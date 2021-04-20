Хорошие новости от Сбера

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В Орловском отделении ПАО Сбербанк 15 апреля состоялась пресс-конференция, гостями которой стали представители СМИ. На вопросы журналистов ответил управляющий Орловским отделением Сбербанка Ярослав Скирта. На встрече речь зашла о новых продуктах экосистемы Сбера, кредитных предложениях, а также масштабном благотворительном забеге «Зеленый Марафон», запланированном на июнь. Неформальная обстановка встречи позволила журналистам задать интересующие вопросы и поделиться своими идеями.

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ОСТАВИТЬ ЗЕЛЕНЫЙ СЛЕД

Традиционный забег «Зеленого Марафона» Сбера организован совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА». В 2021 году он пройдет 5 июня в 180 городах России, причем в 80 очно. И Орел стал одной из локаций, где спортсмены и любители смогут собраться вместе, чтобы пробежать посильную дистанцию по самым красивым и историческим местам города. Дата 5 июня выбрана не случайно. Во Всемирный день окружающей среды участники забега еще раз обратят внимание общества на проблемы экологии.

- Мы все расходуем ресурсы планеты, не замечая этого. Но каждый из нас может сделать простые шаги к решению экологических проблем. Поэтому «Зеленый Марафон» проходит в этом году под девизом «Каждый шаг - это след. Какой сделаешь ты?», - рассказал Ярослав Скирта.

Поддержать благотворительный забег может каждый: пожертвовать средства на экологические проекты на портале СберВместе, принять участие в забеге и своим примером показать, что вести «зеленый» образ жизни - это просто.

Для того, чтобы присоединиться к марафону нужна регистрация. Сбер запустил одноименное мобильное приложение, в котором можно не только заявить себя в качестве участника забега, но и заработать бонусы и подарки за пробежки, посмотреть видеотренировки от спортсменов, ознакомиться с рецептами здорового питания. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

- Мы надеемся, что пандемия не внесет свои коррективы, и жители Орловской области от мала до велика смогут выйти на совместную пробежку по красивым местам Орла. А возможно, присоединятся гости и из других городов России. Марафон – это не просто спортивное событие. Планируется праздник, будет интересно, - поделился Ярослав Скирта.

В свою очередь журналисты выразили желание не только освещать марафон, но и присоединиться к забегу.

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ВЫГОДА СО СБЕРПРАЙМ +

Еще одной темой для беседы стал новый флагманский продукт - подписка СберПрайм +. Это подписка, включающая в себя не только финансовые сервисы, но и популярные услуги экосистемы Сбера.

- Подписки становятся все популярнее у населения, потому что они дают реальную выгоду. Продукт СберПрайм+ обойдется в 399 рублей в месяц, а сэкономить позволит порядка 5000 рублей в месяц. В подписку входят самые востребованные сервисы Сбера, - рассказал управляющий Орловским отделением Сбербанка.

СберКарта Прайм и финансовые сервисы подписки позволяют получать повышенные бонусы СберСпасибо (на всех АЗС – 10%, во всех кафе, ресторанах и такси – 5%, в СберМаркете – 5%), снимать наличные без комиссии в любых банкоматах мира, выполнять безлимитные переводы без комиссии по всей стране, а также выгодно обменять валюту.

Среди нефинансовых сервисов, которые становятся доступны пользователям - обширные возможности для отдыха, работы и жизни. Это 80 тысяч фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Оkkо по подписке «Оптимум», бесплатные минуты и гигабайты от СберМобайла, бесплатная доставка лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ при любой сумме заказа, также бесплатная доставка СберМаркета и специальные цены в супермаркетах Ашан, МЕТРО, ВкусВилл, Лента и других, скидка 10% на доставку еды сервисом Delivery Club, доступ к 45 миллионам треков СберЗвука без рекламы, 30 Гб на облачном хранилище СберДиск плюс скидка на расширение диска и другое.

- А с 1 мая бесплатная СберКарта появится и в базовой подписке СберПрайм за 199 рублей, - сообщил Ярослав Скирта.

Приобрести подписку можно в приложении СберБанк Онлайн.

Ольга СУПОНЕВА