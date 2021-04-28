Гроза автоматов: в Орловской области женщина разгромила аппарат с жвачкой в супермаркете

"Гроза автоматов" во Мценском супермаркете

Своеобразный подход к извлечению жевательной резинки из автомата в супермаркете применила жительница Орловской области. Аппарат, расположенный в сетевом магазине города Мценска, съел мелочь, но не выдал заветный товар. Тогда посетительница торговой точки принялась громить несговорчивую машину, причем участие в действе принимал и ребенок.

Очевидцы запечатлели расправу на видео, ролик появился в группе «Подслушано Мценск» Вконтакте с названием «Гроза автоматов»

- В «Дикси» на Катукова местная жительница преподает урок аппарату со жвачкой на глазах своего сына, - подписал запись автор видео.

Жертвой посетительницы магазина стал обычный аппарат с жевательной резинкой и конфетами Фото: Наталья Меркулова

На видео видно, как дама и мальчик (очевидно, ее ребенок) переворачивают аппарат с жевательной резинкой, бросают и пинают его, во все стороны разлетается мелочь. Никто из посетителей не осмеливается остановить разгорячившуюся женщину.

Поведение покупательницы обескуражило пользователей сети.

«Чему такая мать может научить ребенка? А потом поломанные детские площадки, скамейки, качели, удивляемся, почему дети варвары?», «Тут люди такие дикари, что собаки по сравнению с ними ангелы», «Какой кошмар. Это же порча чужого имущества, причем на глазах у ребенка. И чему этот ребенок в дальнейшем научится?», - комментарии следующего содержания появились под видеозаписью.

К расправе над машиной подключился и ребенок

Между тем, полиция уже проводит проверку.

- По данному факту МО МВД России «Мценский» проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - прокомментировала ситуацию корреспонденту «КП» Олеся Лихобабина, замначальника пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Поведение «грозы автоматов» тянет на хулиганство, впрочем, еще не известна сумма материального ущерба, причиненная буйным поведением женщины. Также не исключено, что семью проверят сотрудники службы по делам несовершеннолетних.