"Что за вранье?": орловский губернатор опроверг информацию о бизнесе жены

Орловский губернатор опроверг информацию о наличии бизнеса у своей жены Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг информацию о наличии у его жены бизнеса. В прямом эфире глава региона сообщил, что намерен обратиться в правоохранительные органы после высказываний в сети о скрытых доходах его семьи.

- На выходных я узнал, что у меня другая жена, оказывается. Хочу познакомить всех с моей женой, ее зовут Валерия Валерьевна. Фамилия у нее Клычкова. А на выходных опубликовали информацию, что оказывается Клычкова Валерия Олеговна владеет бизнесом. Ну и понеслось. Ну что за вранье? Уже надоело все это читать, слушать. Я всегда говорил в отношении работы моей можно писать все что угодно, домыслы, слухи, фантазии, интриги, расследования, все замечательно. Что вы семью-то трогаете, причем зная, что врете? - заявил Клычков в прямом эфире в соцсетях накануне, 12 апреля.

Владеет ли жена губернатора Валерия Клычкова бизнесом прокуратуру области и генпрокуратуру РФ попросил проверить гражданский активист Василий Паскару. В своих социальных сетях он опубликовал документы, якобы подтверждающие предположение о не задекларированном бизнесе. В документах фигурировало имя Валерия Олеговна Клычкова.

Губернатор сообщил, что теперь намерен сам обратиться в правоохранительные органы.

- Пускай проверят товарищей, которым лишь бы грязи налить. У моей жены и у меня никогда не было бизнеса. Ничего личного. Применим установленный законом порядок, пускай отвечает за свою же грязь. Какая-то странная ситуация, что чиновника с утра до вечера можно поливать грязью, а он не должен отвечать никак. Ни по мужски, ни юридически...Так тоже не должно быть. Ничего не скрываю, декларации подаю и жена моя тем более, - сказал Клычков.