует свою продукцию со скидкой до 20 процентов. Кроме того, техника Ростсельмаш дополнительно субсидируется в крупнейших российских банках и лизинговых компаниях.

- Таким образом, покупатель имеет возможность получить на трактор RSM 2375 и культиватор R-820 дополнительную скидку в виде субсидий, - уточнил Александр Балашов.

ОБСЛУЖИВАТЬ С УДОБСТВОМ

Большим подспорьем для аграриев является то, что Ростсельмаш предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание техники. В сервисных центрах работают специалисты, которые всегда готовы помочь с ремонтом.

- У нас очень оперативный сервис и склад запчастей полностью укомплектован. В случае поломки или проведения ТО машины все решается в кратчайшие сроки, - поясняет руководитель Агропромсервис в Орле.

Леонид Тиняков

Подтверждают эффективность сервиса и аграрии. Так, в КХ «Новое Время» в Свердловском районе Орловской области имеется три трактора, два комбайна и прицепная сеноуборочная техника Ростсельмаш. По словам члена КХ Леонида Тинякова, на практике машины показали себя отлично.

- Без мелких поломок, как и у всех, не обходится, но исправляется все быстро, запчасти всегда есть. В случае необходимости можем и услугами сервиса воспользоваться, но в основном сами справляемся, - рассказывает Леонид Тиняков.

Техника Ростсельмаш эффективна в работе в самых непростых условиях

Наталья МЕРКУЛОВА