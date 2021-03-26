На Красном мосту в Орла археологи обнаружили артефакты конца XII века. Фото: Институт археологии РАН

Археологические раскопки с обеих сторон Красного моста в Орле привлекло внимание не только краеведов, но и простых горожан. Первые же дни работы экспедиции Института археологии РАН принесли немало удивительных открытий.

Археологи сразу же отметили высокую степень сохранности культурных слоев до конца XII – первой половины XIII веков. В недрах Красного (бывшего Мариинского) моста через Оку нашли керамику древнерусского типа и шиферное пряслице этого периода, а также котлован слабо заглубленной постройки с различными материалами.

Первые же дни экспедиции подарили множество находок. Фото: Институт археологии РАН

- Находки полностью подтверждают гипотезу о наиболее раннем этапе заселения стрелки, в пользу которой ранее свидетельствовали лишь единичные находки, найденных при раскопках детинца Орловской крепости, - говорят исследователи.

Среди находок есть и более поздние – времен Петра Великого и его преемников. В частности, деревянные столовые и кухонные приборы, кружки из бересты, кожаные рукавицы и фрагменты обуви. Причем сохранность их очень высокая и очень редкая для центральной России.

Также среди обнаруженных артефактов серебряные и медные монеты XVIII века, нательные кресты, пули, перстни, костяная рукоять посоха, товарные пломбы, гирьки от набора разновесов и другие предметы одежды и быта.

Надгробия на Красном мосту могли использовать для его восстановления после взрыва в 1943 году. Фото: Институт археологии РАН

Одной из самых таинственных находок стали могильные плиты XVIII–XIX веков. По всей видимости, их использовали для восстановления моста в 1943–1949 годах.

- Исследования в районе Красного моста представляют значительный интерес для археологии Центральной России, верхнего Поочья и Орловской области. Участок культурного слоя, попадающий в зону разрушения при реконструкции мостовых опорных стенок, должен быть исследован в ходе дальнейших охранно-спасательных раскопок в 2021 года, - сообщают исследователи на сайте Института археологии РАН.